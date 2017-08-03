2 августа в мире отметили Международный день Холокоста ромов. Именно в ночь со 2 на 3 августа 1944 года в концлагере Аушвиц-Биркенау в газовых камерах нацисты уничтожили почти три тысячи цыган. Всего, по данным исследователей, во время холокоста от репрессий погибло от 600 тысяч до 1,5 миллиона ромов. Украинских ромов за время Второй мировой войны пострадало до 20 тысяч. Одна из крупнейших цыганских общин сегодня живет на Закарпатье ‒ около 50 тысяч человек.

По данным исследователей, закарпатские ромы испытывали издевательства на территории лагерей и гетто, созданных в регионе. В то время область принадлежала Венгрии, здесь действовали соответствующие законы, в частности закон, позволявший привлекать к принудительным работам лиц, не имевших профессии. С июля 1939 года на Закарпатье было создано несколько лагерей.

Ромы находились в гетто, которые были в каждом районе Закарпатья. Там массово использовали их рабочую силу

«Слава Богу, что закарпатских ромов не успели вывезти, ‒ комментирует Мирослав Горват, цыганский активист, председатель Объединения ромов Ужгорода, который изучает историю ромов с 1990-х годов. ‒ Ромы были последними, когда вывозили людей в Аушвиц, это было в 1944 году. Не успели вывезти. Советская власть пошла в наступление, немцы решили не терять свое время. Сначала вывезли евреев, потом ромов хотели, но не успели. Пострадали те, кто ближе к Польше, Словакии. Но ромы находились в гетто, которые были в каждом районе Закарпатья. Там массово использовали их рабочую силу. В Раховском районе ромам даже пришивали знак: треугольный зеленый зуб, чтобы видели ‒ это ром».

К тому времени на Закарпатье жили около 15 тысяч ромов. По словам Мирослава Горвата, подсчитать общее количество сложно, поскольку, приезжало много людей из Словакии и Венгрии.

«Уже после войны они не имели возможности уехать. Мои дед и бабка были из Словакии», ‒ добавляет цыганский активист и жалеет, что до сих пор в области нет мемориального знака или памятника, которые напоминали бы о нелегких для ромов временах.

«В Чехословакии для ромов было еще хуже» ‒ очевидец

77-летняя Оронко Хорват родилась в начале Второй мировой, говорит, что войну помнит.

Наших много людей забрали в лагеря. Оттуда уже не вернулся никто

«Мне было мало лет, 2-3. Помню, когда были маленькие, бежали в лес, потому что думали, что самолеты видят нас, шли в лес прятаться. Забирали мужчин, женщин. Мой отец был в то время биров (староста). Семью нашу не забрали, потому что отец вступился за цыганских людей. Забирали копать бункеры, чтобы прятать, кого убивали. Наших много людей забрали в лагеря. Оттуда уже не вернулся никто. Много их было», ‒ вспоминает пожилая женщина и добавляет: «Женщины тогда не работали, ходили в деревню, продавали корзины и веники. И так жили. Мы были в Чехословакии, потому что мама и отец оттуда, они думали, что там нет войны, поехали туда, там еще хуже было. Можно было уехать, а уже после войны сделали границу. Мы вернулись в Ужгород, потому что дом здесь был».

Ежегодно 2 августа группа закарпатских цыган посещает мемориальный комплекс около Освенцима в Польше, где во времена Второй мировой действовал концлагерь Аушвиц-Биркенау. Большинство из них ‒ это дети войны, их потомки, которые не помнят ужасов того времени. Организует поездки Аладар Пап, руководитель культурного общества ромов Закарпатья «Ром Сом», председатель совета Союза ромов Закарпатья.

«Начиная с 1998 года, начал работать с детьми войны, они совершенно не знали, что такое Холокост. Потому что информацию скрывали. С момента независимости Украины открылись двери в Европу, информация начала открываться. К 70-летию трагедии я организовал поездку 20 ромов в Освенцим, впервые смогли увидеть барак №13, где цыгане были. Музыканты, целые семьи, лагерями жили. Столько детей и людей! ‒ говорит Аладар Пап. ‒ С 1998 года начал искать информацию о ромах. Смотрел документальную хронику, когда освободили Освенцим, и по лицу могу определить: цыган или нет. Ни одного не увидел, полностью истребили».

Аладар Пап отмечает, что беда не сплотила ромов так, как евреев. Чувствует, есть много архивных документов, которые бы помогли найти историческую правду о его народе, до сих пор кочующем из одной страны в другую.