Чтобы вернуть домой беженцев, переехавших в Россию с начала войны на Донбассе, президент Владимир Путин выделил грант –470 тысяч рублей. Это 33 копейки на человека – ведь в России находится около 600 тысяч переселенцев с востока Украины. ​

Грант выделен на реализацию программы «Репатриация беженцев на Донбасс» на всей территории России. По курсу на 3 августа это около 200 тысяч гривен. Однако краснодарская организация «Центр развития региона», выигравшая грант, заявляет, что сможет вернуть беженцев на Донбасс. В проекте указано: «Осуществление консультативного и организационного содействия в возвращении беженцев, включая решение вопросов трудоустройства, другие консультационные услуги (рекомендации по устройству детей в детские сады, школы и вузы, взаимодействие с медицинскими учреждениями и т.д.)».

В России признают, что большинство семей с Донбасса не могут укорениться. Это вызывает социальное напряжение в местах их проживания, а также является излишней заботой для чиновников. Именно поэтому, а также для того, чтобы показать, что на Донбассе восстановилась стабильность, и организован этот грант, считает политолог Александр Клюжев. Люди разуверились в привлекательных условиях жизни в России, но возвращаться на Донбасс не будут из-за отсутствия работы. Гранты здесь не помогут, считает политолог.

«Нагрузка на социальную инфраструктуру регионов Российской Федерации является значительной. Здесь даже грантами Путина эту проблему не решишь, потому что, собственно, руками России создана такая сложная ситуация в Донецке и Луганске. Поэтому создали и имеют повышенную трудовую миграцию в свою сторону и должны за это платить. В этом нет ничего удивительного, с точки зрения ответственности того, кто вызвал эту ситуацию», ‒ отмечает Клюжев.

Руками России создана такая сложная ситуация в Донецке и Луганске. Даже грантами Путина ее не решишь

Люди вернутся домой на Донбасс когда Россия выведет войска, считает координатор группы «Донбасс-SOS» Ольга Гвоздева. Выделение подобных грантов ‒ это политическая манипуляция, чтобы показать заботу России о беженцах, считает общественница.

«Я не вижу какого-то позитива для самих граждан, находящихся в России. Если им там не помогали силами государства и сейчас им намекают, что надо возвращаться туда, где идут активные боевые действия. Возможно, через российскую пропаганду и из-за отсутствия информации о состоянии на оккупированном Донбассе, люди будут принимать это, возвращаться, но потом будут видеть, что работы нет», ‒ замечает Ольга Гвоздева.

Но медиаигра Кремля удалась – о выделении гранта написали многие информагентства. В реальности же на неподконтрольной Украине территории Донбасса простаивают десятки крупных предприятий, долги по зарплате исчисляются сотнями миллионов гривен. Как решать эти проблемы – в проекте, получившем грант, не указано.