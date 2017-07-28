Гримаса будущего

Путин, целующий мальчика в пупок… Казалось бы, чего тут еще придумывать – вот он, образ будущего! Все эти «слюнявые сюжеты» на экране, обсасывающие «образ» вождя, играющего самого себя в киноэпопее Оливера Стоуна, наводят на мысль, что следующим этапом телестриптиза с танцами вокруг шеста станут признания малаховых-корчевниковых в духе: «Владимир Владимирович, хотел бы я оказаться на месте этого мальчика!» Ну, или, на худой конец, его пупка.

И все-таки уверена, даже у самых верноподданных пропагандистов закрадывается гадкая мыслишка: что-то не так с образом. Выражение лица все больше напоминает пренебрежительную застывшую гримасу: «Достали все!». Вот и на встрече с детьми проговорился: рассказывал историю о том, как кремлевские повара однажды вместо морских гребешков подали – представьте себе! – куриные: «Народ у нас незамысловатый бывает». И как с таким «образом» национального лидера, все дальше отрывающегося от «незамысловатого народа», работать на предстоящих выборах?

Неудивительно, что «лучшие умы» при путинском дворе забуксовали: что новенького может изобразить стареющий политик, пытающийся найти «правильные» слова при общении с публикой? Его-то, в силу первой профессии привыкшего не доверять никому, вряд ли проведешь 86 процентами «обожателей», которые социологические службы в последнее время, как по команде, снова стали «подтверждать». И вот уже вопросы типа «достаточно ли надеги внутри?» проскакивают в беседе с рабочими Лебединского ГОКа, или – там же – откровение о «секретах истории», – мол, не убивал сынишку Иван Грозный, а погубил репутацию царя, оклеветал его перед потомками коварный папский нунций. Выглядит, скорее, как привет потомкам из путинского настоящего: он ведь сам никого не убивал – опричники виноваты, да заморские супостаты клевещут.

Кстати, предложенные Алексеем Навальным «гарантии Путину» оказались в этой связи «лыком в строку», той еще гримасой потомкам! С одной стороны, естественный жест из арсенала цивилизованной политики – акт доброй воли в отношении поверженного противника, а в этой роли Путин рано или поздно окажется. С другой, как можно предлагать гарантии безопасности человеку, укравшему не просто миллионы, а будущее у целой страны? Систему, в которой все, кроме властителя и кучки его опричников в Кремле с так называемой партией власти и примкнувшими к ней олигархами, поставлены раком, невозможно изменить, играя по ее правилам. Значит, любому реальному оппозиционеру придется в первую очередь эти правила ломать – и, кстати, в этом случае вопрос о том, ходить или нет на несанкционированные митинги, отпадает сам собой.

Сначала надо всем дружненько вылечить больного (в нашем случае разрушить систему), а потом уже дискутировать, как, кому и за сколько потеть на новом строительстве

Пришла пора осознать, что выборные механизмы в России уничтожены. Есть покосившаяся властная вертикаль, которая еле держится на коррумпированных чиновниках и жестоких «правоохранителях». Обществу навязывается ложный выбор между мнимой стабильностью и некой гипотетической заварухой, которой боятся не только условные «путинские бабушки», но и вполне образованные, даже критически настроенные к власти граждане. Оппозиционные политики, «засветившиеся» гражданские активисты и независимые журналисты оказываются перед жестким выбором: между угрозой для личной безопасности и отъездом из страны. Все меньше возможностей бороться с системой изнутри, и в то же время, нереально это делать извне – как бы ни хотели этого уважаемые Михаил Ходорковский и Гарри Каспаров. Что же касается оппозиционеров, по самым что ни на есть серьезным причинам уехавшим из России, то им достается роль наблюдателя, советчика, не всегда конструктивного критика, но никак не участника событий. Недаром Путин так активно предлагает всем недовольным собирать вещи – будь его воля, президент наверняка организовал бы очередной «философский пароход», и не один.

Куда же податься действующему политику-оппозиционеру? На мой взгляд, нужно быть вне системы, но внутри страны. Пока, к сожалению, Алексей Навальный, пытающийся стать независимым политическим игроком на выжженном Путиным российском поле, в одиночку мечется между собственной «несистемностью» и попытками играть по правилам системы. В результате он оказывается в незавидном положении чужого и среди чужих, и среди своих. В этой ситуации спор талантливых экономистов о программе самого активного возмутителя «спокойствия» на тему о том, стоит ли повышать минимальную зарплату и откуда вообще возьмутся на это деньги, напоминает анекдот о разговоре врача с родственниками только что почившего пациента: «Больной перед смертью потел? – Потел. – Очень хорошо!». Сначала надо всем дружненько вылечить больного (в нашем случае разрушить систему), а потом уже дискутировать, как, кому и за сколько потеть на новом строительстве.

На месте Навального, я бы задумалась не о мифических гарантиях Путину, а о политической и судебной реформах, о формировании коалиционного правительства с привлечением не только ближайших соратников, но и тех самых замечательных умников, которые вот уже лет двадцать пять, словно сварливые соседки по коммуналке, спорят о том, кому первому подойти к плите и что на ней варить. А на месте этих умников я бы полумала о том, что пора «выходить из сумрака», строить коалицию и на всех возможных площадках обсуждать новые предложения, планы и идеи.

Иными словами, господа, чего ждете? Представьте себе, что Путин и его компания уже собирают чемоданы. Глядишь, и образ будущего стал бы не так похож на гримасу из арсенала путинских горе-пропагандистов, кислую и «незамысловатую».

Галина Сидорова, московский журналист

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