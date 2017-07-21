Пожилая соседка почему-то прониклась ко мне доверием и ходит советоваться в связи с разными глобальными житейскими ситуациями. А таких в Луганске сейчас действительно немало, что делает жизнь пенсионеров «ЛНР» до крайности содержательной, в отличие от их ровесников в более спокойных точках мира.

Глобальная тема номер один, конечно, – как получить украинскую пенсию.

Как известно, алгоритм усложняется чуть ли не еженедельно. Первоначально всего-то требовалось разик съездить на украинскую территорию, зарегистрироваться чуть ли не по адресу из телефонной книги и – вуаля! Получай себе пенсию на карточку и в ус не дуй.

Сито для отсева поддельных переселенцев от подлинных становились все гуще. Нестойкие борцы выбывали из гонки

Затем украинские властные структуры принялись бороться с этим безобразием, снабжением пенсиями «сепаратистов». Сито для отсева поддельных переселенцев от подлинных становились все гуще. Нестойкие борцы выбывали из гонки. Кое-кто помер в очереди на Станицу, единственный КПП между подконтрольной «ЛНР» территорией и территорией, подконтрольной Украине. Кто-то отыскал единственно адекватную на сегодняшний день «позу» поддержания пенсионного ручейка. То бишь, ездит «на Украину» каждые 59 дней и подтверждает свое присутствие в соответствующих проверяющих организациях.

Чтобы это было рентабельно, требуется «немного»:

Во-первых, сам размер пенсии. Проезд из Луганска «на Украину» и обратно должен перекрываться получаемой за два месяца пенсией хотя бы на пару тысяч.

Во-вторых, нужны родственники или хорошие знакомые, которые предоставят регистрацию и обеспечат проживание во время частых «командировок» бесплатно. Потому что снимать гостиницу или квартиру означает выйти в минус.

Теоретически, требуется еще лошадиное здоровье. Но такое граждане предполагают у себя по умолчанию, а если и помрет кто в очередной поездке – ну, стало быть, судьба такая.

Те же, кто не имеет этих трех вещей или двух из них, ищут иные способы возобновить пенсию. Тем более что в газетах постоянно мелькают всякие заманчивые предложения. Вот по поводу одного из них и зашла соседка.

Получив СМС о зачислении пенсии, ждут, когда люди с ИХ карточками на руках привезут им половину полученной суммы

Она тут же поведала мне блестящую перспективу, изложенную в объявлении. Итак. Желающих вывозят в Сватово. Бесплатно! Там они проходят всю процедуру регистрации и заводят счет в банке. Затем карточки отдают тем, кто их привез. Возвращаются домой, и ждут СМС. Получив СМС о зачислении пенсии, ждут, когда люди с ИХ карточками на руках привезут им половину полученной суммы. Разве это не прекрасно?

– А зачем? – спросил я.

– Что «зачем»? – Не поняла соседка.

– Зачем они будут привозить вам половину?

– Ну а как же иначе?

– Иначе: они возьмут себе все, что намного проще и никуда не надо ехать.

– Да как же они посмеют?

Нелегко бывает общаться с пожилыми людьми, избалованными советской властью, зарплатами штукатуров как у министров, и верой, что люди бывают только честными, а в газетах пишут только правду.

– Да вот посмеют как-то.

На этот раз убедил, вроде. Обычно хватает на пару месяцев, потом цикл повторяется. Новейшее объявление, очередной хитрый план с участием добрых людей, лекция…

Но это случай из ряда вон выходящий, так как основан на нестандартном условии, с которого я начал. Соседка, как уже сказано, считает нужным советоваться со мной, несовершенным представителем младшего поколения.

Обычно пожилые люди куда более амбициозны и несут себя как верховный авторитет своей семьи. Тогда появляются истории вроде той, что поведала мне по секрету та же соседка.

Бабушки собрали паспорта всех желающих и отвезли в какую-то комнатенку-контору на другом конце городе. И стали ждать

Несколько человек с нашей улицы прознали об организации, куда надо сдать паспорта, а опосля, со слов организаторов, на блюдечке с голубой каемочкой, через какое-то время им привезут всю пенсию за период, когда она была прервана, целиком. Вручат с поклоном. Получатели из собственных рук выплатят исполнителям процент за услугу. И небо заиграет алмазами (и светлыми ликами Тараса Шевченко и Леси Украинки, изображенными, ну, вы знаете где). Бабушки собрали паспорта всех желающих (их оказалось больше десятка) и отвезли в какую-то комнатенку-контору на другом конце городе. И стали ждать.

Дело это было в марте. Некоторые из бабуль набрались мужества недавно рассказать об этом своим родственникам: детям и внукам.

После чего я не нахожу, что в страшные сталинские времена председатели сельсоветов были так уж жестоки, не отдавая колхозникам паспорта. По крайней мере, сами колхозники (и их родные) могли быть уверены, что на эти паспорта пока никто не взял кредит на большую, хорошую сумму.

Юмор же истории проистекает всего лишь из того пункта, что никто из «паспортистов» с голода не умирает. Одной недавно сын на день рождения подарил телефон навороченный, на который я, например, не собрал бы и за год.

Так что двигало бедными женщинами не столь чувство голода, сколь, так сказать стремление к совершенному гештальту. Он, быть может, и состоялся даже, хотя и не в том смысле, на который они рассчитывали.

И я предполагаю, что существует набор сходных историй, где, увы, юмор не поместится, поскольку богатых детей у участников этих историй нет, хлеба тоже, а вера в добрых людей, справедливость и правду газетных объявлений присутствует.

И в то, что жизнь и сорок лет трудового стажа – все было не зря.

Петр Иванов, психолог, город Луганск

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Перепечатка из рубрики «Листи з окупованого Донбасу» Радіо Свобода