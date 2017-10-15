В крымском «деле «Хизб-ут-Тахрир» – 6 новых фигурантов. 12 октября были арестованы жители Бахчисарая Тимур Ибрагимов, Марлен (Сулейман) Асанов, Мемет Белялов, Сейран Салиев, Сервер Зекирьяев и Эрнес Аметов. ФСБ инкриминирует им участие в террористической организации. Корреспондент Крым.Реалии выяснял, чем эти люди занимались до ареста, и на основании чего спецслужбы обвиняют их в терроризме.

Утром 11 октября вооруженные российские силовики ворвались с обысками в дома шести крымскотатарских семей в Бахчисарае.

«Было 6.20, мы как раз встали прочитать саба намаз (рассветная молитва – КР). Дети правда не успели прочитать, они читали уже во время обыска. А муж ездит в мечеть на намаз, он съездил и лег спать обратно. В это время мы услышали шум, стук. Дети заплакали. Двери они сломали, когда ворвались», – рассказала Айше Асанова – жительница одного из домов, в которые заявились сотрудники ФСБ и полиции.

Доказательство вины – встреча в мечети

Силовики заявили владельцам жилищ, что ищут у них оружие и запрещенную литературу. Перерыв вещи, они забрали книги на религиозную тематику, компьютеры и телефоны. С собой люди в форме увезли шестерых мужчин: Тимура Ибрагимова, Сулеймана Асанова, Мемета Белялова, Сейрана Салиева, Сервера Зекирьяева и Эрнеса Аметова.

Бойцы ОМОНа и полицейские брали в оцепление дома, в которых проходили следственные действия. На место событий прибыли местные жители, обеспокоенные судьбой своих соседей

Во время обысков бойцы ОМОНа и полицейские брали в оцепление дома, в которых проходили следственные действия. На место событий прибыли местные жители, обеспокоенные судьбой своих соседей. По словам очевидцев, возле некоторых домов силовики вели себя грубо, оскорбляли собравшихся, запрещали вести видеосъемку. В итоге возле жилищ, в которых проводился обыск, было задержано девять мужчин возрастом от 26 до 62 лет. Им всем присудили по 15 тысяч рублей штрафа за «пребывание в общественном месте, повлекшее нарушение общественного порядка».

В момент проведения обысков пресс-служба ФСБ распространила по СМИ заявление о том, что в Бахчисарае «приостановлена деятельность ячейки запрещенной в России международной террористической организации «Хизб-ут-Тахрир». По информации спецслужбы, против пяти подозреваемых было открыто уголовное дело по ч. 2 ст. 205.5 Уголовного кодекса – участие в террористической организации. Шестому задержанному инкриминировали ч. 1 той же статьи – организация террористического сообщества.

Все шестеро задержанных отказались от дачи показаний, сославшись на право не свидетельствовать против себя. Свою вину они не признали

На допросах все шестеро задержанных отказались от дачи показаний, сославшись на право не свидетельствовать против себя. Свою вину они не признали. На следующий день после задержания им была избрана мера пресечения. Бахчисарайский городской суд, подконтрольный России, отправил всех шестерых в СИЗО на два месяца.

На судебном заседании следователь ФСБ предоставил доказательства, собранные следствием. По словам адвоката Алексея Ладина, они представляют собой аудиозаписи двух встреч, в которых принимали участие фигуранты дела.

«В судебных материалах были представлены два документа. Это аудиозапись двух встреч, которую они расшифровали и интерпретировали по-своему. Они почему-то назвали это «тайными встречами запрещенной организации», – рассказал адвокат корреспонденту Крым.Реалии.

По его словам, первая встреча, к которой имеет претензии ФСБ, проходила в мечети. В ней принимали участие не только фигуранты дела, но и много других верующих. После намаза они обсуждали некоторые положения Корана: в частности, то, кого может любить и ненавидеть мусульманин. Алексей Ладин утверждает, что это была обычная дискуссия на религиозную тематику. Вторая встреча проходила в кафе, ее содержание адвокат не пересказал.

По словам Ладина, также в материалах дела содержится лингвистическая экспертиза высказываний, которые делали подозреваемые. Ее автор пришел к выводу, что участники встреч, на которых велась «прослушка», причастны к «Хизб-ут-Тахрир». Алексей Ладин считает, что данная экспертиза была составлена с нарушениями законодательства, она строится на предположениях и не может быть надлежащим доказательствам.

По словам адвоката, фигуранты дела не отрицают, что обе встречи имели место. Но они говорят, что данные собрания не были тайными и представляли собой обычные беседы единоверцев.

Бахчисарайский «стартапер»

Новые фигуранты «дела Хизб-ут-Тахрир» имеют непосредственное отношение к объединению «Крымская солидарность»

Все новые фигуранты «дела Хизб-ут-Тахрир» имеют непосредственное отношение к объединению «Крымская солидарность». В этой группе, созданной в апреле 2016 года, состоят крымскотатарские активисты, члены семей политзаключенных, адвокаты и правозащитники. Объединение ставит целью помощь заключенным и пропавшим без вести крымским татарам и мусульманам, которые преследуются по политическим мотивам.

Среди шестерых бахчисарайцев, задержанных 12 октября, в данный момент хуже всего положение Марлена Асанова. Ему инкриминируют создание террористического сообщества – санкция данной статьи предусматривает наказание от 15 лет лишения свободы до пожизненного заключения.

Асанов – известный человек в Бахчисарае. Ему принадлежит Караван-сарай «Салачик» – крымскотатарское кафе, популярное среди туристов благодаря своему национальному колориту.

В данный момент хуже всего положение Марлена Асанова. Ему инкриминируют создание террористического сообщества

«30-тилетний Марлен Асанов, владелец караван-сарая, по образованию филолог (окончил Таврический Национальный Университет), в ресторанный бизнес попал случайно. Говорит, что хотел показать самобытность своего народа, рассказать о культуре и традициях, – писал в 2007 году журнал «Корреспондент», – В 1998 году организовал для желающих экскурсии «В гости к крымским татарам». А несколькими годами позже открыл ресторан и кофейню, интерьер которых обставлен старинной крымскотатарской утварью. Успеха, которого добился Асанов, достигают единицы. Да и нужно для этого не меньше 10-15 лет».

ФСБ уже проводила обыск в «Салачике» 12 мая 2016 года. В тот же день в Бахчисарае были задержаны и обвинены в участии в «Хизб-ут-Тахрир» четверо местных жителей. Марлена Асанова среди них не было. Но его тогда привлекли к административной ответственности за «нарушение общественного порядка» и присудили 5 тысячам рублей штрафа. Этот случай не испугал бизнесмена, и даже, наоборот, – он активней включился в общественную деятельность и начал предоставлять свое кафе для проведения собраний активистов.

Соотечественники называют Асанова Сулейманом, а не Марленом. Он взял себе второе имя, что принято у мусульман. У Асанова – четверо малолетних детей.

Фотограф и гид «Касты»

Второй фигурант дела – Тимур Ибрагимов – по образованию филолог. По специальности он не работал и занимался предпринимательской деятельностью. В его семье тоже четыре ребенка, причем четвертый родился всего две недели назад.

И Ибрагимов, и Сулейманов состояли в отделе взаимодействия с семьями «Крымской солидарности». В качестве активистов они помогали родным заключенных решать материальные и социально-бытовые вопросы.

И Ибрагимов, и Сулейманов состояли в отделе взаимодействия с семьями «Крымской солидарности». В качестве активистов они помогали родным заключенных

​«Ко мне домой приезжали Марлен Асанов и Тимур Ибрагимов. Они проявляли заботу о моих детях, и детям всех, у кого на тот момент были арестованы отцы. Лично у меня они интересовались, как у меня дома с отоплением, как у меня с ремонтом, есть ли у меня проблемы, что нужно сделать по дому, как у нас обстоят дела с финансами, готовы ли дети к зиме», – рассказала корреспонденту Крым.Реалии Мерьем Куку – жена арестованного правозащитника из Ялты Эмир-Усеина Куку.

Фигурант «дела Хизб-ут-Тахрир» – 31-летний активист Сейран Салиев. За прошедшие два года у него дома трижды проводился обыск

Еще один новый фигурант «дела Хизб-ут-Тахрир» – 31-летний активист Сейран Салиев. За прошедшие два года у него дома трижды проводился обыск. В 2016 году ему присудили штраф за «организацию несанкционированного митинга», а в феврале этого года – арестовали на 12 суток за «распространение экстремистских материалов». Причем суд признал такими материалами песни чеченского барда Тимура Мацураева, которые были у Сейрана на его странице «Вконтакте».

По словам друзей и родственников Сейрана, он имеет очень широкий круг интересов и увлечений: музыка, танцы, греко-римская борьба, история и топонимика Крыма. В летнее время он подрабатывает экскурсоводом. Поводом гордости для Сейрана стало то, что недавно он сводил в поход на Эски-Кермен одну из своих любимых рэп-групп – «Касту».

За свои 30 лет Сейран перепробовал много профессий: работал фасовщиком на складе, пекарем, инкассатором. Без Салиева не обходится ни один из крымскотатарских праздников. Он старается участвовать в их подготовке, организовывает спортивные соревнования, сам часто бывает судьей в состязаниях по борьбе Куреш.

Мать Сейрана – Зодие Салиева является ветераном крымскотатарского национального движения. Подробнее о них вы можете прочитать в материале Салиевы: история одной семьи.

Сервер Зекирьяев является отцом аж 12 детей. Его многочисленная семья живет за счет собственной оранжереи, в которой они выращивают цветы на продажу

Четвертый задержанный – Сервер Зекирьяев. Он является отцом аж 12 детей. Его многочисленная семья живет за счет собственной оранжереи, в которой они выращивают цветы на продажу. В данный момент супруга Сервера ждет 13-го ребенка. В «Крымской солидарности» Зекирьяев занимался перевозкой односельчан на общественные мероприятия, которые проводились в других крымских регионах.

Пятый фигурант дела – Мемет Белялов. Он окончил Севастопольский приборо-строительный институт и является специалистом по электронной технике. На жизнь зарабатывал продажей телефонов и других «девайсов». В Бахчисарае Сервер участвовал в организации мусульманских праздников.

Шестой задержанный – фотограф Эрнес Аметов. В «Крымской солидарности» он состоял в отделе СМИ. Он занимался съемкой и монтажом видео-роликов, которые объединение распространяло в интернете. На свободе у Аметова осталось два ребенка. В общей сложности у новых фигурантов «дела Хизб-ут-Тахрир» – 25 детей, которые на неопределенный срок остались без отцов.