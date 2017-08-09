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Политика

«Словесная граната» Трампа

Президент США Дональд Трамп заявил во вторник о том, что США ответят "огнем и гневом" на северокорейские угрозы в адрес Соединенных Штатов. Заявление президента последовало после публикации в газете The Washington Post – в ее информации приводились выводы аналитиков американской военной разведки о том, что Пхеньяну удалось создать миниатюрную ядерную боеголовку, которая может быть использована в баллистических ракетах.

Слова президента вызвали многочисленные предположения, какой ответ может готовить Вашингтон. По словам некоторых американских специалистов, ключ к нейтрализации северокорейской ядерной программы находится в Пекине.

Фраза президента Трампа, сказанная им в ответ на неожиданный вопрос репортера о Северной Корее, прозвучала сенсационно: "Для Северной Кореи было бы лучше воздержаться от будущих угроз в адрес Соединенных Штатов, ибо они будут встречены огнем и гневом, каких никогда не видел мир".

Дональд Трамп в прошлом заявлял о том, что он в роли президента не позволит Пхеньяну угрожать США ядерным оружием, но предупреждение о готовности ответить огнем, как пишет газета The New York Times, далеко выходит за рамки твердых, но выверенных заявлений, которых придерживались американские президенты. В словах президента авторам газеты слышится "леденящий душу язык, навевающий ужас обмена ядерными ударами".

Ким Чен Ын и Дональд Трамп – главные герои выпусков новостей в Южной Корее
Ким Чен Ын и Дональд Трамп – главные герои выпусков новостей в Южной Корее

Газета The Washington Post называет фразу Дональда Трампа "словесной гранатой". Некоторые американские законодатели и наблюдатели считают такие предупреждения президента контрпродуктивными. Влиятельный сенатор-демократ Дайан Файнстайн упрекнула президента в том, что он затрудняет решение проблемы своими "напыщенными" заявлениями. Республиканец Джон Маккейн посетовал на то, что такие слова президента могут "подтолкнуть нас к серьезной конфронтации".

Сенатор-республиканец Джон Маккейн
Сенатор-республиканец Джон Маккейн

Кое-кто из комментаторов предупреждает, что подобные реплики вносят нервозность и могут спровоцировать неожиданные действия Пхеньяна, который в ответ на жесткие слова президента Трампа пообещал превратить Гуам, где находится крупнейшая американская военная база в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в остров огня.

Но раздаются и другие голоса. "Это более опасный момент, чем те, с которыми сталкивались предшественники Трампа, – считает Марк Дубовиц, глава вашингтонского Фонда защиты демократий. – Обычный дипломатический язык, исходивший из Вашингтона, не убедил Кима (лидер КНДР Ким Чен Ын. – РС) и его режим в решимости Соединенных Штатов. Новый язык подчеркивает, что у самой мощной страны мира есть варианты ответных действий".

Некоторые наблюдатели говорят, что президент Трамп, действуя столь необычно, пытается убедить Пекин урезонить Ким Чен Ына, угрожая возможностью конфликта на границах Китая.

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын инспектирует ракетную часть
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын инспектирует ракетную часть

К каким действиям может прибегнуть Белый дом, никто из респектабельных аналитиков не берется предсказывать. Формально администрация Трампа держит на столе силовой вариант действий, хотя все признают, что заложником в такой ситуации может стать Южная Корея, столица которой находится в радиусе действия северокорейской артиллерии. Высшие представители администрации Трампа настаивают на том, что США все еще намерены добиваться нейтрализации северокорейской ядерной программы средствами дипломатии. В последнее время некоторые южнокорейские политики начали призывать Вашингтон разместить в Южной Корее тактическое ядерное оружие, находившееся там до 1991 года. Идет разговор и о размещении на территории страны американских противоракетных комплексов.

Собеседник Радио Свобода Анджело Кодевилла, почетный профессор Бостонского университета, в прошлом сотрудник сенатского комитета по разведке, считает, что реальным оппонентом Соединенных Штатов в этом противостоянии является Китай:

Для нас представляет гораздо большую опасность незащищенность от китайского ракетного удара

– Северная Корея никогда не была независимым игроком. Корейская война не была инициирована Ким Ир Сеном, она началась по инициативе Китая и Советского Союза. Сегодня Северная Корея играет роль пешки в игре Китая с Японией, Южной Кореей и США с целью вытеснить США из Азиатско-Тихоокеанского региона. Пхеньян в данном случае лишь инструмент в игре, которая гораздо больше его самого.

– Некоторые американские наблюдатели заговорили о том, что США и миру придется смириться с превращением Северной Кореи в ядерное государство и действовать исходя из этого. Возможностей предотвратить такой поворот событий нет. Вы согласны с этим?

– Я принадлежу к тем, кто считает, что северокорейская проблема может быть разрешена путем создания надежной системы противостояния Китаю и Северной Корее. Для нас представляет гораздо большую опасность незащищенность от китайского ракетного удара, чем от северокорейского. Предупреждение президента Трампа не будет иметь веса, пока у нас и союзников не будет реальной возможности одержать верх в потенциальном конфликте в этом регионе. А сейчас для этого условий нет. Поэтому США сейчас не могут реально противостоять Китаю.

Президент упустил эту возможность и впоследствии даже попытался лишить значимости этот свой разговор

Я бы не относился серьезно к заявлению Дональда Трампа, потому что на его счету уже немало предупреждений, о которых он вскоре забывал. В самом начале президентства у него была возможность доказать Пекину серьезность своих намерений. Во время телефонного разговора с президентом Тайваня президент США мог предложить ему помощь в обеспечении надежной защиты Тайваня в случае китайской агрессии. Это был бы сигнал всему региону и Китаю о серьезности намерений Вашингтона в отношении поддержки своих союзников и своих интересов. Но президент упустил эту возможность и впоследствии даже попытался лишить значимости этот свой разговор с президентом Тайваня.

– Многие ожидают, что в результате последних событий США могут возобновить размещение в Южной Корее противоракетных комплексов THAAD, против чего резко возражают Китай и Россия. Это важный шаг?

Задача Китая в противостоянии вокруг Северной Кореи добиться сохранения нынешней политики США, которая позволяет ему сохранить Пхеньян в качестве своей пешки

– Это отличная система, которая может обеспечить надежную защиту от ракетного удара, если она будет размещена в достаточных количествах и будет обладать возможностью собирать полную информацию о запусках ракет, чего комплексы, размещенные в Южной Корее, пока сделать не могут. Пекин, как и Москва, сильно встревожен тем, что радары, обслуживающие эту систему, будут способны наблюдать за запусками ракет в радиусе нескольких сотен километров на территории Китая и России, что дает США небольшое преимущество в раннем выявлении ракетных атак, нацеленных на Соединенные Штаты.

Иными словами, задача Китая в противостоянии вокруг Северной Кореи – добиться сохранения нынешней политики США, которая позволяет ему сохранить Пхеньян в качестве своей пешки и оставляет США незащищенными от ракетной атаки со стороны Северной Кореи или Китая, – говорит почетный профессор Бостонского университета, в прошлом сотрудник сенатского комитета по разведке Анджело Кодевилла.

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