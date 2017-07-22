Специально для Крым.Реалии

Русский язык для Российской империи, а потом и Советского Союза был всегда главным оружием и объединяющим фактором. Поскольку русские цари любили захватывать чужие территории, то захваченные народы подвергались языковой и религиозной (православной) ассимиляции. Казалось, что имперская политика должна была исчезнуть, но Владимир Путин ее восстановил. Очередной жертвой может стать Армения.

Для Армении, находящейся в географической и отчасти геополитической изоляции, безработица – главная внутренняя проблема. Поток уезжающих из страны постоянный – кто-то уезжает на Запад, кто-то хочет сохранить близость к родине и уезжает работать в Россию. На днях председатель Национального собрания Армении Ара Баблоян смело спросил своего российского коллегу Вячеслава Володина: а почему армянских водителей не берут на работу, в то время как граждане Кыргызстана и Беларуси могут пользоваться своими водительскими правами в России.

Ответ Володина был незамысловатым: «Решение, которое было принято, действительно, распространяется на граждан Киргизии и Белоруссии, так как правила дорожного движения граждане этих двух стран изучали на русском языке… Большое количество граждан этих двух стран работают в России таксистами, водителями общественного транспорта и, конечно, они знают правила, и в работе им помогает знание русского языка». Ара Баблоян, конечно, попытался возмутиться, как представитель страны-члена СНГ, ОДКБ и Таможенного союза, что во всех армянских школах русский язык преподается, забыв еще добавить, что в Ереване с 1997 года работает Российско-Армянский (Славянский) университет, в котором обучается 6,5 тысяч студентов.

Володин был непреклонен: «Закрепите его (русский язык) как официальный...»

Но Володин был непреклонен: «Я тогда могу сказать лишь одно: закрепите его (русский язык) как официальный – и тогда норма закона будет охватывать автоматически и Республику Армения». То есть председатель российского парламента открыто настаивает на изменении Конституции Армении – сделать ее похожей, например, на Конституцию Казахстана, где сказано: «В государственных организациях и органах местного самоуправления наравне с казахским официально употребляется русский язык». Или Кыргызстана: «В Кыргызской Республике в качестве официального употребляется русский язык». в Таджикистане русский язык назван «языком межнационального общения», без определения статуса, в Беларуси закреплено положение о равноправии русского и белорусского языков.

Признание русского языка в современных постсоветских странах было обусловлено несколькими обстоятельствами. Во-первых, идеологическая близость. Во-вторых, значительный процент русскоговорящих граждан. Признание единственными государственными титульных языков в Кыргызстане, Казахстане или Беларуси привело бы к волнениям и прямому вмешательству Москвы, которая с появлением Путина в Кремле не раз заявляла, что постсоветское пространство – зона их интересов, и они готовы защищать права русскоязычных вплоть до применения силы, как это произошло три года назад в Украине.

Понятно, что эти интересы – имперские, и никакого отношения к правам человека, демократии или к экономике не имеют. Закреплением русского языка занимаются российский МИД, а также Министерство обороны, как в случае с Украиной, остальные российские государственные структуры помогают и способствуют, в том числе и с помощью Министерства образования России, создавшего в 1990-х годах сеть Славянских университетов. Как писал старший научный сотрудник лаборатории философии образования ФГНУ «Институт теории и истории педагогики» Тигран Мариносян, «Деятельность славянских университетов – фактор укрепления единого гуманитарного и образовательного пространства государств-участников СНГ».

1 июня 2017 года вступил в силу запрет водителям с национальными правами работать в России. 14 июля Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, предоставляющий право гражданам Кыргызстана, а также других стран, где русский язык закреплен в качестве официального, работать в России с их национальными водительскими правами. Но одна проблема в высказывании Вячеслава Володина все-таки есть. Армения – мононациональная страна, где 98,11 процента населения – этнические армяне, самое крупное национальное меньшинство – езиды, которых чуть больше 35 тысяч, то есть 1,17 процента. Русских в Армении 0,39 процента – это чуть больше 11 тысяч человек.

Армяне испытывают вполне обоснованную гордость за свой язык – один из древнейших на земле

В этих условиях трудно говорить об языковом разнообразии – тем более, что армяне испытывают вполне обоснованную гордость за свой язык, один из древнейших на земле, а армянские письменные памятники существуют с начала 5 века. Все последние века армяне жили среди разных народов в различных странах, сохраняя свою веру и свой язык. Современная Армения появилась на карте в результате военной операции российской армии в 1827 году, когда у Персидской империи было отвоевано Эриванское ханство, а оккупированную территорию генерал Иван Пашкевич назвал «Русская Армения». Тогда, в первой половине 19 века, из 110 120 человек, живших в ханстве, лишь шестую часть занимали этнические армяне. Сейчас ситуация с этническим составом населения кардинально другая – подавляющее большинство – армяне.

Многие национальные меньшинства уже давно говорят по-русски, потеряв родные языки

Все последние 200-300 лет армянское население Турции и Персии (теперь Ирана) благоволит России, видя в ней «защитника христианства». Но современная российская политика мало чем отличается от советской, когда от каждого жителя СССР требовалось знание русского языка. В результате языковой ассимиляции, которая была жестче, чем при царях, многие национальные меньшинства лишь номинально сохраняли этнонимы, название своего народа. На самом деле, они уже давно говорят по-русски, потеряв родные языки. В результате ассимиляции, численность водь – финно-угорского народа, коренного населения северо-запада европейской части России, с 13672 человека в 1732 году снизилась до 64 в 2010 году. Та же участь постигла ижорцев – с 14500 до 266. Конечно, армянам такая тотальная ассимиляция не грозит, но опасность внедрения другого языка будет снижать национальную самоидентификацию. Как, к примеру, нелепо смотрятся студенты Славянского университета в Ереване, среди которых блондины могут быть только крашеные, а учеба на русском языке совсем не дает право на будущую работу, кроме обладания самого диплома.

В первые годы советской власти только две республики оказались не вовлеченными в процесс языковой ассимиляции – Грузия и Армения, и то только благодаря вождям того времени – Сталину и Микояну. Центрально-азиатское народы были вынуждены пережить насильственный перевод письменности, вначале в 1920-х годах на латиницу, через десять лет – на кириллицу. В других республиках началась усиленная русификация – в Украине, Беларуси и Молдове. Армения была в стороне – она по-прежнему пользовалась расположением Кремля. А в Грузии произошло небывалое для советского времени событие – в 1978 году в нескольких городах прошли массовые демонстрации в защиту грузинского языка. После принятия в 1977 году «брежневской» конституции настала очередь менять и республиканские: в Грузии было предложено добавить в Основной закон, что государственным языком будет не только грузинский, но и русский. При всей благосклонности грузин к центральной власти стерпеть такое издевательство люди не смогли. Эдуард Шеварднадзе, правивший уже тогда Грузией, испугался массовости протестов и решил конституцию не менять.

Теперь Кремль, скорее всего понимающий, что восстановления большой империи не получится, решил подбирать остатки. Армения все постсоветское время не меняла своего «братского» отношения к Кремлю, выполняя все прихоти взамен затягивания переговорного процесса по урегулированию ситуации в Карабахе. Пожалуй, нет ни одной структуры, которую бы придумали в Кремле и куда бы не вступала Армения. Следуя указаниям Кремля, армянская делегация в ООН голосует за резолюции так, как это требует российская. Армения постепенно попала в ситуацию, когда стала пророссийским анклавом на Кавказе, имея сносные отношения с Грузией и Ираном, враждуя с Азербайджаном и Турцией. С внешним миром Армению связывают только грузинские и иранские коммуникации, что на самом деле недостаточно для развития экономики. Из Армении продолжается отток населения.

В этой ситуации Кремль действует как бандит с большой дороги, добивая «лучшего друга» неприемлемыми требованиями. Можно только предположить, что любая попытка, даже высказанная устно обернется волнениями, от которых Москве немногочисленные антироссийские акции в Ереване покажутся фестивалем шуток и улыбок. В Армении давно формируется позиция неприятия российской политики, особенно в отношении Карабаха и вооружения Азербайджана. И хотя армяне пока опасаются в открытую говорить о необходимости скорейшего урегулирования карабахской проблемы, кажется многие понимают, что изоляция страны будет продолжатся столько, сколько захочет Кремль.

Унижение Конституции Армении – лишь ремарка, которая может быть началом нового российского плана

Москва хочет «продолжения банкета», организованного еще самозваным «государем всея Руси» Иваном III Васильевичем, основателем процесса «собирания земель», и его внуком Иваном IV Васильевичем Грозным, основоположником ассимиляции народов Поволжья и Астраханского ханства, походов против Швеции и Крымского ханства. Династия Романовых продолжила традиции «собирания», оккупации соседних территорий и ассимиляции захваченных народов. С точки зрения начитанного российского обывателя, Армения по-прежнему является таковой, какой ее назвал генерал Иван Пашкевич – «Русской Арменией», а потому Вячеслав Володин – только последователь таких взглядов и проводник имперской политики.

Будущее Армении зависит от нее самой: разругавшись с соседями и проведя этническую чистку в Карабахе, у Еревана немного шансов вернуться в список стран с развивающейся демократией. В Кремле об этом знают, и унижение Конституции Армении – лишь небольшая ремарка, которая может быть началом какого-то нового российского плана. Стерпят ли в Армении – вопрос открытый.

Взгляды, изложенные в рубрике «Мнение», передают точку зрения самих авторов и не обязательно отражают позицию редакции