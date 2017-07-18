Украина предлагает Евросоюзу альтернативу газопроводу «Северный поток-2», который планирует проложить по дну Балтийского моря российский «Газпром». В Администрации президента Украины этот проект уже назвали «антиевропейским», поскольку он не способствует диверсификации поставок газа в страны Европы, и вместо этого предлагают создать газотранспортный консорциум на базе украинской ГТС, чтобы наиболее полно использовать имеющиеся газопроводы и газовые хранилища. Часть украинских экспертов опасается, что Украина не способна остановить строительство «Северного потока-2», и призывают вместо этого адаптировать газотранспортную отрасль к уменьшению транзита, а также активнее привлекать европейских операторов к использованию украинских газохранилищ. Другая часть выступает за объединение усилий с противниками «Северного потока-2», которых немало в Евросоюзе.

Украина предложила альтернативу продвигаемого Россией строительства «Северного потока-2»: представители украинской власти озвучили это предложение своим европейским коллегам во время 19-го саммита «Украина ‒ ЕС» в Киеве 13 июля, заявил заместитель главы Администрации президента Константин Елисеев.

«Мы четко выразили нашу жесткую позицию о недопустимости развития политически мотивированного газопровода «Северный поток-2», ведь без нашего согласия этот проект не должен происходить, ‒ отметил чиновник. ‒ Более того, мы не только критикуем и блокируем, но мы и предложили возможность создания на базе нашей газотранспортной системы международного консорциума. И европейская сторона поддержала предложение Петра Порошенко о проведении в начале следующего года крупной международной конференции о перспективах использования украинской ГТС для повышения уровня энергетической безопасности и Европы, и Украины в том числе».

Ранее председатель Европейского Совета Дональд Туск заявил, что проект создания «Северного потока-2» противоречит законодательству Евросоюза, не будет отвечать интересам ЕС и отдаст Украину на растерзание России.

Чиновники Болгарии, Чехии, Эстонии, Греции, Венгрии, Латвии, Литвы, Польши и Румынии называют его строительство угрозой для всего Евросоюза, утверждает после общения с ними Константин Елисеев.

То, что «Северный поток-2» должен работать на особых условиях, которые делают невозможным монополизацию рынка, заявляют и в Еврокомиссии.

Эксперты о «Северном потоке-2»: для России это ‒ политический проект, для Украины ‒ падение транзита

Украинские предложения не смогут заинтересовать тех, кто уже присоединился к проектированию, согласованию и строительству второй очереди «Северного потока», поскольку они «отдались «Газпрому», утверждает президент Центра глобалистики «Стратегия XXI» Михаил Гончар. Поэтому он советует украинской власти больше внимания уделять работе с противниками этого газотранспортного проекта в Европе, которых, по его мнению, немало.

Гончар уточняет: к проекту присоединились некоторые немецкие, австрийские, французские, британские и нидерландские компании, однако на правительственном уровне о «Северном потоке-2» высказывались только чиновники Германии и Австрии ‒ после того, как на этот проект распространились антикремлевские санкции США, констатирует эксперт.

Большинство стран-членов ЕС ‒ против этого проекта. Не потому, что они как-то там пекутся об интересах Украины. Просто они осознают, что этот проект разрушает Евросоюз изнутри

​«Мир клином на них не сошелся. Есть и другие игроки. Большинство стран-членов ЕС ‒ против этого проекта. Не потому, что они как-то там пекутся об интересах Украины. Просто они осознают, что этот проект разрушает Евросоюз изнутри. Что касается заявлений Администрации президента Украины: как говорится, проснулись! Последние три года об этих угрозах говорили почти во всех украинских органах власти, кроме Администрации президента. Само заявление роли не играет, если не будут приняты определенные решения, как с точки зрения того, чем можно противодействовать организации нежелательного для ЕС проекта, так и относительно того, как продвигать украинские интересы, чтобы Украина сохранила транзитный статус», ‒ уточняет Михаил Гончар.

Эксперта возмущает тот факт, что сейчас в Украине нет единого центра принятия решений по энергетической безопасности: ни профильного вице-премьера, ни специального представителя президента. Михаил Гончар говорит о том, что в условиях российской гибридной агрессии, в которой энергетические рычаги являются одними из ключевых, этими вопросами занимается СНБО ‒ эпизодически и НАК «Нафтогаз Украины» ‒ регулярно, но только на собственном, корпоративном уровне.

Михаил Гончар советует украинской власти не только четко координировать усилия со всеми противниками «Северного потока-2» в Европе, для чего необходимо создать постоянную платформу для коммуникации с ними, но также реформировать газовый сектор, выделив в отдельное предприятие подземные газохранилища.

Сейчас к работе с украинскими газохранилищами постепенно привлекают западные компании, однако часть из них одновременно приобщается к «Северному потоку-2», поэтому для Украины такое сотрудничество вряд ли будет продуктивным, признает эксперт.

Михаил Гончар прогнозирует, что в случае перенаправления российского транзита в Европу через другие направления, Украина потеряет доходы от транзита в объеме около двух миллиардов долларов в год. В то же время надо понимать, что газовое давление России на Украину способствует реформам в этой области, а кроме того ‒ нет гарантии, что российский газовый проект будет успешным, заключает аналитик.

Со своей стороны энергетический эксперт Геннадий Рябцев призывает рассматривать «Северный поток-2» как данность и сосредоточить усилия на адаптации ГТС к тому, что российский «Газпром» с 2019 года, вероятно, прекратит транзит газа через Украину.

Из-за падения транзита украинская газотранспортная система станет нерентабельной. Поэтому надо уже сейчас оптимизировать ее мощности

​«Опасным является не столько тот или иной газопровод, поскольку «Газпром» обещал после 2019 года не использовать транзит через украинскую ГТС. Из-за падения транзита украинская газотранспортная система станет нерентабельной. Поэтому надо уже сейчас оптимизировать ее мощности. Противопоставить, а не учитывать почти завершенный «Северный поток-2». Противопоставить что-то проекту «Северный поток-2» Украина вряд ли сможет, поэтому стоит сосредоточиться на максимально полном использовании подземных газовых хранилищ с привлечением западных партнеров. Но консорциум в том виде, который предлагает Украина, вряд ли заинтересует страны ЕС», ‒ утверждает Рябцев.

Проект второго магистрального газопровода из России в Германию через Балтийское море «Северный поток-2» возник после сложностей в строительстве газопроводов по доставке российского газа в Европу через Черное море. Однако уже с января «Газпром» больше не рассчитывает, что в акционерный капитал проекта в ближайшие годы войдут европейские энергетические компании, сообщает российское издание «Коммерсантъ».

Одним из признаков этого является тот факт, что в 2017 году российская компания собирается потратить около 1,7 млрд евро на строительство газопровода, то есть в полтора раза больше чем тогда, когда еще были надежды на вливания в проект европейских средств. Собеседники российских и западных изданий сообщают, что пока все расходы строительства ложатся на российскую сторону.

Между тем чистый долг российского «Газпрома», в том числе и из-за масштабного строительства без взносов партнеров, за три квартала 2016 года увеличился на 1,5 миллиарда евро или на 5%.

Старт строительства магистрали «Северный поток-2» с проектной мощностью 110 миллиардов кубометров в год запланирован на 2018 год. Проект должен поставлять газ из месторождений на севере России непосредственно в Германию по дну Балтийского моря, минуя традиционные транзитные маршруты через Украину и Словакию. Компания Nord Stream 2 AG («Северный поток-2»), занимающаяся планированием строительства, принадлежит российскому «Газпрому» на 100 процентов через его филиал в Нидерландах.

Критики считают, что, в отличие от первой очереди, уже имеющегося газопровода «Северный поток», планируемая вторая не имеет экономического обоснования и является чисто политическим проектом Кремля, имеющим целью увеличить зависимость Европы от российского газа.