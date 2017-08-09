Марсоход Curiosity приземлился на поверхность Марса пять лет назад, 5 августа 2012 года. Планировалось, что он пробудет там один марсианский год – 687 земных дней.



Но в декабре 2012 года миссию марсохода продлили на неопределенный срок. За последние пять лет Curiousity исследовал 17 километров поверхности планеты и продолжает работу.

Как выглядит марсоход?

Марсоход Curiousity – это устройство размером с автомобиль и высотой с баскетбольного игрока. Оно весит 899 килограмм. У него есть двухметровая "рука" для исследования поверхности Марса и использования разных инструментов.

Марсоход может преодолевать препятствия высотой до 65 см и двигаться с максимальной скоростью 30 метров в час.

Энергией его обеспечивает плутониевый генератор – по сравнению с предыдущими марсоходами, Curiousity вдесятеро тяжелее и не может полагаться на солнечные батареи.

Он привез на Марс больше всего инструментов по сравнению с предыдущими марсоходами. Среди них 17 камер, лазер для испарения и изучения точечных пятен пород на расстоянии, а также дрель для сбора измельченных образцов горных пород.

Какова задача марсохода?

Главная миссия Curiosity – определить, были ли на Марсе условия для поддержания миниатюрных форм жизни, микробов. Марсоход изучает горные породы, почву и пробы воздуха.



Он ищет особенные породы, которые могли бы сформироваться в воде, или те, у которых есть органические следы.

Как марсоход общается с Землей?

Curiousity передает собранную информацию либо через три спутника на орбите Марса, либо через три антеннам на Земле, используются радиоволны в Х-диапазоне.

Со спутниками, находящимися относительно близко, марсоход общается при помощи СВЧ-антенн, которые скорее похожи на рации. Когда же Curiosity передает информацию прямо на Землю, он использует антенну с высоким коэффициентом усиления, которая использует намного больше энергии.

Какие открытия уже сделали благодаря Curiousity?

На Марсе могла быть жизнь

В первые несколько недель работы на красной планете Curiosity обнаружил, что в прошлом на Марсе были подходящие условия для жизни микробов – изучая горные породы, марсоход обнаружил на них следы углерода, водорода, кислорода, фосфора и серы, главных элементов необходимых для жизни.

На Марсе лилась вода

Марсоход нашел следы потока длиной в несколько километров, по которому лилась вода. Поток был глубиной приблизительно по колено. Curiosity нашел там следы глинистых пород и не так много соли, что говорит о том, что вода, возможно, была пригодна для питья.

На Марсе был органический углерод

Без органического углерода жизнь невозможна, считают ученые. И хотя его наличие на Марсе в прошлом не означает наличия жизни, все нужные ингредиенты на планете присутствовали.

На Марсе растет уровень метана

В конце 2013 – начале 2014 года Curiosity обнаружил резкий рост уровня атмосферного метана – он увеличился в 10 раз за несколько недель. Метан, в свою очередь, производится либо живыми организмами, либо благодаря химической реакции, в которую вступают вода и камень. Чем именно объясняется такой скачок – пока неизвестно.

Миссии на Марс опасны для людей

Благодаря марсоходу ученые установили, что уровень радиации на планете превышает пределы, установленные американским аэрокосмическим агентством NASA для своих астронавтов. С помощью данных Curiosity агентство сможет разработать миссии, безопасные для космонавтов.

Любопытные факты о Curiosity