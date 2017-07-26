Не дожидаясь первой годовщины, Америка отметила полугодие президентства Трампа. В целом все остались при своих. Абсолютное большинство тех, кто за Трампа голосовал, поддерживают своего президента и сегодня – несмотря на бесконечную череду скандалов. Скорее наоборот: скандалы лишь убеждают их в том, что Трамп – жертва медиа. Вслед за своим лидером поклонники Трампа заведомо считают журналистов распространителями фальшивых новостей, то есть теми, кто разрушают сложившиеся картину мира и портрет вождя.

Вступив в сговор с продажной элитой, считает электорат Трампа, оппозиция мешает президенту осуществить те грандиозные планы, которыми он так щедро делился до выборов.

Вот и хорошо, радуются противники Трампа, чем меньше он сумеет натворить, тем лучше для страны, которой предстоит прийти в себя после правления 45-го президента.

Любопытно, что в этом редком случае правы обе стороны. Правы в одном: Трампа любят не за то, что он сделал, а просто так, за темперамент. Поэтому тут никого особенно и не огорчает, что президент не выполнил ни одного из своих предвыборных обещаний. Более того, далеко не все приверженцы Трампа так уж уверены в том, что предвыборные обещания необходимо выполнять.

Лучше всего это показала история с медицинской реформой Обамы. Много лет республиканцы мечтали ее отменить, Трамп обещал это сделать в первый день в Белом доме. Но за полгода выяснилось, что к этому не готовы ни политики, ни избиратели – включая тех, кто голосовал за Трампа.

Трамп, – написал один наблюдатель вашингтонских нравов, – напоминает английскую королеву: он царствует, но не правит

Нечто подобное происходит со всеми обещанными начинаниями. Забыт грандиозный, ценой в триллион долларов, проект реконструкции инфраструктуры. Скрепя сердце президент не стал отменять соглашение о замораживании программы ядерного вооружения Ирана, которую он называл худшей сделкой в мире. Даже демонстративный и напугавший мир выход из Парижского соглашения по климату оказался, как намекнул Трамп Эммануэлю Макрону, не совсем окончательным. Более того, губернаторы крупнейших штатов, включая Калифорнию и Нью-Йорк, объявили, что их Парижской договор устраивает, что они будут принимать предусмотренные им меры по охране окружающей среды, не обращая внимания на мнение Трампа и его не верящих в экологию соратников.

Но самый яркий пример вынужденной бездеятельности президента связан с расследованием российского вмешательства в выборы. В это вмешательство, как он много раз говорил, не верит Трамп, но не остальной Вашингтон. Поэтому, когда Конгресс в редком единодушном порыве ужесточит санкции против России, Белый дом, вероятнее всего, их утвердит. У Трампа нет другого выхода. Ведь его вето подтвердит мнение тех, кто и без того подозревает: американский президент что-то должен русскому и теперь пытается с ним расплатиться. Это, кстати, упраздняет ту выгоду, которую российские спецслужбы надеялись получить, помогая победе Трампа. Трудно понять, какая польза Кремлю от стреноженного президента.

Другое дело, что победа Трампа привела Белый дом в хаотическое состояние. В ожидании новых разоблачений окружение президента обзавелось адвокатами и адвокатами адвокатов – на тот случай, если им самим понадобится защита.

Казалось бы, кто в такой ситуации управляет страной? Те, кому положено. Власть незаметно уходит к министрам, сенатским комиссиям и конгрессменам. "Трамп, – написал один наблюдатель вашингтонских нравов, – напоминает английскую королеву: он царствует, но не правит".

Чтобы не обидеть президента и его поклонников, Конгресс финансировал самый знаменитый проект Трампа: строительство великой мексиканской стены. Правда, не всей, а отрезка в 28 миль в долине Рио-Гранде.

Александр Генис, нью-йоркский писатель и публицист, автор и ведущий программы Радио Свобода "Поверх барьеров – Американский час"

Взгляды, высказанные в рубрике «Мнение», передают точку зрения самих авторов и не всегда отражают позицию редакции

Оригинал публикации – на сайте Радио Свобода