Полное глушение теле- и радиосигнала сепаратистов и российских СМИ в прифронтовых районах на Донбассе и вблизи Крыма невозможно, однако Украина должна прилагать максимальные усилия, чтобы расширять трансляцию своих каналов на всю территорию Донбасса, уверены эксперты. В противостоянии распространению пророссийской пропаганды государству помогают и волонтеры, однако работы впереди еще много.

Секретарь СНБО Александр Турчинов на днях заявил об успешном испытании комплексной системы информационного противодействия, которая будет блокировать антиукраинское телерадиовещание.

«Система позволяет избирательно блокировать аналоговые, цифровые и спутниковые телерадиоканалы, которые распространяют сепаратистскую и пророссийскую пропаганду, и одновременно не мешать работе украинского телерадиоэфира», ‒ отметил он.

По словам руководителя Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины Леонида Евдоченко, для развертывания системы вдоль всей линии разграничения нужно до четырех месяцев.

Государственный секретарь Министерства информационной политики Украины Артем Биденко отмечает, что система глушения вряд ли заблокирует враждебную пропаганду полностью. «В условиях маломощных станций и развитой спутниковой связи и интернета обеспечить полное глушение абсолютно невозможно», ‒ говорит он. Впрочем, такие меры все равно являются необходимой симметричной реакцией на действия сепаратистов.

Можно надеяться, что жители приграничных территорий уже не смогут так просто ловить сигналы передач, которыми террористы популяризируют какие-то свои идеи

​«Речь идет о том, что с той стороны глушат украинский сигнал, который получают 90% простых людей... Соответственно, Госспецсвязь и СНБО, его курирующая, разработали проект, и можно надеяться, что жители приграничных территорий уже не смогут так просто ловить сигналы информационных передач, которыми террористы популяризируют какие-то свои идеи», ‒ говорит Биденко.

Член Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Сергей Костинский рассказывает, что недавно в Бахмутовке на Луганщине была смонтирована телебашня ‒ уже третья новая башня для трансляции украинских каналов. До этого вошла в строй башня на Чонгаре на Херсонщине и была восстановлена башня в Краматорске Донецкой области.

Сегодня Донецкая и Луганская области являются лидерами среди областей по количеству частот, используемых для телевидения и радиовещания

​Он уверяет: развитие инфраструктуры телекоммуникаций на Донбассе будет продолжаться. «Сегодня Донецкая и Луганская области являются лидерами среди областей по количеству частот, используемых для телевидения и радиовещания», ‒ говорит Костинский.

Он отмечает, что глушение враждебного сигнала является основной задачей Нацсовета ‒ это ведомство, как и Министерство информационной политики, отвечает в первую очередь за развитие украинского теле- и радиовещания, однако помогает достигать приоритетных целей.

Проблемы создает то, что вместе с сигналом украинских каналов и радиостанций в определенных районах имеется сигнал со стороны Донецка, Луганска, Красноперекопска

«Большие проблемы создает то, что вместе с сигналом украинских каналов и радиостанций в определенных районах имеется сигнал со стороны Донецка, Луганска, Красноперекопска, ‒ рассказывает член Нацсовета. ‒ Технологии с советских времен пошли вперед, можно точечно глушить конкретные частоты, одновременно предоставляя возможность вещать на наших частотах».

Не раскрывая конкретного расположения будущих башен, Костинский говорит, что планируется открыть еще несколько объектов в 2018 году. Он отмечает, что башни стоит пытаться устанавливать как можно ближе к линии разграничения. Он приводит пример Чонгарской башни на административной границе с оккупированным Россией Крымом ‒ именно ее расположение позволяет максимально эффективно вещать на территорию Крыма.

Волонтеры вместо Нацсовета

Там, где государство не может обеспечить трансляцию украинского контента, на помощь приходят добровольцы. Участник АТО, волонтер и председатель благотворительного фонда «Мир и Ко» Мирослав Гай жалуется, что на передовой люди смотрят преимущественно российские каналы, ведь украинских нет. Чтобы исправить ситуацию, говорит он, волонтеры используют небольшие радиопередатчики военной станции «Армия FM».

Пять передатчиков уже есть ‒ в Широкино, позавчера поставили в Песках, чтобы наши ребята слушали в окопах не русское радио

«Достаем малогабаритные передатчики и отдаем их на местный баланс. Пять передатчиков уже есть ‒ в Широкино, позавчера поставили в Песках, чтобы наши ребята слушали в окопах не русское радио, потому что другого там нет, ‒ объясняет он. ‒ Ставим не очень дорогие, потому что их могут элементарно разбомбить».

Переселенец из оккупированного Донецка, политолог Станислав Федорчук отмечает, что Украине нужно не только блокировать враждебное телерадиовещание, но и взамен распространять собственный эфир на временно оккупированных территориях. При этом следует учитывать, что на оккупированных территориях есть разные категории населения, и нужно делать для них разный информационный продукт.

Одна группа должна работать с теми людьми, которые надеются на освобождение. Второй формат ‒ для «болота», которое все время колеблется

​«Одна группа должна работать с теми людьми, которые ждут украинскую армию и надеются на освобождение. Для них должен быть такой формат, как в свое время «Свободная Европа» вещала на Польшу: «Мы голос независимой Польши, которая освободится от российской и коммунистической оккупации»... И второй формат ‒ для «болота», которое все время колеблется. Это люди, которых интересуют вопросы сугубо безопасности и выживания. Сейчас таких людей ‒ большинство», ‒ убежден эксперт.

Кроме того, Федорчук обращает внимание на в целом слабые технические способности телекоммуникаций, что тоже не добавляет баллов украинской стороне в информационном противостоянии.

«Фактически очень плохой прием на севере Одесской области ‒ там, где есть граница с другими государствами. Очень плохой прием почти по всей северной границе Украины, где легче поймать белорусское или российское телевидение, чем украинское. То есть у нас нет системы единого вещания в пределах страны», ‒ констатирует политолог.