В Косово новоизбранный парламент не смог избрать спикера

В Косово депутаты нового парламента во время первой сессии 3 августа не смогли избрать нового спикера и продвинуться вперед по формированию нового правительства.

Временный глава парламента Адем Микулловчи закрыл заседание и назначил следующее на 10 утра 4 августа.

В четверг косовские законодатели собрались впервые после досрочных выборов 11 июня, которые не принесли большинства ни одной из партий. Коалиция под председательством «Демократической лиги Косово» (PDK), в которую также входит «Альянс за будущее Косово» (AAK), получила 35% голосов.

Президент Хашим Тачи заявил, что даст мандат на формирование нового правительства лидеру (AAK) Рамушу Харадиаджу несмотря на предостережения, что его кандидатура не найдет поддержки в коалиции.

Голосование 11 июня в Косово стало третьим, с тех пор в 2008 году Приштина в одностороннем порядке провозгласила независимость от остальной Сербии. Это признали 111 государств-членов ООН, в частности, 23 из 28 стран-членов ЕС. Белград протестует против этого признания; в Конституции Сербии Косово и Метохия определяются как автономный край в составе страны. Украина поддерживает Сербию в отказе признавать самопровозглашенную республику косовских сепаратистов.

В мае президент Косово объявил досрочные парламентские выборы. Это произошло после того, как парламент выразил недоверие правительству Исы Мустафы.