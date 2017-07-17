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Экономика

Нашествие саранчи: чем крылатые вредители грозят Крыму

В трех районов северного Крыма произошло нашествие азиатской саранчи. Этот вид насекомого уже десятки лет не встречался на полуострове, и, по мнению энтомологов, его появление – это следствие дефицита пресной воды. Саранчу успели быстро уничтожить, пока она не нанесла вред сельскохозяйственным культурам. Но, по прогнозу ученых, в дальнейшем размножение вредителя может привести к более серьезных последствиям.

По информации главы крымского филиала «Россельхозцентра» Андрея Алексеенко, прошлым летом вредитель распространился в Красногвардейском районе по территории 3,5 тысяч гектаров.

«Обработки проведены неоднократно на площади 700 га. В прошлом году работала и авиация, и наземные опрыскиватели», – заявлял Алексеенко в мае этого года.

По его словам, тогда распространение саранчи удалось пресечь, и за пределы Красногвардейского района она не пошла. В этом году «Россельхозцентр» рекомендовал сельхозпроизводителям провести три профилактических химических обработки. Однако эти меры не помогли, и 11 июля появились новые сообщения о нашествии азиатской саранчи. В этот раз насекомое расплодилось и в других регионах полуострова: в Джанкойском, Советском и Красноперекопском районах.

«Единственная трудность – жара»

В связи с новыми очагами заражения саранчой 11 июня в нынешнем Министерстве сельского хозяйства Крыма провели экстренное совещание с участием всех профильных служб.

«Специалистами филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Республике Крым были проведены обследования на площади 1 817 гектаров земель государственной собственности на выявление личинок азиатской перелетной саранчи. Средняя численность вредителя составила 59 личинок на квадратный метр. Максимальное количество саранчи, а именно 310 личинок на квадрат, обнаружено на площади 85 гектаров в Советской районе», – заявил назначенный Россией глава Минсельхоза Крыма ​Андрей Рюмшин в ходе совещания.

Координационное совещание по вопросу недопущения распространения саранчовых вредителей на территории Крыма, 11 июля 2017 года
Координационное совещание по вопросу недопущения распространения саранчовых вредителей на территории Крыма, 11 июля 2017 года

​По его словам, в Джанкойском районе вредителя обнаружили на территории площадью 507 гекстаров по дельте реки Победное в камышах. В Советском районе саранча расплодилась возле села Присивашное в дельте реки Булганак и была обнаружена на 300 гектарах. В Красноперекопском районе массовое распространение насекомого зафиксировали возле села Ишунь в дельте реки Чатырлык. Там саранча заселила площадь 188,5 гектаров.

По информации ведомства, вредителя начали уничтожать при помощи химических препаратов – их распрыскивали наземным способом и посредством авиации.

Авиационная обработка земель ядохимикатами
Авиационная обработка земель ядохимикатами

Спустя два дня глава крымского Минсельхоза отчитался о том, что обработка подействовала эффективно.

«На обработанной площади зафиксирована гибель саранчи. Топлива и инсектицидов достаточно, чтобы локализовать очаг заражения. Единственная трудность – это жара. Препарат действует при температуре ниже 27 градусов, поэтому обрабатывать можно только рано утром или вечером», – заявил Андрей Рюмшин.

В понедельник, 17 июля, глава крымского филиала «Россельхозцентра» Андрей Алексеенко заявил корреспонденту Крым.Реалии, что борьба с азиатской саранчой завершена «почти на 100 процентов».

Там где мы можем зайти, мы саранчу не наблюдаем
Андрей Алексеенко

«Она полностью локализована при помощи наземного опрыскивания и авиацией. Сию секунду у меня люди на обследованиях, смотрят эффективность применения препаратов, потому что препараты действуют пролонгировано. Там где мы можем зайти, мы саранчу не наблюдаем», – заявил Алексеенко.

Он подчеркнул, что его подчиненные не допустили появления саранчи на сельскохозяйственные поля, и вредитель был локализован на неудобьях. По словам Алексеенко, единственный вред, который успели нанести насекомые, – это поеденный камыш в Джанкойском районе.

Тревожный звонок для фермеров

Нашествия азиатской саранчи в Крыму не было уже давно. Это явление очень удивило энтомологов. Корреспондент Крым.Реалии попросил прокомментировать его причины ведущего исследователя саранчовых в Национальной академии наук Украины Тараса Пушкаря. Сейчас ученый находится в экспедиции, и в телефонном разговоре он усомнился в том, что на полуострове расплодилось именно это насекомое, поскольку это очень нетипичный феномен. Но глядя на фотографии из Крыма, ученый подтвердил: на снимках – азиатская саранча.

По словам Тараса Пушкаря, этот вид встречается, как правило, в одиночной форме – тогда она безвредна для сельскохозяйственных культур. Массовое размножение азиатской саранчи возможно только в особых погодных условиях, когда повышается температура воздуха. Но до этого, даже в жаркое время, в Крыму не наблюдалось большого скопления этого вредителя.

Тарас Пушкарь связывает массовое размножение азиатской саранчи с двумя факторами. Первый – это тенденция в сторону потепления климата, что приводит к появлению полчищ вредителя в окрестностях Сиваша. Второй фактор – уменьшение уровня и высыхание крымских водоемов, которые до 2014 года наполнялись днепровской пресной водой.

Когда спускают озера, в этом месте возникают очень благоприятные условия для массового развития саранчи
Тарас Пушкарь

«Это очень распространенное явление в новейшей истории. Раньше саранча только в плавнях была распространена. А сейчас, когда спускают озера, и остается полуболотная растительность, то несколько лет после этого возникают очень благоприятные условия для массового развития саранчи в этом месте», – сказал ученый.

Пушкарь считает, что со временем в северном Крыму будет появляться все больше возможностей для массового размножения саранчи – из-за дефицита пресной воды. По словам ученого, если вовремя не отследить и не обезвредить это насекомое, оно может нанести значительный вред сельскому хозяйству.

Это же большие траты! Страшные деньги нужны на то, чтобы обрабатывать
Тарас Пушкарь

«Если будет нарастать массовость, то земледелие в северном Крыму будет осложнено не только отсутствием воды и снижением уровня грунтовых вод, но еще и постоянным прессом со стороны саранчи. Соответственно, это же большие траты! Страшные деньги нужны на то, чтобы обрабатывать», – прогнозирует Тарас Пушкарь.

По его словам, крымские службы с небольшим опозданием начали обезвреживать саранчу. Они стали делать это, когда у насекомых уже появились окрыленные формы и некоторые особи пытались лететь. Тарас Пушкарь отмечает, что обработку нужно проводить до этого, иначе саранча может распространиться на очень большую территорию и серьезно навредить крымским фермерам.

Тарас Пушкарь считает, что появление этого насекомого – тревожный звоночек, который показывает на серьезные изменения в экосистеме северного Крыма. И эти перемены, по прогнозам ученого, со временем могут поставить под вопрос существование земледелия в регионе.

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