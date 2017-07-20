Президент США Дональд Трамп дал большое интервью газете New York Times, которую считает одним из своих самых больших критиков. В начале его пребывания на посту корреспондентов этой газеты не пустили на брифинг в Белый дом, а сама NYTimes, в частности, первой сообщила о том, что у Пола Манафорта и других советников Трампа были контакты с российскими спецслужбами, что советник президента США по вопросам национальной безопасности Майкл Флинн приватно обсуждал с послом России в США проблему антироссийских санкций до вступления Дональда Трампа в должность, а также недавно рассказала о встрече сына Трампа с российским юристом Натальей Весельницкой.

Интервью длилось порядка 50 минут, проходило лишь в присутствии одного советника, и журналисты подчеркивают, что Трамп был добродушен, шутил о недавнем долгом рукопожатии с президентом Франции Эммануэлем Макроном и выражал удовлетворение тем, как при нем сократилась безработица и вырос американский фондовый рынок.

В один из моментов в Овальный кабинет, где проходила встреча, зашла дочь президента Иванка Трамп с шестилетней дочкой Арабеллой, которую президент попросил поговорить с журналистами по-китайски. Другие сотрудники администрации и члены его семьи не появлялись.

Что же именно рассказал Трамп журналистам издания, которые не питают уважения к его деятельности на посту президента?

У уволенного директора ФБР Коми был компромат на Трампа, которым он пытался воспользоваться

Трамп прокомментировал скандальную историю с увольнением экс-главы Федерального бюро расследований (ФБР) Джеймса Коми. Напомним, что по версии Коми, который недавно давал показания по этому делу в Конгрессе США, Трамп 14 февраля в Овальном кабинете в Белом доме попросил оставить их наедине и предложил Коми прекратить расследование связей с Россией экс-советника Трампа по нацбезопасности Майкла Флинна.

У Коми, по его мнению, сложилось ощущение, что Трамп "пытался обменять его должность и возможность продолжать работу на посту директора ФБР на что-то, что он может ему дать взамен". И требовал лояльности по отношению к себе.

По версии Трампа, которую он озвучил The New York Times, Коми незадолго до той встречи якобы пытался с помощью компромата надавить на президента и, в частности, заявил, что в его распоряжении есть досье, которое содержит компрометирующую информацию, в том числе о его "сексуальной авантюре в Москве" (речь идет о докладе бывшего агента британской разведки Кристофера Стила, который в красках описывает пребывание Трампа в России).

"Когда он принес его мне [досье], я сказал, что это выдуманная чушь (made-up junk)", – еще раз подчеркнул Трамп. Ранее он неоднократно отрицал, что события, описанные в докладе Стила, когда-либо происходили.

Отвечая на вопрос журналистов, ​пытался ли Коми использовать компромат в качестве рычага для сохранения должности, Трамп заявил, что "думает", что "это так". Показания Коми Сенату он назвал "полными лжи" и подчеркнул, что не жалеет об увольнении экс-главы ФБР: "Я оказал большую услугу американскому народу", – подчеркнул он.

NYTimes отмечает, что Коми отказался комментировать заявление Трампа о шантаже.

"Секретная беседа" Трампа с Путиным во время ужина на саммите G20

О неформальной беседе Путина и Трампа во время ужина 7 июля сообщила Washington Post. Во время ужина Трамп якобы подсел к Путину и разговаривал с ним около часа, причем разговор переводил переводчик Владимира Путина, что является нарушением дипломатического протокола. Никто из ближайшего окружения Дональда Трампа и членов его администрации в этой беседе не участвовал.

Трамп сначала назвал информацию о встрече "фейковыми новостями", но в интервью рассказал, что беседа действительно была и продолжалась около 15 минут. Газета при этом отмечает, что он "пытался преуменьшить" значение этого разговора. По словам Трампа, и он, и Путин в основном просто шутили, а также затронули тему "усыновления".

По словам Трампа, его жена Мелания сидела во время ужина рядом с Путиным на другом конце стола. "Время шло к десерту. Я пошел просто, чтобы поздороваться с Меланией, и заодно поздоровался с Путиным", – рассказал он.



"Это был недолгий разговор, может минут 15. Говорили о разных вещах. На самом деле было очень интересно, мы поговорили об усыновлении", – сказал Трамп. Он подчеркнул, что в тот момент не знал о встрече своего сына с Натальей Весельницкой, на которой также затрагивалась тема "закона Димы Яковлева" и усыновления российских детей иностранцами. Сам Трамп-младший будет давать показания о встрече перед членами Сената США 26 июля.

Об отношении к Хиллари Клинтон

Трамп подчеркнул, что даже если бы ему кто-то предоставил компромат на его соперника по президентской гонке, вряд ли это бы еще больше ухудшило его отношение к ней. "Пока мне кто-то не скажет, что она кого-то застрелила в спину – я вряд ли смогу что-то добавить к тому, что уже о ней думаю", – подчеркнул он.

О том, как его подвел генпрокурор США

Трамп также позволил себе резкую ремарку в адрес генерального прокурора и министра юстиции США Джеффа Сешнза, который был его назначенцем. Сешнз в июне давал показания членам комитета по разведке Сената, который расследовал возможное вмешательство России в президентские выборы 2016 года. По словам Трампа, "ответы Сешнза были плохими": "Ему задавали простые вопросы, предполагалось, что он даст простые ответы. Но он их не дал".

Также во время утверждения его на на пост генерального прокурора Сешнз не рассказал о двух своих встречах с послом России Сергеем Кисляком незадолго до президентских выборов 2016 года. Когда об этом стало известно, Сешнз взял самоотвод от дел, связанных с возможными расследованиями деятельности Дональда Трампа, сославшись на то, что в ходе кампании был доверенным лицом действующего президента.

Трамп в интервью заявил, что не назначил бы Сешнза на его пост, если бы знал, что он возьмет самоотвод (а, следовательно, не будет его защищать в обвинениях о "российском следе"). Его решение взять самоотвод он назвал "очень несправедливым по отношению к президенту, и это еще мягкое слово".

"Сешнз не должен был брать самоотвод по расследованиям, а если бы он собирался это сделать – он должен был сказать об этом мне до того, как соглашаться на работу (министра юстиции и генпрокурора), и тогда бы я предложил пост кому-нибудь другому, – подчеркнул Трамп. – Как можно соглашаться на работу, если ты планируешь взять самоотвод?"

NYTimes утверждает, что Сешнз отказался комментировать эти слова Трампа.