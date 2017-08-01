Доступность ссылки

logo-print
Все сайты RFE/RL
текст для поиска...
Фотогалереи

Фотографии детей из прифронтовой Марьинки (фотогалерея)

Подростки из прифронтовой Марьинки Донецкой области привезли в Киев свои фотоработы. В городе, который регулярно оказывается под обстрелами, фотограф Олег Ткаченко создал фотошколу.

29 июля фотопроект «Мы живые» презентовали в помещении донецкого фонда «Изоляция», который с началом оккупации Донецка переехал в столицу. Выставка объединила работы восьми подростков 14-16 лет: Лизы Науменко, Анастасии Трофименко, Иванны Заклевской, Александры Олесов, Людмилы Лысенко, Леры Зубаревой, Русланы Абросимовой и Мирославы Трофименко. Основатель фотошколы говорит: ее создали, чтобы хоть как-то дать возможность самовыражаться детям, которые живут вблизи линии фронта.

Авторы работ, дети 14-16 лет, живут в Марьинке и соседней Красногоровке. В оба города вот уже три года постоянно попадают снаряды
1

Авторы работ, дети 14-16 лет, живут в Марьинке и соседней Красногоровке. В оба города вот уже три года постоянно попадают снаряды

2
3
&laquo;В прифронтовом Марьинском районе очень много талантливых детей, и они не могут уехать, потому что их родителей никто нигде не ждет&raquo; &ndash;&nbsp;основатель молодежного медиацентра в Марьинке Алексей Ткаченко
4

«В прифронтовом Марьинском районе очень много талантливых детей, и они не могут уехать, потому что их родителей никто нигде не ждет» – основатель молодежного медиацентра в Марьинке Алексей Ткаченко

Большинство авторов хотят сделать фотографию своей профессией, или же &ndash; стать журналистами. Однако для некоторых фотодело &ndash; хобби
5

Большинство авторов хотят сделать фотографию своей профессией, или же – стать журналистами. Однако для некоторых фотодело – хобби

Несмотря на обстрелы, в Марьинке живет много детей, и иногда они получают ранения. Последний такой случай произошел 22 июля: двое детей пострадали во время артиллерийского обстрела
6

Несмотря на обстрелы, в Марьинке живет много детей, и иногда они получают ранения. Последний такой случай произошел 22 июля: двое детей пострадали во время артиллерийского обстрела

Дети играют на площадке в Марьинке
7

Дети играют на площадке в Марьинке

Во время работы выставки в &laquo;Изоляции&raquo; посетители могли финансово помочь медиацентру с приобретением фототехники или подарить ученикам технику, которая уже была в использовании
8

Во время работы выставки в «Изоляции» посетители могли финансово помочь медиацентру с приобретением фототехники или подарить ученикам технику, которая уже была в использовании

FACEBOOK КОММЕНТАРИИ:

ПО ТЕМЕ

Наверх
XS
SM
MD
LG