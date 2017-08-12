Назначенный Москвой руководить Крымом господин Аксенов продолжает рапортовать о неслыханных успехах экономики полуострова под его управлением. Утверждает, что и производство растет, и безработных почти не осталось. А цены не успевают догонять зарплаты, которые постоянно и неумолимо увеличиваются. Но сколько правды в таких заявлениях? Журналисты Крым.Реалии проверили цифры, озвученные российскими чиновниками.

Стали ли крымчане богаче после российской аннексии украинского полуострова Крым – об этом в новом выпуске программы «Крым.Реалии» на телеканале новостей «24».

Программа выходит в эфир в субботу в 17.30 (повтор в воскресенье в 11.30). Публикация на сайтах Радіо Свобода и Крым.Реалии в 17.30.

Проект от Радіо Свобода – телевизионная программа для тех, кто хочет знать, что происходит в аннексированном Крыму.