Каждое лето в мире горят сотни миллионов гектаров леса, унося сотни жизней. В 2017 году из-за неконтролируемой жары и неосторожности людей пожары в отдельных регионах уже поставили рекорды по своему масштабу.
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Американский штат Калифорния в этом году охватил один из сильнейших пожаров за последние несколько лет – за неделю произошло 630 возгораний
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По данным лесников, в регионе горят свыше 14 тысяч гектаров
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Причиной возгорания стали высокая температура и низкая влажность воздуха
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В нескольких регионах объявили режим чрезвычайного положения
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От огня уже пострадали 16 частных домов
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Пожар в Калифорнии, 11 июля 2017
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Пожарные Бурятии пытаются локализовать очаги возгорания уже второй месяц
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По данным МЧС, в зоне пожара находятся свыше двух тысяч гектаров, а в регионе введен режим чрезвычайной ситуации
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Юг Италии, где в последний раз заметные осадки выпадали в феврале, также оказался охвачен огнем
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Горел даже склон вулкана Везувий. Итальянские СМИ сообщают, что часть возгораний – поджоги, устроенные местными преступными группировками, которые борются за земельные участки
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Французское МЧС все выходные пыталось локализовать пожар, причиной которого, предположительно, стала непотушенная сигарета
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Из-за аномальной жары в четырех регионах Португалии в конце июня бушевали сильнейшие лесные пожары
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