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Культура

«Вернуться домой, чтобы найти себя»: на Луганщине экранизируют «Ворошиловград» Сергея Жадана

Сергей Жадан (справа) и Алексей Горбунов (слева)

На Луганщине экранизируют «Ворошиловград» Сергея Жадана. В течение месяца съемочная группа будет работать в Старобельске и близлежащих населенных пунктах – именно эти края описывал автор в романе. В съемках участвуют украинские актеры, а одну из второстепенных ролей сыграет и сам Жадан.

«Ворошиловград» Сергія Жадана екранізують на Луганщині (відео)
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Первой съемочной площадкой в Луганской области стал старенький «Икарус» и траса между городами Сватово и Старобельск. Именно по этой дороге главный герой романа возвращается из Харькова в родной город на Луганщине. В аннотации к «Ворошиловграду» говорится, что это жесткий, меланхоличный и реалистичный роман. Посвящен он истории украинского рейдерства. Однажды главный герой узнает, что его брат исчез, приятели занимаются финансовыми аферами, а семейный бизнес пытаются перекупить непонятные структуры. И что-то буквально зовет героя вернуться на малую Родину.

Съемки фильма «Ворошиловград»
Съемки фильма «Ворошиловград»

​Чтобы сделать фильм максимально достоверным, съемки решили проводить именно в Луганской области. По словам главного продюсера Владимира Яценко, Сергей Жадан в романе описывал места, которые реально существуют. И хоть фильм все же будет отличаться от романа, дух книги будет сохранен.

Это история о том, как человек может найти себя, вернувшись домой
Владимир Яценко

«Нам кажется, что это история о том, как человек может найти себя, вернувшись домой. И как он может понять, что есть какие-то вещи, которые нужно защищать. Это его ценности, его друзья, его любовь. Свой дом, своя земля. И симптоматично, что роман был написан в 2010 году. Задолго до войны. А сейчас он обретает совершенно другие краски. И тем это интереснее», – рассказал Владимир Яценко.

Главную роль в фильме исполняет актер киевского Молодого театра Олег Москаленко. Для него это первая главная роль в кино. Говорит, что в чем-то он видит сходство между собой и героем романа.

Это герой, который свою «хату с краю» переносит в эпицентр событий
Олег Москаленко

«Это герой, который свою «хату с краю» переносит в эпицентр событий. Сам того, возможно, не желая. Под влиянием внешних каких-то событий, факторов, ситуаций, он погружается в центр всего, что происходит», – рассказал Олег Москаленко.

Сергей Жадан сыграет одну из второстепенных ролей

Бюджет фильма составляет более 1 миллиона евро, 50% профинансирует госагентство по вопросам кино. Проводит съемки украинская съемочная группа, а участвуют в них украинские актеры. Одну из второстепенных ролей должен сыграть и сам автор романа Сергей Жадан. Но что это за роль, главный режиссер Ярослав Лодыгин рассказывать не стал.

Ярослав Лодыгин
Ярослав Лодыгин

Это будет сюрприз для зрителей нашего фильма
Ярослав Лодыгин

«Я хотел бы пока держать это в тайне. Это будет сюрприз для зрителей нашего фильма. Он присоединится к нам в день своего рождения», – рассказал Ярослав Лодыгин.

В Луганской области съемки продлятся до конца августа. Увидеть полностью готовый фильм зрители смогут осенью 2018 года. Название фильма, скорее всего, будет отличаться от названия романа «Ворошиловград».

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