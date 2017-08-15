В 2017 году технологии достигли уровня, который полвека назад было бы сложно даже представить. А вскоре они полностью изменят наше представление о транспорте, науке, образовании и медицине. Ученые уверены: уже через десять лет искусственный интеллект заменит человека во многих сферах труда.

Четвертая индустриальная революция

Как объясняет немецкий инженер и экономист Клаус Шваб, известный как основатель и руководитель Всемирного экономического форума, человечество уже пережило три промышленных революции. Первую – когда для механизации производства начали использовать воду. Второй стало применение электроэнергии, а третьей ‒ введение электроники для автоматизации производства. С достижением прогресса в развитии нанотехнологий, биотехнологий, искусственного интеллекта, «интернета вещей», строительстве роботов или 3D-копировании мир оказался на пороге так называемой четвертой промышленной революции.

Такие компании как Google и Baidu инвестируют в развитие искусственного интеллекта. По подсчетам консалтинговой компании McKinsey&Company (pdf), только в 2016 году они вложили в это от 20 до 30 миллиардов долларов.

Что такое искусственный интеллект

По толкованию Оксфордского словаря английского языка, «искусственный интеллект ‒ это теория и развитие компьютерных систем, способных выполнять задачи, которые обычно требуют человеческого интеллекта – визуальное восприятие, распознавание речи, принятие решений и перевод с иностранных языков».

Пример ежедневного использования искусственного интеллекта – персональный помощник Siri, способный ответить на вопрос, какое сегодня число, или прочитать стихотворение. Функция «автопилот» в новых «умных машинах» также является примером достижений искусственного интеллекта. Многие веб-сайты предлагают посетителям пообщаться с онлайн-консультантом, но мало кто знает, что на самом деле с ними разговаривает автоматизированная система.

Время сменить работу?

Ученые предполагают, что уже через 10 лет искусственный интеллект начнет существенно менять рынок труда. По итогам совместного исследования ученые из AI Impacts, Оксфордского и Йельского университетов отмечают, что уже к 2024 году искусственный интеллект превзойдет способности переводчиков иностранных языков, к 2026 году он будет способен самостоятельно писать сочинения для школьников, а к 2027 году – руководить грузовиком.

Уже через 14 лет искусственный интеллект окончательно заменит работников магазинов мелкой торговли, в 2049 году роботы смогут самостоятельно писать бестселлеры, а в 2053 году ‒ заменить хирургов для проведения операций. Постепенно передовые технологии будут приводить к потере рабочих мест во многих странах мира.

Исследователи американского центра Pew Research Center отмечают: «Машины просто «съедают» человеческие рабочие таланты. И это касается не только низкоквалифицированных работ. Автоматизация, робототехника, алгоритмы и искусственный интеллект в последнее время показали, что они могут на таком же уровне, или даже лучше, выполнять такую же работу, как дерматологи, менеджеры страховых выплат, юристы, контролеры сейсмической активности на нефтяных месторождениях, спортивные журналисты, финансовые репортеры».

Новые требования к будущим работникам

В недавнем отчете IBA Global Employment Institute (pdf) речь идет о том, что в новых условиях ключевым талантом на рынке труда станет креативное и критическое мышление. Авторы обращают внимание на то, что «инновации создаются не только постоянными участниками рынка, но и новыми стартапами, которые создали свое имя благодаря революционным идеям – как Tesla, Uber или Airbnb».

Исследователи отмечают, что в условиях развитого использования искусственного интеллекта рынок потребует больше профессионалов в области гуманитарных и социальных наук, а также талантливых преподавателей, IT-менеджеров, и творческих людей. Врачей также будет сложно заменить, несмотря на то, что госпитали будут оснащены «умной техникой».

Большая угроза, чем безработица

Развитие искусственного интеллекта разделило ученых на два лагеря: если одни ученые обещают, что искусственный интеллект улучшит жизнь миллионов людей, то другие считают, что он представляет значительно большую угрозу, чем потеря рабочих мест. Уже несколько лет подряд всемирно известный физик-теоретик Стивен Хокинг предупреждает, что разработка машин, способных самостоятельно мыслить, создает угрозу существованию человечества. А основатель SpaceX и генеральный директор Tesla Inc Илон Маск призывает к большему регулированию искусственного интеллекта и считает его наибольшей среди угроз 21-го века.