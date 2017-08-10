Председатель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов i автор множества оригинальных идей. Он уже предлагал ввести уголовную ответственность за искажение истории, изменить Конституцию ради введения государственной идеологии, отменить мораторий на смертную казнь, вернуть роман "Молодая гвардия" в школьную программу и ограничить зарубежный туризм. На этой неделе глава "СР" призвал отказаться от продукции американских компаний, ориентированной на массовый потребительский рынок, в том числе напитков Coca-Cola и Pepsi, косметики и бытовой химии Procter & Gamble и Johnson & Johnson, сигарет British American Tobacco, а также программного обеспечения Microsoft.

Viktor Wafin-ikoinen

Сергей Миронов - лидер партии "Справедливая Россия" - потребовал запретить ввоз в Россию иностранной косметики, бытовой химии, алкоголя и сигарет. Россияне должны потреблять, по его мнению, продукцию отечественного производителя... Россиян ждет первобытная жизнь, поскольку отечество почти ничего не производит.

Но наибольшего внимания в Сети удостоилась та часть заявления, где говорится о запрете на импорт алкоголя - во многом благодаря броскому заголовку новости РБК.

Россия должна отказаться от алкоголя, произведённого в странах, участвующих в антироссийских санкциях!

Спиртные напитки – такая же продукция аграрного сектора, как сыр или яблоки. Почему для них сделана поблажка?

По данным Росстата, в 2016 году производство отечественных столовых и игристых вин сократилось на 8%, а импорт иностранного вина вырос на 4,7%! Ситуация прямо противоположная тому, что происходит в других отраслях сельского хозяйства. За что такая немилость?! Почему мы поддерживаем наших овощеводов, но отказываем в помощи российским виноделам?! С января 2016 по март 2017 года мы только вина импортировали почти на 22 млрд рублей.

Правда, пострадают наши любители джина и виски, но, быть может, это хороший повод отказаться от спиртного, сэкономить на семейном бюджете и сохранить здоровье.

Пользователи соцсетей не могли пройти мимо новости, что в Госдуме предложили запретить ввоз в Россию импортного алкоголя.

Михаил Тихомиров

"Любой агрессор должен понимать, что чем сильнее он бьет, тем сильнее получит ответ"- заявил глава партии «Справедливая Россия» (СР) и партийной фракции в Госдуме Сергей Миронов и решил запретить алкоголь!

Nick Glukhikh

Где подписать петицию, что пусть лучше разбомбят уже Воронеж, вместо этого?

Кирилл Шулика

Русский, значит, трезвый...

Vladislav L Inozemtsev

Крайне запоздалая, но совершенно правильная мера. Дополнить её нужно отменой любого контроля над производством спиртосодержащих жидкостей внутри страны. Для её уверенного естественного вымирания

Serg Mitrofanov

Пусть запрещает. Главное, чтоб боярышник не кончался

Nadejda Gubeladze

Видимо, в Думе кто-то лоббирует боярышник

Дмитрий Лавриненко

Любопытно наблюдать, как местная олигархия прикрывается санкциями, проплачивает "выгодные" законопроекты. В очередной раз убеждаюсь, что санкции удобны для России. И все это делается специально, чтобы протащить тот или иной законопроект или подпилить кусок бюджет а. Что же касается алкоголя, то все это пойло, производящее в России категорически пить нельзя, потому что качество оставляет желать лучшего. Про крымские и кубанские вина я вообще молчу. Проще вообще ничего тогда уж не пить!

Tatyana Kalinina

Недавно на даче закончилось красное вино. (Алкоголь обычно привозит муж из командировки в Германию. За 5 евро можно купить отличный продукт) Белого навалом, а красного ни капли. Купили в нашем сельпо (дикси) Фанагорию. Самую дорогую. И что? Слушайте, у меня так никогда не болела голова. Желаю такого "головняка" господину Миронову, а зубы пусть "Чебурашкой" чистит.

Alexander Belenkiy

ГосДума вернулась из отпуска и с ходу отжигает: теперь они предлагают запретить импортный алкоголь.

Да вы что, совсем упоролись?

Когда уже поймут в этой стране, наверху и внизу: программист не может ремонтировать автомобили так же хорошо, как это делает автомеханик. Сыровар не может спроектировать дом.

Если в России никогда не производили виски, мы не научимся это делать ни за год, ни за пять. Потому и получается говно. Скопировать технологию можно, душу - никогда.

На самом деле Госдума по-прежнему находится в отпуске: осенняя сессия начнется только 29 августа. Заявление Сергея Миронова - пока что не более чем текст, опубликованный на сайте "Справедливой России", и всерьез говорить о возможности запретов, которые в нем упоминаются, рано. Зато для того, чтобы обсуждать инициативы и заявления председателя "СР" и их соответствие высоким постам, которые занимает Миронов, особый повод, в общем-то, и не нужен.

Александр Морозов

нельзя ли обменять Сергея Миронова на бутылку импортного алкоголя? раз уж всему конец и это последняя бутылка.

Николай Травкин

Вы только вдумайтесь! Сергей Миронов, который предлагает запретить ввоз виски из ЕС и США в Россию, это тот самый, который был спикером Совета Федерации.

То есть, человек вот с таким устройством мозга был ТРЕТЬИМ по статусу в государственной иерархии власти. Бедная, бедная Россия…

Eugene Smirnov

А еще [он] выступал за спасение русской выхухоли. Каковая выхухолеспасительная кампания и стала венцом созидательной деятельности.

От личности Сергея Миронова комментаторы перешли к обсуждению роскошного образа жизни представителей российской власти.

Александр Фельдман

Это ведь не Воронеж бомбить, Карл.

Это прямой наводочкой, да по элитному потребителю из своей же Госдумы, правительства и прочих классово близких особей ))

Mihail Rozhavsky

Он, что ли, забыл о виноградниках Медведева в Италии?

Сергей Гурьев

11 миллионов бутылок вина из ЕС в 2015 году было закуплено российскими федеральными чиновниками.

Olga Oblako

это поэтому путину целый самолёт загрузили импортными водкой и коньяком, когда он возвращался из Финляндии? а народ пусть травится табуретовкой кабардино-балкарского разлива.

Фотографии погрузки в самолет многочисленных ящиков с алкоголем облетели Сеть в последних числах июля, по окончании визита Путина в Финляндию. О закупках помощников президента сообщала по материалам финских СМИ газета "Фонтанка":

За время своего десятичасового визита в Савонлинну 27 июля Владимир Путин не был замечен за шопингом, однако его помощники, судя по всему, вернутся не с пустыми руками: в пятницу, 28 июля, в российский самолёт один за другим грузили ящики и коробки, пишет издание Ilta-Sanomat.

По данным издания, из аэропорта Лаппенранты вылетели два президентских самолёта - пассажирский и грузовой. Перед этим на борт из дипломатических машин грузили коробки, коричневые и серебристые алюминиевые ящики, а также ящики с крепкими алкогольными напитками, в частности, с финской традиционной водкой и французским коньяком, рассказал фотограф Ари Накари, заснявший процесс погрузки. Также из Лаппеенранты улетели, по примерным оценкам, 150-200 человек, приезжавших в Финляндию вместе с президентом РФ.

Ничего экзотического в этом нет, отмечал тогда Сергей Пархоменко:

Тут все удивляются новости, что в самолёт сопровождения Путина загружали, оказывается, ящики с водкой и коньяком.

А я вон ещё в середине 90-х летал с президентским бортом обеспечения "ядерной кнопки". И видел эту традицию, грузить туда всякое барахло, благо ни одна таможня не смеет на суперспециальный рейс нос сунуть.

Так я там не водку видел, а комплекты шипованный резины, моторы от "мерседеса" и двухкамерные холодильники. Чего только народ не везёт: обычно посольские прохиндеи из службы безопасности норовят подсуетиться.

Многие комментаторы уверены, что если бы запрет на импорт спиртного был введен, он коснулся бы только простых смертных.

Александр Морозов

Сергей Михайлович смело предложил окончательно разделить нобилитет и плебс. Иностранные алкоголь, косметика и кока-кола будут недоступны для "простых" (в рамках борьбы с американской гегемонией). Импорт прекратить. Чтобы только на "богатых дачах" был бурбон.

(а ведь чувак называет свою контору "справедливая россия").

Рыклин Александр

Очень своевременное предложение, товарищи! Но одними запретами не отделаешься! Предлагаю восстановить в Москве и крупнейших мегаполисах сеть магазинов "Березка", а зарплату ответственным работникам и депутатам отныне выдавать исключительно в чеках серии "Д". Эти чеки у них будут покупать нынешние олигархи и втридорога перепродавать возле магазинов "Березка"... И в тот момент, когда усмановы и абрамовичи захотят сделать этот бизнес максимально эффективным, им понадобятся те, кто помнят, что такое "ломка" и смогут научить их этому старинному фокусу....

Есть и другие способы добыть импортный алкоголь, пишет ​Елена Рыковцева:

А вот не откажу себе в удовольствии припомнить Сергею Миронову свой пост двухгодичной давности. Этот милый дружок предлагает нам нынче отказаться от импортного алкоголя. А что ему за беда, коли сам мотается в Минск испить чего поимпортнее и чего подороже. А дорогие россияне пусть пробавляются кубанскими винами, для пущей завлекательности изукрашенными французскими надписями типа CHATEAU TAMAGNЕ и т.д и т.п.))

Два года назад Елена Рыковцева писала со слов друзей о том, как председатель "Справедливой России" кутил в столице Белоруссии:

Мне только что позвонили друзья из Минска. Рассказали прелестную историю. Они вчерашний вечер проводили в тамошнем Гранд Кафе. Место стильное, много иностранцев. И тут в заведение входит дивная процессия. Экс-спикер Совета Федерации РФ, лидер партии "Справедливая Россия" , депутат Государственной думы РФ Сергей Миронов с дамой и маленьким мальчиком. При них три телохранителя. Видимо, по штуке на члена семьи. Вся компания дружно усаживается за стол. И начинает просить самые лучшие, самые дорогие блюда. Целую прорву. Официанты с ног сбились таскать. А потом Сергей Михайлович заказывает себе и супруге бутылку вина. И у моих друзей, которые сидят за соседним столиком, глаза лезут на лоб. Эта бутылка коллекционного бордосского Château Margaux стоит 17 миллионов белорусских зайчиков. Под тысячу евро. Официанты им тут же тихонько сообщили, что у них такое вино заказывают раз в год. А друзья спрашивают: вы хоть знаете, кто это? "Наверное, донбасские!" - говорят официанты. Не признали. Наверное, перепутали с Януковичем.

А там еще смешно, рассказывают мне мои друзья, что у охраны маленькие кожаные барсетки - в них видимо было что-то стреляющее. Забавно, говорят, как громадные мужики ходили с этими сумочками. А ходить им приходилось несколько раз, так как с Мироновым сидел мальчик, который часто просился из-за стола. За ним сразу же шёл охранник. Развлекали народ, короче. Все кафе сидело как в цирке.

И вот мне интересно, Миронов в родном Питере отрывается так же душевно? Или все ж таки немного стесняется? И поэтому ездит ужинать в Минск, чтоб поменьше знакомых? А с другой стороны, разве это не есть высшая справедливость для лидера Справедливой России - вино за штуку евро, не считая всего остального заказа, вместе с другими бутылками, который, по прикидкам моим друзей, тянет еще на одну, это же нажито непосильным трудом, это же он ночами не спал - о России думал, так что страна, полагаю, как обычно поймет и простит, возвращайтесь кушать домой, дорогой Миронов Сергей Михайлович.

Если верить этому посту, сам Сергей Миронов, наверное, отказывается от алкоголя примерно так: