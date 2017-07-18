Украина на мировой арене преимущественно выступает в качестве объекта политических процессов, а не самостоятельного игрока. Несмотря на это, большую роль в международных процессах играет именно Украина и то, что происходит вокруг нее. В определенной степени она даже стала определителем современности. Каждый раз, когда кажется, что мир вот-вот забудет об Украине, выбросит ее из головы и повестки дня, непременно случаются какие-то истории, с которыми Украинское государство связано.

Поэтому совсем не удивительно, что и положение, в котором оказался современный мир, тоже можно описать с помощью Украины. Бывший британский премьер Уинстон Черчилль говорил, что Балканы создают больше истории, чем сами могут потребить. Что-то подобное, собственно, происходит и с Украиной. И речь не только о Майдане или войне, но и о смежных влияниях, как та же «амбарная книга» Партии регионов, из-за которой команда президента США Дональда Трампа успела обвинить официальный Киев во вмешательстве в американские выборы. (Скандальный президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Педро Аграмунт обвинил в этом украинскую делегацию после того, как в ПАСЕ инициировали его отставку).

Однако наиболее показательной моделью являются Минские соглашения ‒ это тот тип договоренностей, который прекрасно характеризует и объясняет то, что происходит в сиюминутной международной политике. Тот тупик, в который зашло мировое дипломатическое сообщество, надеясь, что все как-то само по себе рассосется. Как-то оно будет. В этом ожидании комфортно чувствовали себя те, кому не хотелось пачкать руки в украинских проблемах. Думали, что удастся отделаться выражением «решительных беспокойств». Что можно просто переждать. Собственно, в определенной степени так же надеются чиновники в Киеве и Москве, что ситуация повернется в их сторону и никаких соглашений не придется выполнять. Эти договоренности заведомо мертворожденные.

С периферии процессов в самую гущу

Минские соглашения ‒ это тупик. Когда говорят о том, что проблему российской агрессии можно решить только дипломатическим путем, не следует себя обманывать, что этим путем является Минский процесс.

Минские соглашения ‒ это тупик, и с начала агрессии Кремля количество подобных тупиков возросло

За время от начала агрессии Кремля количество подобных тупиков возросло: ситуация вокруг Дональда Трампа; «Брекзит», а затем и поражение консерваторов на выборах еще больше ослабили позиции Великобритании при выходе из ЕС; недоразумения в Евросоюзе, который не знает, как и куда дальше двигаться; евроскептические настроения во властных верхах стран «Вышеградской группы»; никуда не исчезла миграционная проблема; обострение ситуации на Балканах и кризис в Венесуэле; теракты в европейских столицах и еще много всего другого. Эти вопросы без ответов накапливаются, вокруг них постоянно заседают разные группы и ни к чему в конце концов не приходят. Одно лишь беспокойство слышится вокруг.

И не придут – пока не разберутся с путинской Россией. Потому что виновником значительной части мировых проблем является именно Кремль. Это часто звенья одной цепи, которые тесно связаны недействующими соглашениями вроде Минских договоренностей.

Профессор Ярослав Грицак в своей недавней колонке писал следующее: «Чем больше Украина европеизируется, тем больше Европа украинизируется. Проблемы последней ‒ неустойчивость политических и экономических структур, беженцы, социальное неравенство, популизм ‒ все больше похожи на украинские. А покушение Путина на послевоенную геополитическую систему делает Украину и Европу ситуативными союзниками».

Путин и компания пытаются сеять хаос вокруг себя, чтобы заявить, что США и ЕС не способны ни с чем справиться

Европе следует использовать ситуацию в Украине как возможность избавиться деструктивных элементов в политике. Лакмусовой бумажкой в этом случае является не только принадлежность к ультраправым и ультралевым, экстремистам и популистам, но и тесные связи с российскими властями. Очевидно, что Кремль не будет финансировать адекватных людей – российские власти ведь совсем не заинтересованы в том, чтобы европейские страны развивались. Путин и компания пытаются сеять хаос вокруг себя, чтобы заявить, что США и ЕС не способны ни с чем справиться. Что либерализм исчерпал себя, что он не способен твердой рукой подавить внешние и внутренние угрозы, поэтому везде должна вмешиваться Россия.

Поэтому все эти «представители «ДНР», посетители аннексированного Крыма из числа европейских политиков ‒ все они должны оказаться вне закона. Это позволит очистить и оздоровить политическое поле в Европе. Проведя у себя дерашизацию, западные чиновники заметят, как внезапно отсеется целая куча проблем, которых раньше и не было. Конечно, это не развяжет им руки полностью, ведь значительная часть проблем вообще лежит вне российской плоскости. И пока существует Путин и его приспешники, они не дадут никому спокойно жить, но тогда уже будет меньше возможностей, чтобы пакостить.

Задача Украины – прекратить вляпываться в истории и не зависеть от других

Задача для Украины заключается не только в том, чтобы так же очистить политическую шахматную доску от марионеток Кремля, но и аналогична той, которая стоит и перед Балканами: научиться не производить больше истории, чем сама способна потребить. Прекратить вляпываться в истории и не зависеть от других. Для этого нужно максимально полагаться на себя. Сейчас это возможно только через тесное сотрудничество с Западом. Движение в направлении НАТО и ЕС поможет стать более самостоятельной, потому что учит принимать правила и играть по правилам. Это системность и последовательность, ответственность за свои слова и действия, то есть то, что ненавидят в России. Запад же мог бы помочь так называемым «планом Маршалла» для Украины. А сильная Украина ‒ это гвоздь в гроб путинизма.

Без этого всего нас ждет мир Минских соглашений, мир гибридного мира с постоянной гибридной угрозой, лабиринт минотавра, в который все загоняют себя, не думая о том, как с него потом выбраться.

Назарий Заноз, политический обозреватель, публицист

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Оригинал публикации – на сайте Радіо Свобода