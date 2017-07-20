20 июля – 90-летний юбилей замечательного человека – крымчанки, историка, старейшего участника диссидентского и правозащитного движений в СССР и в России Людмилы Михайловны Алексеевой.

Людмила Алексеева (в девичестве Славинская) родилась 20 июля 1927 года в Евпатории в семье Михаила Львовича Славинского и Валентины Афанасьевны Ефименко. Вскоре семья обосновалась в Москве.

В 1937 году ее отец попал под следствие, но избежал ареста. Начало войны застало Люду в Феодосии, где она отдыхала с бабушкой. Они вернулись в Москву, а в июле 1941 года ее отца забрали на фронт. Вместе с другими сотрудниками Института математики Людмилу отправили в эвакуацию в Казахстан, весной 1943 года вместе с матерью она вернулась в Москву.

В 1945 году Людмила поступила на первый курс исторического факультета МГУ. Через неделю занятий ее избрали комсоргом группы, однако вскоре решение пересмотрели – комсоргом должен был стать фронтовик. Людмила избрала для специализации кафедру археологии – наименее идеологизированную область исторической науки. Хотя она интересовалась историей русского революционного движения, но предмет этот решила изучать самостоятельно. Будучи студенткой вышла замуж за Валентина Алексеева, родила ребенка.

Алексеева верила в идеи марксизма-ленинизма, однако вскоре ее взгляды кардинально изменились

​В 1950 году она окончила исторический факультет МГУ, а в 1956 – аспирантуру Московского экономико-статистического института по специальности «история КПСС». В то время Алексеева еще верила в идеи марксизма-ленинизма, однако вскоре ее взгляды кардинально изменились.

Алексеева примкнула к нарождавшемуся диссидентскому движению, оказывала помощь политическим заключенным в СССР, ездила к ним в лагеря и в места ссылки, распространяла самиздат, участвовала в создании легендарной «Хроники текущих событий».

В 1974 году она получила предупреждение КГБ о прекращении «антисоветской деятельности» и возможном аресте. К слову, в тот год вместе с Александром Лавутом она готовила выпуск «Хроники текущих событий», приуроченный к 30-летию депортации крымскотатарского народа и полностью этому событию посвященный.

​В 1976 году, по предложению диссидента Юрия Орлова, Алексеева стала одним из учредителей Московской Хельсинкской группы в СССР. В феврале 1977 года из-за угрозы ареста была вынуждена вместе со вторым мужем и младшим сыном покинуть СССР, поселилась в США.

В эмиграции Алексеева была зарубежным представителем МХГ. В 1977-1984 годах она подготовила издание документов группы. В 1977-1980 годах работала над монографией «История инакомыслия в СССР. Новейший период» – фундаментальным историческим исследованием.

Эту книгу хорошо знают и ценят не только историки диссидентского движения СССР. В нее включен блистательный очерк автора об истории крымскотатарского национального движения. Людмила Алексеева и сегодня по праву считается одним из наиболее хорошо информированных знатоков крымскотатарской проблемы как в СССР, так и в современных реалиях.

Людмила Алексеева и сегодня по праву считается одним из наиболее хорошо информированных знатоков крымскотатарской проблемы как в СССР, так и в современных реалиях

​В период эмиграции Алексеева вела программы о правах человека на Радио Свобода и «Голос Америки», печаталась в русскоязычной эмигрантской периодике, в английской и американской прессе, консультировала правозащитные организации. В США вышла ее книга мемуаров «The Thaw Generation» («Поколение оттепели»). С лета 1989 года и до возвращения в Россию она – заочный член восстановленной МХГ.

Людмила Алексеева вернулась в Россию в 1993 году, а спустя три года, в мае 1996 года, она была избрана председателем Московской Хельсинкской группы. В 1998-2004 годах Алексеева – президент Международной Хельсинкской федерации.

Пять лет назад, в мае 2012 года, вместе с большой группой легендарных советских диссидентов Людмила Алексеева приехала в Крым, где принимала участие в Крымском форуме правозащитников, организованном Меджлисом крымскотатарского народа.

Крымскотатарская проблема всегда была в фокусе ее внимания как профессионального историка. Сегодня Алексеева столь же пристально следит за крымской ситуацией как глава влиятельной и старейшей правозащитной организации – Московской Хельсинкской группы. Так, в комментарии «Голосу Америки» в декабре 2016 года она выразила свое возмущение действиями российских властей, запретивших въезд на родину лидеру крымскотатарского народа Мустафе Джемилеву.

Джемилев всей своей жизнью доказал, что верно служил своему народу

​«Это подлость, – сказала Алексеева. – Потому что Джемилев никуда не скрывался, он живет в Киеве, а хотел бы жить в Крыму, но его туда не пускают, хотя это родина его предков и его собственная родина. Он имеет на это полное право – гораздо большее, чем те, кто сейчас правят Крымом. Я считаю, что это подлость, причем демонстративная подлость, которая должна возмущать каждого порядочного человека… Джемилев – замечательный человек. Он всей своей жизнью доказал, что бескорыстно, благородно и верно служил своему народу и сделал все, чтобы воплотить в жизнь вековую мечту своего народа – вернуться в Крым, который является их исторической родиной».

Что же касается ситуации с правами человека на полуострове и с репрессиями в отношении крымских татар в де-факто российском Крыму, Алексеева сказала: «Все-таки кошмарные времена! Этот народ столько боролся за то, чтобы вернуться в Крым... Вернулись – и вот вам, пожалуйста, такой разворот событий».

Я не знаю, выиграли ли живущие там люди экономически из-за того, что Крым стал российским, но с точки зрения общей гражданской атмосферы они, конечно, проиграли

​По ее словам, от аннексии полуострова не выиграл никто. «Я не знаю, выиграли ли живущие там люди экономически из-за того, что Крым стал российским, но с точки зрения общей гражданской атмосферы они, конечно, проиграли. Потому что даже при Януковиче в Украине было свободнее, чем у нас в России сейчас», – заключила она.

Мне не раз приходилось общаться с Людмилой Михайловной, бывать у нее дома, обсуждать с ней историю диссидентского и крымскотатарского национального движений. Это очень теплый, искренний, справедливый и благородный человек.

Ее глубокие и очень профессиональные исторические изыскания, трудный и бескомпромиссный путь борца за демократию – то, что вдохновляет младшие поколения интеллектуалов и правозащитников, что даем силы двигаться дальше…

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