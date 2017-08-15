«Мама, не переживай, все хорошо, вернусь домой целым и невредимым», – такое сообщение через российские СМИ из аннексированного Крыма передал 19-летний Михаил Дорошенко. На полуостров парень попал после трехдневного путешествия по морю из Херсонской области на надувном батуте под палящим солнцем, без воды и еды. Михаила спасли российские пограничники, крымские врачи назвали состояние его здоровья «близким к удовлетворительному». Но уже через неделю парень оказался в больнице с диагнозом «психическое расстройство».

Путешествие Михаила началось в первых числах августа у берегов поселка Лазурное (Херсонская область). На курорт студент Херсонского морского колледжа приехал подработать, но, по словам представителя фирмы-работодателя, новый сотрудник быстро устал и уже к концу дня сдал форму – на том сотрудничество якобы было окончено.

«В Херсоне работать не хотел, спрашивал насчет работы на морях, мы ему предложили работу в прибрежке, он согласился сразу же, через пару дней поехал туда. Насколько знаю, отработал день и на следующий день он пропал, и приключилась такая вот история», – рассказывает коллега Михаила по охранной фирме Ярослав.

Сам Михаил вспоминает, что после рабочего дня решил переночевать под открытым небом, а для удобства расположился на батуте, который был закреплен на воде у берега. Проснулся уже в открытом море, его «плот» пересекал Каркинитский залив между материковой частью Украины и аннексированным Россией Крымом.

Проплывал корабль, я звал на помощь, но никто не услышал. Второй корабль проплыл, но опять никто не услышал

«Подумал, что это уже неприкольно, начал звать на помощь. Думал, не буду опускать руки, лег спать дальше, укрылся тряпкой, чтобы не сгореть… Проплывал корабль, я звал на помощь, но никто не услышал. Второй корабль проплыл, но опять никто не услышал», – рассказал российским спецслужбам Михаил после возвращения на берег.

Вынужденный путешественник дрейфовал в открытом море три дня, пока моряки не передали сигнал о неопознанном плавсредстве на берег. Оказавшись на земле, Михаил своими ногами дошел до машины скорой помощи, оттуда парня доставили в Центральную районную больницу Черноморского.

«Поступил в состоянии средней тяжести. На данный момент состояние стабильное, близкое к удовлетворительному, находится под наблюдением», – рассказал российскому «Первому каналу» врач приемного отделения Виктор Белоцерковский.

О спасении сына семье сообщили российские спецслужбы, и уже 7 августа мать Михаила Оксана Кустова приехала в Крым. В беседе с Крым.Реалии женщина вспоминает: тогда состояние сына было нормальным, а признаки расстройства психики стали проявляться по дороге домой.

Возвращение

На материковую часть Украины путешественник, успевший удивить своей историей аудиторию российских и украинских СМИ, добирался около недели. Семья Дорошенко оказалась заложником ситуации: Михаил, попав на аннексированный полуостров неофициально, пересечь админграницу в сторону Херсонской области не смог бы. Маме с сыном пришлось проделать непростой путь.

Как поясняют в Госпогранслужбе Украины, передавать херсонца можно было только через посредничество Генерального консульства Украины (ближайшее к Крыму расположено в российском Ростове-на-Дону).

«Россияне считают Крым российским и, соответственно, для того, чтобы передать (Михаила – КР) нам, надо провести погранично-представительную встречу. Мы не можем ее провести на админгранице с оккупированным Крымом, потому что таким образом мы признаем право россиян на Крым, потому что там нет границы. Поэтому проводить погранично-представительную встречу мы можем на том участке границы, которая нам подконтрольна. Так, в данном случае выбран ближайший пункт пропуска», – рассказал Крым.Реалии спикер Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян.

Границу удалось пересечь в Луганской области через подконтрольный Украине пункте «Меловое». В момент передачи сына женщина с благодарностью обратилась к представителям российских спецслужб, мол, в беде не оставили, сопровождали всю дорогу и по-человечески отнеслись.

«Мне еще украинский пограничник говорит: а вы знаете, что вы будете наказаны, что я нарушила какие-то правила… Какие правила? Я дитя спасаю, мне его забрать нужно, дите больное, с ума сошло», – вспоминает Оксана Кустова.

Уже тогда поведение Михаила сильно беспокоило мать.

Он и выбегал из автобуса, ловили мы его, я людей просила, кричала, чтобы меня не бросили посреди дороги

«Он и к водителям цеплялся, и маршрутки останавливал, было тяжело автобусами ехать. У меня было одно в голове – ребенок, как бы его довезти. Он и выбегал из автобуса, ловили мы его, я людей просила, кричала, чтобы меня не бросили посреди дороги», – вспоминает Оксана детали возвращения домой с сыном.

Через Харьков и Днепр мама с сыном добрались в Херсон. Все это время, как говорит Оксана, Михаил практически не спал, у него болела голова и держалась температура. В Херсоне посетили районную больницу, где парня осмотрели врачи, прописали успокоительное и отпустили домой.

Он не может спать, начинает собираться, ходить, ключи берет, что надо ему ехать, уезжать куда-то

«Мы приехали домой, думали вылечим дома, когда стены родные. Поэтому я и забрала его в Зеленовку к родным, там большая у нас семья. А он встает, не спит, он не может спать, начинает собираться, ходить, ключи берет, что надо ему ехать, уезжать куда-то», – рассказывает мать.

Но и в Зеленовке парень не остался – почти сразу отправился в Херсон, где жил до начала своего «приключения».

Дорога в психиатрию

Обычная многоэтажка в спальном районе Херсона. Здесь на 8-ом этаже живут бабушка и дедушка Михаила. Сюда путешественник и решил вернуться после побережья Лазурного, аннексированного Крыма, поездки в соседнюю Россию, пересечения части Украины и визита к семье в Зеленовку.

Он поднялся и одевается, надел брюки, футболку в три часа ночи. Попросил ключи от машины, которой у него нет

«В час ночи по домофону звонили… Он начал кричать под окном: «Баба». Начал стучать ногой в дверь. Пустил его, открыл, он помыл руки, пошел в душ, покушал и пошел спать. Он пошел в свою комнату, а нас сон не берет. Смотрю – он поднялся и одевается, надел брюки, футболку в три часа ночи. Попросил ключи от машины, которой у него нет», – рассказал дедушка Михаила Анатолий Дорошенко.

Михаил якобы засобирался в Киев, но родственники говорят: в столице он никогда не был, а той ночью уверял, что в этом городе находится его дом. В случае если ему не откроют дверь, Михаил угрожал выпрыгнуть с балкона, вспоминают пожилые люди. Валентина и Анатолий Дорошенко говорят: подобного с внуком никогда не случалось. Он учится в колледже на электросварщика, впереди еще год до диплома.

Анатолий Дорошенко вызвал скорую, из дома под утро внука увезли в больницу, позже врачи озвучили матери диагноз сына – «психическое расстройство». В областной психиатрической больнице Херсона о состоянии здоровья с прессой не говорят.

В семье считают: расстройство Михаила – результат морского «путешествия», переутомления и стресса.

А вот в открытом море, полагают, парень оказался неспроста.

Мне кажется, там преступление, его специально оттолкнули, пустили по течению, и он уплыл

«Кто-то, наверное, умышленно, это следователь должен выяснить, следствие пройти… Мне кажется, там преступление, его специально оттолкнули, пустили по течению, и он уплыл», – считает дед Михаила Анатолий Дорошенко.

Мама вынужденного путешественника точку в истории не ставит. Сейчас опасается за состояние сына, ее задача – забрать ребенка из больницы и найти психиатра.