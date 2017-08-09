Пока в лагерях "Юнармии" дети собирают автомат, волонтеры-поисковики учат своих подопечных искать останки солдат, погибших во время Второй мировой войны. У кого лучше получается воспитывать патриотизм?

В 2016 году правительство России приняло государственную программу патриотического воспитания до 2020 года, в которой приоритет отдан детям и молодежи. В постановлении говорится, что программа направлена "на создание условий для повышения уровня консолидации общества при решении задач устойчивого развития России и обеспечения национальной безопасности".

В прошлые годы Кремль уже пытался консолидировать общество, активно вовлекая в политику молодежь. С 2005 по 2013 власти активно развивали движения "Наши" и "Молодая гвардия": при участии последней проходит, например, Всероссийский молодежный образовательный форум "Территория смыслов" на Клязьме.

В одном Петербурге юношеских патриотических организаций – не меньше тысячи. Одна из самых известных, и одновременно самая молодая – "Юнармия", детище главы Минобороны Сергея Шойгу. Ее основная целевая аудитория – подростки, которые не пошли в кадетские училища, но готовы учиться ходить строевым шагом.

"Юнармия" призвана заинтересовать и вовлечь детей в спорт, военно-прикладные виды спорта, стрельбу, противогазы, технику, новые виды вооружения. Тем самым снимается психологический барьер перед службой в армии", – объясняет цели движения Игорь Коровин, начальник штаба Санкт-Петербургского отделения "Юнармии".

Пока этот барьер наиболее успешно преодолевают девочки: их большинство среди 90 тысяч юнармейцев.

Красные детские береты – не только военная организация, ее патронируют еще и МЧС, МВД и Росгвардия. Но летние сборы юнармейцев – просто пионерский лагерь.

А вот другие организации делали закрытые спортивно-оздоровительные лагеря с весьма своеобразным набором развлечений. Вот что, к примеру, происходило в летнем лагере спортивно-оздоровительного общества "Пересвет".

Детей систематически унижали, там происходили драки, которые инициировали взрослые

"Детей систематически унижали, там происходили драки, которые инициировали взрослые, – рассказывает Артем Шалякин, репортер "47 news", который много писал о детских лагерях, проходивших в прошлом году. – Скорее можно сказать, что дети там проходили испытания, как проходят "краповые береты" (элитные военнослужащие подразделений спецназа Нацгвардии России – НВ). Они преодолевали полосы препятствия, их заставляли ночью нырять в воду – добывать консервы, которые были туда брошены. При этом следил за этим один человек, а детей было – больше двух десятков".

По словам Шалякина, палатки лагерь поставил прямо в лесу на берегу Ладоги, телефоны у детей забрали, никакой связи с ними не было. О том, как воспитывали настоящих русских патриотов, родители узнали только через три недели, когда приехали навестить мальчиков.

После публикации репортера всех подростков из лагеря эвакуировали, а на руководство завели уголовное дело. Но что происходит в других палаточных лагерях патриотических сил, и сколько их – точной информации не существует.

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Есть в России и другие лесные военно-патриотические лагеря. В них тоже автономно живут в палатках, тоже осваивают элементы курса начальной военной подготовки. Но их принципиальное отличие в том, что в них учат не выживанию, а поисковой работе. Подростки из таких лагерей выходят вместе с опытными волонтерами искать останки солдат, погибших во время Второй мировой войны.

"Воинственность здесь не присутствует. У молодежи есть такой популистский выкрик у "Когда будет война…", но эти – они реально понимают, что будет, если, не дай бог, когда-нибудь будет война, – подчеркивает Елена Майорова, инструктор, преподаватель Морского технического колледжа. – Они видят последствия реальной войны, это учит их состраданию, сочувствию, умению сопереживать".

Воспитанники таких лагерей также следят за памятниками погибшим военным и учатся читать исторические документы. В земле сохранились подписанные ложки, котелки, фляги: все они могут помочь восстановить имена погибших красноармейцев.