Украинская спортсменка победила в полуфинале теннисного турнира WTA

Первая ракетка Украины и пятый номер мирового рейтинга Элина Свитолина победила в полуфинале престижного теннисного турнира WTA в Торонто (Канада). Об этом сообщает Национальный олимпийский комитет Украины.

«Свитолина уверенно победила в 1/2 финала престижного теннисного турнира WTA серии Rogers Cup румынку Симону Халеп с результатом 2:0 (6:1;6;1)!» – говорится в сообщении.

Элина Свитолина накануне в четвертьфинале турнира в Торонто обыграла победительницу Вимблдона-2017 Гарбинье Мугурузу.

