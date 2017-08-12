В России три вуза лишили государственной аккредитации

В России лишили лицензий три вуза, сообщается на сайте Рособрнадзора. Как сообщает 11 августа Радио Свобода, речь идет про образовательные учреждении «Институт международных социально-гуманитарных связей» в Москве, «Владимирский институт бизнеса» и «Самарский институт бизнеса и управления».

Рособрнадзор напоминает, что в подобной ситуации учредители обязаны обеспечить перевод студентов в другие, имеющие аккредитацию учебные заведения – с аналогичными направлениями подготовки и сохранением всех условий обучения (формы курса и стоимости).

Основные нарушения, которые обычно выявляет Роскомнадзор, – отсутствие материально-технической базы для реализации образовательных программ, отсутствие учебной и учебно-методической документации, несоответствие уровня профессорско-преподавательского состава требованиям, определенным законодательством.

Наличие у вуза свидетельства о государственной аккредитации подтверждает соответствие его деятельности российским государственным образовательным стандартам.