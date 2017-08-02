Президент США Дональд Трамп подписал закон о санкциях против России, Ирана и Северной Кореи. Несмотря на неоднокраные заявления должностных лиц из его окружения о том, что закон будет подписан, интрига сохранялась до последнего момента – учитывались неоднозначные отношения близких к Трампу людей с российскими представителями в США во время предвыборной кампании и расследование российского следа в американских выборах, которое ведет сейчас специальный прокурор.

Объемный пакет санкций введен в ответ на предполагаемое вмешательство России в прошлогоднюю президентскую кампанию в США и непрекращающуюся агрессию России в отношении соседних стран. В санкционный список попали российские финансовые учреждения; нефтегазовые компании, которым отныне будет труднее получать западные кредиты или привлекать прямые инвестиции в освоение новых месторождений; горно-металлургические комбинаты; предприятия, осуществляющие морские и железнодорожные перевозки. Под санкции, кроме того, попадают российские чиновники, замешанные в нарушениях прав человека, киберпреступники и их покровители в коридорах власти в Москве, организации, поставляющие оружие режиму Асада в Сирии.

Новый закон существенно ограничивает президента в возможностях единолично, без участия законодателей отменять или приостанавливать действие санкций. Так что, подписав документ, Дональд Трамп тем самым ограничил свои полномочия. Поставив подпись, президент США, тем не менее, назвал закон "дефектным". Ранее Белый дом заявлял, что сам Трамп хотел бы принятия более жестких мер в отношении трех стран, фигурирующих в документе. Президент США также заметил, что закон ударяет и по интересам американских компаний, и по интересам европейских союзников США.

Подписанию закона Дональдом Трампом предшествовало несколько резких заявлений вице-президента Майка Пенса, который завершает поездку по ряду европейских стран. В Эстонии Пенс заявил, что у стран Балтии "нет большей угрозы, чем опасность агрессии со стороны России".

В Грузии вице-президент США осудил оккупацию части грузинской территории российскими войсками и пообещал Тбилиси защиту, сопоставимую с той, которую получают государства-члены НАТО в рамках статьи 5 Североатлантического договора.

"Россия продолжает стремиться к насильственному изменению международных границ, и здесь, на Западных Балканах, Россия пыталась дестабилизировать регион, подорвать ваши демократии и разделить вас друг от друга и с остальной Европой", – заявил Пенс в Черногории. "Мы должны быть решительными и бескомпромиссными перед лицом агрессии из непредсказуемой страны, которая бросает тень с Востока", – сказал Пенс 2 августа на саммите Адриатической хартии в Подгорице.

Попытка вмешательства в американские выборы после аннексии Крыма является второй стратегической ошибкой Кремля

– Нынешний американский санкционный пакет является шагом на пути изъятия России из процесса мировой глобализации. А это означает следующее: российская система, которая десятилетиями выживала за счет антизападной мобилизации и использования западных ресурсов, теряет возможность получать эти ресурсы при полной неспособности компенсировать их собственными. Есть основания сделать вывод: попытка вмешательства в американские выборы после аннексии Крыма является второй стратегической ошибкой Кремля. Неспособность предвидеть международные последствия обеих "гамбитов" свидетельствует об отсутствии в Кремле и соответствующей экспертизы, и умения мыслить стратегически, – написала в комментарии Радио Свобода политолог Лилия Шевцова.

Еще до того, как Дональд Трамп подписал закон, Владимир Путин распорядился выслать из России 755 сотрудников американской дипмиссии. У посольства США также отобрали дачу в московском Серебряном Бору и склад.