Киев – Некоторые обозреватели сравнивают референдум за независимость в Каталонии, состоявшийся 1 октября этого года, с так называемым «референдумом» в Крыму 16 марта 2014 года, состоявшимся после захвата вооруженными российскими военными ключевых объектов полуострова. Другие, наоборот, видят параллели с выходом самой Украины из состава Советского Союза в 1991 году. Лидеры стран Евросоюза и власть Украины не признали и осудили каталонский референдум как незаконный. Но политики, дипломаты и ученые советуют Киеву, не забывая о проблемах, связанных с аннексией Крыма, изучить и проанализировать результаты нынешнего «каталонского кризиса».

Сейчас Испания и власти Каталонии ищут пути для улаживания конфликта и дальнейшего сосуществования, а сравнения Крыма и Каталонии и в Украине, и в Евросоюзе считают спекулятивными. Так, на международных слушаниях «Украина: что дальше?» в Брюсселе об этом говорил бывший министр иностранных дел Швеции, сопредседатель Европейского совета внешних отношений Карл Бильдт. Он напоминает: международное сообщество признает территориальную целостность Украины и не признает аннексию Россией части ее территории.

Проведение нелегальных референдумов в Каталонии и в Крыму ничего не стоит

​«Проведение нелегальных референдумов в Каталонии и в Крыму ничего не стоит. Нужно забыть о таких сравнениях – Каталонии и Крыма. Не нужно смотреть «Спутник» (российское государственное пропагандистское агентство – КР)», – посоветовал шведский политик.

К тому же, как отмечают политики и ученые, каталонский референдум – результат внутренних проблем Испании, центральное правительство не смогло объединить своих сторонников-жителей Каталонии и обнаружило слабость своей внутренней политики. Об этом в эфире Радио Крым.Реалии рассказал испанист, доцент кафедры мировой истории Украинского католического университета Богдан Чума.

​«Референдум в Каталонии был организован односторонне, и для Мадрида, и для большинства испанского политикума этот референдум является угрозой для существования Испании как государства. Он стал признаком слабости центрального правительства, так как в своем большинстве население Каталонии не за независимость края. Из-за слабости Мадрида, не включившегося в эту борьбу, потому что он не смог никак мобилизовать своих каталонских сторонников, «независимые» вели активную мобилизационную политику своих сторонников», – отмечает эксперт.

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«Референдум в Каталонии провели сами каталонцы без влияния из-за рубежа» – Лосев

Никоим образом нельзя сравнивать то, что происходило в Крыму, с тем, что происходит в Каталонии, поскольку в Крыму состоялась военная операция России по захвату части украинской территории, объясняет в интервью Радіо Свобода историк, крымчанин Игорь Лосев. По его словам, проведенный в Крыму «референдум» проходил в условиях фактической военной оккупации АРК.

В Крыму была обычная, банальная военная операция армии Российской Федерации

​«В Крыму была обычная, банальная военная операция армии Российской Федерации, направленная на установление контроля над украинской территорией. Что касается Каталонии, то там не было никакого внешнего вмешательства, не было никаких иностранных войск, вооруженного террора против местного населения. Все делали сами каталонцы в условиях суверенной Испании без каких-либо воздействий из-за рубежа», – рассказывает Лосев.

Эксперт также рекомендует посмотреть российский пропагандистский фильм «Крым», чтобы убедиться, что имела место именно оккупация и аннексия, а «референдум» должен был ее узаконить в глазах крымчан и населения соседней России.

Выступлений местного населения в Крыму и в Севастополе не было. Зато было большое количество российских бронетранспортеров, боевых машин, пехоты

​«Желающие могут посмотреть фильм «Крым», снятый в России на деньги военного ведомства и по личной инициативе министра обороны Российской Федерации Сергея Шойгу: там показано, что никаких выступлений местного населения в Крыму и в Севастополе не было. Зато было большое количество российских бронетранспортеров, боевых машин, пехоты и тому подобное. И вся эта техника носилась по улицам крымских городов», – считает Лосев.

​Даже политики с откровенно пророссийской позицией в Европе не ссылаются ни на один референдум и называют аннексию аннексией. Так, 10 октября президент Чехии Милош Земан на сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы назвал аннексию Крыма Россией «свершившимся фактом» и допустил возможность «определенной компенсации» за аннексированный Россией украинский Крым «в финансовой форме» или «нефтью или газом».

В Украине заявляют: Крым был и остается частью Украины, которую незаконно аннексировала Россия. Более того, по словам президента Украины Петра Порошенко, репрессии российских силовиков на территории аннексированного полуострова превратили его в «остров несвободы».

Мы не продаем и не покупаем Крым. Это вопрос закона и порядка в Европе

​«Крым необходимо вернуть Украине, мы не продаем и не покупаем Крым. Это не вопрос денег, нефти, газа или еще чего-то, это вопрос закона и порядка в Европе, во всем мире», – сказал Порошенко 11 октября во время выступления на сессии ПАСЕ.

Уроки Каталонии в контексте проблем Закарпатья

Каталонский кризис центральная власть Украины должна внимательно изучить и сделать выводы, но не столько в связи с Крымом, сколько в контексте резкого обострения отношений между Украиной и Венгрией из-за нового закона об образовании, точнее, статьи о языке преподавания в школах национальных меньшинств.

​«Украинской власти сегодня надо очень серьезно подумать над тем, как урегулировать ситуацию вокруг закона об образовании и проявить жесткость, стойкость в вопросе функционирования украинского языка, а с другой стороны, начать цивилизованный европейский диалог с национальными меньшинствами для того, чтобы обеспечить их права, не нарушая прав украинцев, и избежать таким образом любого напряжения или на Закарпатье, или на Буковине», – считает дипломат, бывший посол Украины в Хорватии Маркиян Лубкивский.