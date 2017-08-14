В небо на боевых истребителях и в военной экипировке ‒ в таких образах время от времени появляются политики, от которых напрямую или косвенно зависит ситуация на оккупированном Донбассе. Зачем властям такие яркие образы и как они влияют на простых зрителей ‒ исследовали «Донбасс.Реалии».

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Недавно президент Украины Петр Порошенко осуществил перелет в кресле второго пилота боевого истребителя МиГ-29 40-й бригады тактической авиации.

Видео с участием главы государства сразу выложили на странице президента в Facebook с поздравлениями военных с Днем Воздушных Сил Украины.

А французский президент Эммануэль Макрон ‒ и летал, и плавал. Недавно избранный президент Франции спустился с вертолета прямо на атомную подводную лодку. А фотоподтверждение выложил на своей странице в Twitter.

Появляться на публике в образе военного ‒ один из любимых приемов мировых политиков. Политтехнологи объясняют, что такое поведение часто присуще странам с затяжными военными конфликтами, как на Донбассе.

«Если говорить о прошедших выборах ‒ если какой-либо человек в камуфляжной форме был на билбордах, он уже вызвал определенное уважение у людей. Любого человека, который имеет такой образ или элемент в своем образе, будут встречать с уважением, и считается, что у него будет улучшаться имидж. Поскольку сама эта война, она коснулась большого количества семей в стране», ‒ объясняет политтехнолог Денис Богуш.

Важно показать избирателю, что ты молодой и крепкий ‒ медиаэксперт

Боевые действия на Донбассе не прекращаются три года. Все это время лидеры стран-участниц «нормандской четверки» и те, кто влияет на ситуацию на востоке Украины, периодически публично демонстрируют воинственность и отвагу.

Например, американский президент Дональд Трамп примерил на себя роль пожарного. Позже с бейсбольной битой он позировал на выставке американских товаров. Кроме того, Трампа часто можно увидеть на вертолете.

Зачем серьезным политикам такие образы?

Важно показать избирателю, что ты молодой, крепкий, сильный и здоровый

​«Принципиально важно показать избирателю, что ты молодой, крепкий, сильный и здоровый», ‒ рассказывает медиаэксперт Алексей Ковжун.

Кино о Путине: покоритель тайги и подводный охотник

Российский президент Владимир Путин всегда демонстрирует зрителям отдых «на широкую ногу». Путин ‒ рекордсмен по количеству пропагандистских телевизионных сюжетов, в которых его представляют в роли «мачо», говорят аналитики.

«Иногда, чтобы улучшить образ, можно добавить больше мужских качеств. Например, человек очень низкий. Если ему добавить больше военных качеств... в частности, когда смотришь на Путина по телевизору, якобы не понимаешь, что он ‒ коротышка. Почему? Потому что он был в самолете, был там-то, был там-то, он с голым торсом», ‒ объясняет Денис Богуш.

Подтверждение слов экспертов ‒ почти полнометражное кино о том, как Путин отдохнул в республике Тыва, которое разместили на кремлевском сайте.

А в другом видео президент России выглядит покорителем тайги: ходит по горам, ездит на квадроциклах, сплавляется по рекам на моторных лодках. В другом он предстает в роли подводного охотника.

Политтехнологи единодушны: все образы, которые примеряют на себя политики ‒ не случайные, и какими бы комичными они порой ни казались, они всегда рассчитаны на избирателей.