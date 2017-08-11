Меркель: у конфликта США с КНДР «нет военного решения»

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что у конфликта США с Северной Кореей «нет военного решения». Она призвала стороны воздержаться от «эскалации риторики» и заявила, что Берлин готов помочь снизить напряжение в регионе.

Меркель сделала это заявление сразу после того, как президент США Дональд Трамп заявил о возможности «военного решения» конфликта вокруг ракетно-ядерной программы КНДР, обострившегося в течение последних дней. Ранее Трамп говорил, что если Пхеньян не изменит свой курс, ответом Вашингтона может стать «ярость».

К сдержанности призвал обе стороны конфликта также министр иностранных дел России Сергей Лавров. По его словам, первые шаги к деэскалации должна сделать та сторона, «которая сильнее и умнее». По словам Лаврова, у России и Китая есть план снижения напряжения, который предусматривает мораторий на ракетные испытания в КНДР и отмену американо-южнокорейских военных учений, запланированных на этот месяц.

На протяжении последних недель Северная Корея провела ряд испытаний баллистических ракет, которые, как утверждается, могут достигать территории США.