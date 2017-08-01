Подростки из прифронтовой Марьинки Донецкой области привезли в Киев свои фотоработы. В городе, который регулярно оказывается под обстрелами, фотограф Олег Ткаченко создал фотошколу.



29 июля фотопроект «Мы живые» презентовали в помещении донецкого фонда «Изоляция», который с началом оккупации Донецка переехал в столицу. Выставка объединила работы восьми подростков 14-16 лет: Лизы Науменко, Анастасии Трофименко, Иванны Заклевской, Александры Олесов, Людмилы Лысенко, Леры Зубаревой, Русланы Абросимовой и Мирославы Трофименко. Основатель фотошколы говорит: ее создали, чтобы хоть как-то дать возможность самовыражаться детям, которые живут вблизи линии фронта.