Из соцсетей: «Арбуз уже близко»

София Середа, Анастасия Рашко
На Киев надвигается 250 тонн арбузов – так в Украине начали возрождение речного транспорта. В соцсетях это известие не оставило равнодушным, кажется, никого.
Некоторых она огорчила:
А арбузы своим путешествием еще и рады «хвастаться»:
Между тем премьер-министр Владимир Гройсман назвал баржову путешествие «положительной новостью»:
Хтось його слова сприйняв скептично:
Но есть и те, кто переправу арбузов баржей считает достижением:
И хотя херсонские красавцы в столицу еще не доехали, их уже ищут в магазинах:
И даже готовы занимать очереди у киевского Речного вокзала:
А кто-то хотел бы их встретить не только в Киеве:
И даже готов посвящать им стихи:
Но в одном все уверены: все будет арбузно!
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