В Великобритании родители смертельно больного ребенка решили выйти из судебного процесса и перестать бороться за жизнь своего сына. У здания суда Крис Гард и Кони Йейтс, едва сдерживая слезы, заявили, что время было упущено и их 11-месячному Чарли уже нельзя помочь.

Болезнь у Чарли Гарда нашли спустя месяц после его рождения. Диагноз – синдром истощения ДНК. Это редчайшее генетическое заболевание. Всего в мире было зафиксировано 16 подобных случаев. По несчастливому совпадению, каждый из родителей Чарли – носитель наследственной болезни. Эффективного лечения в этом случае не существует.

Отключить ребенка от систем жизнеобеспечения британские врачи пытались еще четыре месяца назад. Тогда родители Чарли попытались оспорить их решение в суде. За время разбирательств болезнь прогрессировала.

Посмотрев последние данные МРТ, американский нейробиолог Мичио Хирано пришел к выводу, что Чарли уже нельзя помочь. Несколько лет назад нью-йоркскому доктору удалось побороть похожую форму болезни. Ранее Хирано был готов приступить к лечению Чарли, а его родителям краудфандинговая компания собрала необходимые для этого средства. Но врачи английской больницы отказались отпускать мальчика в США. По их мнению, перевезти Чарли в Америку означало бы продлить его страдания, а, оставшись в Англии, он мог бы "умереть с достоинством".

На сторону британских докторов стала часть медицинских экспертов. По мнению Роберта Винстона, американский хирург не смог убедить своих английских коллег в эффективности своего метода лечения.

"Проблема в том, что доктор Хирано не смог предоставить информацию, которая бы ясно доказывала, что жизнь мальчика можно было спасти", – считает он.

Эта история стала резонансной не только в Великобритании, но и во всей Европе. В Лондоне с лозунгами "Спасите Чарли" и "Мы будем бороться до конца" поддержать Криса Гарда и Кони Йейтс на улицы вышли десятки активистов. Среди них были люди со всей Европы.

"Мы в Испании поддерживаем Чарли Гарда. Мы очень обеспокоены сложившейся ситуацией и молимся за его жизнь", – говорил активист Антонио Веласкес.

Оставшиеся до отключения систем жизнеобеспечения дни родители Чарли проведут вместе со своим сыном.