Совместные военные учения России и Беларуси «Запад-2017», которые должны начаться через месяц, могут представлять угрозу не только для Украины, но и для Европы, а в первую очередь – для самой Беларуси, считают военные специалисты и эксперты. В основе этой угрозы видят не государственные интересы России, а личные политические мотивы президента Владимира Путина.

«Наверное, заблудились» – так в своей заметке на Facebook прокомментировал военный журналист Андрей Цаплиенко наблюдения за перемещением российских войск по территории соседнего государства. По официальной версии, личный состав и технику перебрасывают в Беларусь на совместные военные учения «Запад-2017», но для журналиста остается непонятным, почему это происходит более чем за месяц до учений (они начнутся 14 сентября) и на расстоянии в тысячу километров от места проведения – но близко к восточным границам Украины.

Цаплиенко перечисляет конкретные местности: «Станция Россошь, Воронежская область, очень близко от Луганской и Харьковской областей – там был зафиксирован эшелон. Также в Краснодаре, Ростовская область, в 45 километрах от границы с Украиной. Движение замечено в Крыму. Есть определенная активизация пророссийских сил и политиков на территории так называемой Приднестровской молдавской республики (сепаратистский регион Молдовы, поддерживаемый Москвой, в котором Россия держит свои войска – КР) рядом с Одесской областью».

Журналист напоминает, что в начале августа 2008 года российские войска так же воспользовались предлогом военных учений, чтобы вторгнуться в Грузию и фактически оккупировать Южную Осетию и Абхазию. По его мнению, похожее может произойти и сейчас, а интерес для России составляют южные регионы Украины.

Представитель Генерального штаба Министерства обороны Украины Владислав Селезнев уверяет, что военное командование отслеживает перемещения российских войск и готово реагировать на агрессию. При этом он обращает внимание на то, что территория Беларуси – не единственный потенциальный источник опасности для Украины.

Помним об угрозе с юга – речь идет о группировках оккупационных российских войск, находящихся на территории временно оккупированного Крыма

​«Генеральный штаб рассматривает несколько стратегических направлений, на которых можем ожидать угрозы. Район проведения АТО – лишь одно из них. Мы располагаем информацией об имеющихся силах и средствах, которые есть у России в направлении Приднестровья, и готовы противодействовать ее посягательствам из этого региона, – уверяет он. – Также помним об угрозе с юга – речь идет о группировках оккупационных российских войск, находящихся на территории временно оккупированного Крыма».

Андрей Цаплиенко отмечает, что россияне пока не имеют достаточных ресурсов, чтобы начать наступление, но это не обязательно станет помехой.

Единственный политический план Путина – до конца остаться у власти

​«Наступательная группировка в четыре-пять раз по количеству личного состава и вооружения должна превышать группировку, ведущую оборону. Такого преимущества у россиян пока якобы нет, но мы не понимаем логику человека, который принимает ключевые решения в России, – признает он. – Единственный политический план Путина – до конца остаться у власти».

В этом, по мнению журналиста, президенту России должна помочь военная победа на территории Украины.

«Не надо сбрасывать со счетов такой сценарий, как устройство каких-то беспорядков в Херсонской, Николаевской, части Запорожской областей, введение «зеленых человечков» для защиты от условного бандитизма. Это территории, которые считаются нашими житницами, с точки зрения продовольственной безопасности они очень важны. Таким образом можно давить на Киев для подписания нового межгосударственного договора», – говорит он, предполагая вероятность подобного алгоритма давления.

Первая мишень – Беларусь

Россией проводится комплекс мероприятий, которые будут происходить на фоне учений – это отвлечение внимания от основного военного события

​В общем любая военная деятельность России представляет угрозу не только для Украины, но и для всех сопредельных стран, говорит главный редактор проекта «Информационное сопротивление» Юрий Карин. Он считает, что Путин определенными мерами – обострение в Северной Корее, задержание российского гражданина, который хотел сбить американский самолет в Турции – пытается отвлечь внимание мира от учений на территории Беларуси.

«Сейчас Россией проводится комплекс мероприятий, которые будут происходить на фоне учений – это отвлечение внимания от основного военного события», – прогнозирует Карин.

Народный депутат, глава полка и штаба национальной защиты Днепропетровской области Юрий Береза уверен, что Беларусь первой окажется под угрозой, так как не допустила российский бизнес к широкомасштабной приватизации.

Это шантаж и давление, чтобы российские компании допустили к приватизации энергокомпаний и крупных производств Беларуси

​«Это шантаж и давление, чтобы российские компании допустили к приватизации энергокомпаний и крупных производств Беларуси... Этот контингент, конечно, они будут использовать как мышцы, как надувание определенной истерии. Как они любят говорить: «принуждение к миру», – прогнозирует депутат.

Юрий Береза не исключает развертывания широкомасштабной войны на территории Украины. При таких обстоятельствах, по его мнению, есть прямая угроза Европе, в частности странам Балтии. Они находятся в зоне риска, так что России нужна быстрая и эффективная война, которая откроет дорогу как минимум до Калининграда.

Политическая элита России считает, что приоритет – страны Балтии. Она считает, что их незаконно отторгли в 1991 году

​«Балтия после вступления в НАТО – такая кость в горле империи. Сегодня политическая элита России считает, что приоритет – страны Балтии. Она считает, что их незаконно отторгли в 1991 году», – убежден он.

Еще в начале года страны Балтии – Литва, Латвия и Эстония – выразили обеспокоенность возможной агрессией со стороны России из-за учений «Запад-2017». Они обратились к НАТО с просьбой разработать дополнительные планы по безопасности. Поэтому США планируют направить в Эстонию роту воздушных десантников, они должны прибыть уже в конце этого месяца.

Владислав Селезнев оценивает меры, к которым прибегает НАТО для защиты своих границ, как «очень серьезные».

«На границах НАТО с Россией проводятся определенные превентивные действия, чтобы показать России: любые агрессивные действия против стран, входящих в альянс, будут фатальными для России. Они способны снизить градус напряжения в нашем регионе», – убежден спикер Генштаба.

Селезнев соглашается с Юрием Березой в том, что российская агрессия может представлять угрозу не только для Беларуси и Украины, но и для всего европейского региона. «Вопрос безопасности Европы в первую очередь решается на востоке нашей страны, в районе проведения антитеррористической операции», – напоминает он.