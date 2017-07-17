В трех районов северного Крыма произошло нашествие азиатской саранчи. Этот вид насекомого уже десятки лет не встречался на полуострове, и, по мнению энтомологов, его появление – это следствие дефицита пресной воды. Саранчу успели быстро уничтожить, пока она не нанесла вред сельскохозяйственным культурам. Но, по прогнозу ученых, в дальнейшем размножение вредителя может привести к более серьезных последствиям.

По информации главы крымского филиала «Россельхозцентра» Андрея Алексеенко, прошлым летом вредитель распространился в Красногвардейском районе по территории 3,5 тысяч гектаров.

«Обработки проведены неоднократно на площади 700 га. В прошлом году работала и авиация, и наземные опрыскиватели», – заявлял Алексеенко в мае этого года.

По его словам, тогда распространение саранчи удалось пресечь, и за пределы Красногвардейского района она не пошла. В этом году «Россельхозцентр» рекомендовал сельхозпроизводителям провести три профилактических химических обработки. Однако эти меры не помогли, и 11 июля появились новые сообщения о нашествии азиатской саранчи. В этот раз насекомое расплодилось и в других регионах полуострова: в Джанкойском, Советском и Красноперекопском районах.

«Единственная трудность – жара»

В связи с новыми очагами заражения саранчой 11 июня в нынешнем Министерстве сельского хозяйства Крыма провели экстренное совещание с участием всех профильных служб.

«Специалистами филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Республике Крым были проведены обследования на площади 1 817 гектаров земель государственной собственности на выявление личинок азиатской перелетной саранчи. Средняя численность вредителя составила 59 личинок на квадратный метр. Максимальное количество саранчи, а именно 310 личинок на квадрат, обнаружено на площади 85 гектаров в Советской районе», – заявил назначенный Россией глава Минсельхоза Крыма ​Андрей Рюмшин в ходе совещания.

​По его словам, в Джанкойском районе вредителя обнаружили на территории площадью 507 гекстаров по дельте реки Победное в камышах. В Советском районе саранча расплодилась возле села Присивашное в дельте реки Булганак и была обнаружена на 300 гектарах. В Красноперекопском районе массовое распространение насекомого зафиксировали возле села Ишунь в дельте реки Чатырлык. Там саранча заселила площадь 188,5 гектаров.

По информации ведомства, вредителя начали уничтожать при помощи химических препаратов – их распрыскивали наземным способом и посредством авиации.

Спустя два дня глава крымского Минсельхоза отчитался о том, что обработка подействовала эффективно.

«На обработанной площади зафиксирована гибель саранчи. Топлива и инсектицидов достаточно, чтобы локализовать очаг заражения. Единственная трудность – это жара. Препарат действует при температуре ниже 27 градусов, поэтому обрабатывать можно только рано утром или вечером», – заявил Андрей Рюмшин.

В понедельник, 17 июля, глава крымского филиала «Россельхозцентра» Андрей Алексеенко заявил корреспонденту Крым.Реалии, что борьба с азиатской саранчой завершена «почти на 100 процентов».

Там где мы можем зайти, мы саранчу не наблюдаем

«Она полностью локализована при помощи наземного опрыскивания и авиацией. Сию секунду у меня люди на обследованиях, смотрят эффективность применения препаратов, потому что препараты действуют пролонгировано. Там где мы можем зайти, мы саранчу не наблюдаем», – заявил Алексеенко.

Он подчеркнул, что его подчиненные не допустили появления саранчи на сельскохозяйственные поля, и вредитель был локализован на неудобьях. По словам Алексеенко, единственный вред, который успели нанести насекомые, – это поеденный камыш в Джанкойском районе.

Тревожный звонок для фермеров

Нашествия азиатской саранчи в Крыму не было уже давно. Это явление очень удивило энтомологов. Корреспондент Крым.Реалии попросил прокомментировать его причины ведущего исследователя саранчовых в Национальной академии наук Украины Тараса Пушкаря. Сейчас ученый находится в экспедиции, и в телефонном разговоре он усомнился в том, что на полуострове расплодилось именно это насекомое, поскольку это очень нетипичный феномен. Но глядя на фотографии из Крыма, ученый подтвердил: на снимках – азиатская саранча.

По словам Тараса Пушкаря, этот вид встречается, как правило, в одиночной форме – тогда она безвредна для сельскохозяйственных культур. Массовое размножение азиатской саранчи возможно только в особых погодных условиях, когда повышается температура воздуха. Но до этого, даже в жаркое время, в Крыму не наблюдалось большого скопления этого вредителя.

Тарас Пушкарь связывает массовое размножение азиатской саранчи с двумя факторами. Первый – это тенденция в сторону потепления климата, что приводит к появлению полчищ вредителя в окрестностях Сиваша. Второй фактор – уменьшение уровня и высыхание крымских водоемов, которые до 2014 года наполнялись днепровской пресной водой.

Когда спускают озера, в этом месте возникают очень благоприятные условия для массового развития саранчи

«Это очень распространенное явление в новейшей истории. Раньше саранча только в плавнях была распространена. А сейчас, когда спускают озера, и остается полуболотная растительность, то несколько лет после этого возникают очень благоприятные условия для массового развития саранчи в этом месте», – сказал ученый.

Пушкарь считает, что со временем в северном Крыму будет появляться все больше возможностей для массового размножения саранчи – из-за дефицита пресной воды. По словам ученого, если вовремя не отследить и не обезвредить это насекомое, оно может нанести значительный вред сельскому хозяйству.

Это же большие траты! Страшные деньги нужны на то, чтобы обрабатывать

«Если будет нарастать массовость, то земледелие в северном Крыму будет осложнено не только отсутствием воды и снижением уровня грунтовых вод, но еще и постоянным прессом со стороны саранчи. Соответственно, это же большие траты! Страшные деньги нужны на то, чтобы обрабатывать», – прогнозирует Тарас Пушкарь.

По его словам, крымские службы с небольшим опозданием начали обезвреживать саранчу. Они стали делать это, когда у насекомых уже появились окрыленные формы и некоторые особи пытались лететь. Тарас Пушкарь отмечает, что обработку нужно проводить до этого, иначе саранча может распространиться на очень большую территорию и серьезно навредить крымским фермерам.

Тарас Пушкарь считает, что появление этого насекомого – тревожный звоночек, который показывает на серьезные изменения в экосистеме северного Крыма. И эти перемены, по прогнозам ученого, со временем могут поставить под вопрос существование земледелия в регионе.