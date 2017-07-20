20 июля – 90-летний юбилей замечательного человека – крымчанки, историка, старейшего участника диссидентского и правозащитного движений в СССР и в России Людмилы Михайловны Алексеевой.
Людмила Алексеева (в девичестве Славинская) родилась 20 июля 1927 года в Евпатории в семье Михаила Львовича Славинского и Валентины Афанасьевны Ефименко. Вскоре семья обосновалась в Москве.
В 1937 году ее отец попал под следствие, но избежал ареста. Начало войны застало Люду в Феодосии, где она отдыхала с бабушкой. Они вернулись в Москву, а в июле 1941 года ее отца забрали на фронт. Вместе с другими сотрудниками Института математики Людмилу отправили в эвакуацию в Казахстан, весной 1943 года вместе с матерью она вернулась в Москву.
В 1945 году Людмила поступила на первый курс исторического факультета МГУ. Через неделю занятий ее избрали комсоргом группы, однако вскоре решение пересмотрели – комсоргом должен был стать фронтовик. Людмила избрала для специализации кафедру археологии – наименее идеологизированную область исторической науки. Хотя она интересовалась историей русского революционного движения, но предмет этот решила изучать самостоятельно. Будучи студенткой вышла замуж за Валентина Алексеева, родила ребенка.
Алексеева верила в идеи марксизма-ленинизма, однако вскоре ее взгляды кардинально изменились
В 1950 году она окончила исторический факультет МГУ, а в 1956 – аспирантуру Московского экономико-статистического института по специальности «история КПСС». В то время Алексеева еще верила в идеи марксизма-ленинизма, однако вскоре ее взгляды кардинально изменились.
Алексеева примкнула к нарождавшемуся диссидентскому движению, оказывала помощь политическим заключенным в СССР, ездила к ним в лагеря и в места ссылки, распространяла самиздат, участвовала в создании легендарной «Хроники текущих событий».
В 1974 году она получила предупреждение КГБ о прекращении «антисоветской деятельности» и возможном аресте. К слову, в тот год вместе с Александром Лавутом она готовила выпуск «Хроники текущих событий», приуроченный к 30-летию депортации крымскотатарского народа и полностью этому событию посвященный.
В 1976 году, по предложению диссидента Юрия Орлова, Алексеева стала одним из учредителей Московской Хельсинкской группы в СССР. В феврале 1977 года из-за угрозы ареста была вынуждена вместе со вторым мужем и младшим сыном покинуть СССР, поселилась в США.
В эмиграции Алексеева была зарубежным представителем МХГ. В 1977-1984 годах она подготовила издание документов группы. В 1977-1980 годах работала над монографией «История инакомыслия в СССР. Новейший период» – фундаментальным историческим исследованием.
Эту книгу хорошо знают и ценят не только историки диссидентского движения СССР. В нее включен блистательный очерк автора об истории крымскотатарского национального движения. Людмила Алексеева и сегодня по праву считается одним из наиболее хорошо информированных знатоков крымскотатарской проблемы как в СССР, так и в современных реалиях.
Людмила Алексеева и сегодня по праву считается одним из наиболее хорошо информированных знатоков крымскотатарской проблемы как в СССР, так и в современных реалиях
В период эмиграции Алексеева вела программы о правах человека на Радио Свобода и «Голос Америки», печаталась в русскоязычной эмигрантской периодике, в английской и американской прессе, консультировала правозащитные организации. В США вышла ее книга мемуаров «The Thaw Generation» («Поколение оттепели»). С лета 1989 года и до возвращения в Россию она – заочный член восстановленной МХГ.
Людмила Алексеева вернулась в Россию в 1993 году, а спустя три года, в мае 1996 года, она была избрана председателем Московской Хельсинкской группы. В 1998-2004 годах Алексеева – президент Международной Хельсинкской федерации.
Пять лет назад, в мае 2012 года, вместе с большой группой легендарных советских диссидентов Людмила Алексеева приехала в Крым, где принимала участие в Крымском форуме правозащитников, организованном Меджлисом крымскотатарского народа.
Крымскотатарская проблема всегда была в фокусе ее внимания как профессионального историка. Сегодня Алексеева столь же пристально следит за крымской ситуацией как глава влиятельной и старейшей правозащитной организации – Московской Хельсинкской группы. Так, в комментарии «Голосу Америки» в декабре 2016 года она выразила свое возмущение действиями российских властей, запретивших въезд на родину лидеру крымскотатарского народа Мустафе Джемилеву.
Джемилев всей своей жизнью доказал, что верно служил своему народу
«Это подлость, – сказала Алексеева. – Потому что Джемилев никуда не скрывался, он живет в Киеве, а хотел бы жить в Крыму, но его туда не пускают, хотя это родина его предков и его собственная родина. Он имеет на это полное право – гораздо большее, чем те, кто сейчас правят Крымом. Я считаю, что это подлость, причем демонстративная подлость, которая должна возмущать каждого порядочного человека… Джемилев – замечательный человек. Он всей своей жизнью доказал, что бескорыстно, благородно и верно служил своему народу и сделал все, чтобы воплотить в жизнь вековую мечту своего народа – вернуться в Крым, который является их исторической родиной».
Что же касается ситуации с правами человека на полуострове и с репрессиями в отношении крымских татар в де-факто российском Крыму, Алексеева сказала: «Все-таки кошмарные времена! Этот народ столько боролся за то, чтобы вернуться в Крым... Вернулись – и вот вам, пожалуйста, такой разворот событий».
Я не знаю, выиграли ли живущие там люди экономически из-за того, что Крым стал российским, но с точки зрения общей гражданской атмосферы они, конечно, проиграли
По ее словам, от аннексии полуострова не выиграл никто. «Я не знаю, выиграли ли живущие там люди экономически из-за того, что Крым стал российским, но с точки зрения общей гражданской атмосферы они, конечно, проиграли. Потому что даже при Януковиче в Украине было свободнее, чем у нас в России сейчас», – заключила она.
Мне не раз приходилось общаться с Людмилой Михайловной, бывать у нее дома, обсуждать с ней историю диссидентского и крымскотатарского национального движений. Это очень теплый, искренний, справедливый и благородный человек.
Ее глубокие и очень профессиональные исторические изыскания, трудный и бескомпромиссный путь борца за демократию – то, что вдохновляет младшие поколения интеллектуалов и правозащитников, что даем силы двигаться дальше…
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