Ни черта не стоят квартиры без людей в них! Нет, не в плане их стоимости – в плане жизни. Куча моих знакомых и друзей оказались заложниками своей собственности. И спустя три года оказалось, что эти любимые до последнего кривенького гвоздика квартиры и дома нужны тогда, когда в них есть кому жить. Во всех остальных случаях они становятся почище кандалов в ногах. Вот поверьте.
Есть у меня знакомая семья врачей. У них был сын. Как и положено в хорошей семье, мальчику дали хорошее по местным меркам образование. Он видел себя в бизнесе. Родители охотно подставили плечо и свой карман, купили квартиру, выучили, открыли ему магазинчик, женили и почти выдохнули…
Следили за всеми событиями в новостях, за чаем строили планы... Дергали, в общем, Бога за бороду
Так все отличненько начиналось – отпуск, а там свет, вода и безопасность. Следили за всеми событиями в Луганске в новостях, за чаем строили планы, что, может быть, остаться прямо там, у моря – населенный пункт маленький, и врачи нужны, и бизнес можно открыть: есть где развернуться. Дергали, в общем, Бога за бороду. Мысленно уже расставили мебель в том кабинете, который можно было открыть прямо там, чтобы жить и не тужить, когда в Луганске все как-то закончится.
Неожиданно к ним пришли украинские военные – кто вы, откуда, надолго ли. Будто невинные вопросы. Очень уж на фоне войны они со своими белыми кепками и отпускным настроением в этом поселке выделялись. А отец семейства неожиданно вспылил. Сам от себя этого не ожидал. Начал кричать на тех военных: где, мол, помощь мне как переселенцу, где жилье, где паек, где деньги, что вы от нас хотите, чего пришли... Военные просто офонарели, честно, от этого натиска. Он – в прыжке метр пятьдесят, а кричал как потерпевший, требовал, угрожал, плевался словами. Смешной такой, как Ленин лысый. Они откозыряли, сказали, завтра зайдут, с утра, за сыном – служить, он как раз призывного возраста. И ушли.
Не служил в их семье никто и никогда. А сын-бизнесмен – так тем более
Отец выдохнул и понял, что наделал. У него, понятно, накопилось к обеим сторонам конфликта, но высказал он все с одной стороны, к кому особенных претензий, в принципе, не испытывал. Просто так случилось. И уже через пару часов все с теми же белыми кепками-шортами сын мчался в Киев, а оттуда – в Израиль первым самолетом, за любые деньги. Надо было бы, поплыл морем, пешком побежал, на верблюдах через пустыню галопом. Все напряглись и вытолкнули его. Не служил в их семье в принципе никто и никогда. А сын-бизнесмен – так тем более. И сын уже три года строит с переменным успехом свой бизнес там, на Земле Обетованной.
А родители вернулись в Луганск. Их квартира, дом (с прицелом под бизнес), квартира сына с ремонтом. Пока все это оббежишь – краны проверить, газ, свет… А потом все это нужно оплачивать, следить за порядком. Так по кругу и бегают.
Как люди учатся после инсульта заново ходить и говорить, так и они стали учиться жить в зоне войны
А воду дают то там, то здесь. Они стали ходить мыться по этим домам-квартирам – то там у них банный день, то здесь. Хотя – сложно. Возраст, то жара, то холод. И привычка – великое дело. Любимые блюда, напитки, места. Оказалось, ко всему нужно привыкать заново. Как люди учатся после инсульта заново ходить и говорить, так и они стали учиться жить в зоне войны. Стали искать, где продают свежее мясо – вырезку, ребра, к которым привыкли, масло оливковое, лекарства, напитки… Местными «военными» брезговали. Хотя войной они тоже брезговали, только на этот раз – не подавая вида. Дальше бежать уже сложно.
И все будто неплохо сейчас. У родителей работа. Социальные обязанности по пустующей собственности, востребованность даже некоторая в профессии («Не то, что до войны даже близко»), но врачей в «республике» не хватает и на отпуск накопить получается – здесь пенсия, «в Украине», левые деньги…
Жизнь стала сложной, без огонька. Дороги-дороги. Лишнего не скажи, только между собой, на кухне
И сын, главное, в безопасности. Но жизнь стала сложной, без огонька. Дороги-дороги. Лишнего не скажи, только между собой, на кухне. Им не на кого квартиры бросать. Да и друзья все то там, то еще дальше. Кто-то устроился, кто-то ищет, кто-то к себе зовет. Не понимают, почему они здесь. Они сами не очень понимают, но и продавать квартиры сейчас пустое дело. Ясно уже, что сын оттуда сюда не вернется никогда. Пока они живы и помогать ему могут, он сюда не вернется. А ведь были времена, когда стол дымился котлетами «ежами», гости хвалили салаты жены и ее «Наполеон» – сесть было некуда. Где оно все? Заложники все этой войны. Каждый по-своему.
Виталий Коршунов, преподаватель, город Луганск
Мнения, высказанные в рубрике «Блоги», передают взгляды самих авторов и не обязательно отражают позицию редакции
Перепечатка из рубрики «Листи з окупованого Донбасу» Радіо Свобода
FACEBOOK КОММЕНТАРИИ: