Не вся территория одинаково сакральна: в ходе работ по демаркации границы с Казахстаном Россия передала последнему часть акватории озера Сладкого в Новосибирской области.

На самом деле, не целое, а меньше трети ‒ но факт есть факт: раньше граница проходила по озеру, а теперь пройдет по береговой линии. Хотя демаркация в данном районе, как утверждается, завершилась еще в апреле, о факте передачи озера сайт администрации Купинского района Новосибирской области сообщил только недавно:

До проведения демаркационных работ часть озера Сладкое, располагающееся в пяти километрах от д. Покровка (Купинского района) находилось на территории Российской Федерации. В период сезона охоты данное озеро посещало большое количество любителей охоты как местных жителей, так и приезжающих из тыловых районов Новосибирской и Омской областей.​

В настоящее время, после проведения демаркационных работ озеро Сладкое находится полностью на территории Республики Казахстан. Во избежание нарушения пограничного режима, режима государственной границы просим Вас организовать разъяснительную работу среди местного населения, а также через возможности охотобществ с пребывающими на охоту лицами из тыловых районов России о недопустимости нарушения федерального законодательства, регламентирующего пограничный режим и режим государственной границы. Это немного противоречит цитате главы администрации Купинского района Владимира Шубникова, которую приводит сайт НГС.Новости:

Часть озера и так была на территории Казахстана, проще было эту частичку подвинуть. У нас это озеро незарыбленное, только природу украшает, экономическую деятельность эта демаркация не затрагивает. В нашем районе есть озеро Горькое ‒ вот оно целебное. А озеро Сладкое ‒ это полуозеро-полуболото, совершенно бесполезное

В общем, все логично ‒ нет Сладкого, получайте Горькое. С другой стороны, если озеро бесполезное, что же делали там любители охоты из "тыловых районов"? Такой вопрос задают многие.

Дмитрий Гудков

Крым наш, а Новосибирская область уже не совсем. Было у России озеро Сладкое ‒ а стало у Казахстана. И что, где же патриотическая общественность? Где «Путин, введи аквалангистов?»

Просто озеро взяло ‒ и оказалось по ту сторону границы, и никто ни в каком Кремле и телевизоре не поморщился. <...>

Я даже боюсь спросить, сколько у России еще в наличии совершенно бесполезных территорий, которые не жалко и отдать.

А сколько бесполезных чиновников, которыми можно смело поделиться с соседями?

Нет, серьезно: может, Казахстану в нагрузку Путина отдать? «Путинваш» ‒ отличный ведь лозунг к выборам. И озеро пусть забирают, не жалко. Если это, конечно, кооператив «Озеро».

Слова чиновника про "бесполезность" озера задели и тех, кто вроде бы должен благодарить Россию - граждан Казахстана.

Наргиз Зайпилова

Нашу же землю нам же и возвращают. Как будто бы с барского плеча. Ну ладно бы с нормальным лицом. Вы только почитайте, с какими комментариями! Бесконечный дикий цинизм.

Конечно, в Сети много сарказма.

Владимир Милов

Рюзге мир! Русские своих не бросают! Ни пяди родной земли! Слава Путину, собирателю земель русских!

Mikhail Emelianov

А чего же себе-то все не отжали, как крым, например..??

Pavel Chikov

За призыв передать озеро казахам вменили бы уголочку (ст.280.1), а просто передать молча ненаказуемо