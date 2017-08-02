Из соцсетей: «Арбуз уже близко»

София Середа, Анастасия Рашко

На Киев надвигается 250 тонн арбузов – так в Украине начали возрождение речного транспорта. В соцсетях это известие не оставило равнодушным, кажется, никого.

Некоторых она огорчила:

А арбузы своим путешествием еще и рады «хвастаться»:

Между тем премьер-министр Владимир Гройсман назвал баржову путешествие «положительной новостью»:

Хтось його слова сприйняв скептично:

Но есть и те, кто переправу арбузов баржей считает достижением:

И хотя херсонские красавцы в столицу еще не доехали, их уже ищут в магазинах:

И даже готовы занимать очереди у киевского Речного вокзала:

А кто-то хотел бы их встретить не только в Киеве:

И даже готов посвящать им стихи:

Но в одном все уверены: все будет арбузно!