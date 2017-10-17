«Деньги попилили, отчеты показали»

Издание РБК опубликовало расследование о возможной причастности российской "фабрики троллей из Ольгино" под руководством Евгения Пригожина, личного повара Владимира Путина, к вмешательству в ход президентской кампании в США в 2016 году. По данным РБК, подчиненные Пригожина из офиса на улице Савушкина в Санкт-Петербурге связаны как минимум с 120 сообществами и тематическими аккаунтами, которые так или иначе пытались влиять на политическую жизнь в США.

"Американское направление" в работе "фабрики троллей" было создано еще в 2015 году. Об этом РБК рассказал один из сотрудников "фабрики". Тогда через Facebook была раскручена акция с прицелом на жителей Нью-Йорка, в рамках которой обещали раздать бесплатные хот-доги, пишет издание.

Кроме того, источник рассказал, что с марта 2015 года в новый отдел стали набирать людей для работы с американскими сообществами в режиме реального времени. Им также стали "выдавать задания по дискредитации образа кандидатов", которые выставляли свои кандидатуры на президентских выборах в Соединенных Штатах.

Летом 2016 года в "американском отделе" фабрики троллей трудились уже 80–90 работников, которые создавали и постили более тысячи единиц контента в неделю, с числом просмотров по 20–30 миллионов в сентябрьские недели 2016-го, пишет РБК. По данным издания, зарплатный фонд отдела достигает 60–70 миллионов рублей, или около 1 миллиона долларов в год. Обычные "тролли" получают около 60 тысяч рублей (плюс премии за реакцию участников в сообществах), администраторы – до 90 тысяч рублей, руководство – от 120 тысяч рублей. Об этом рассказали бывший и нынешний сотрудники.

Совокупные траты "фабрики троллей" на работу "американского отдела" за два года могли составить примерно 2,3 миллиона долларов, посчитали в РБК. Так, зарплатный фонд за этот период мог составить около 2 миллионов долларов. Еще около 80 тысяч долларов за два года было потрачено на различное IT-обеспечение, рассказал собеседник издания внутри организации.

Ранее следы "троллей" в комментариях к статьям на тему об американской политике отыскали журналисты западных изданий. Кроме того, доказательства причастности России к вмешательству в президентские выборы 2016 года в США раскрыла компания Google. По ее данным, "российские агенты" потратили десятки тысяч долларов на рекламу ради распространения дезинформации на множестве платформ Google, включая YouTube, поисковую систему Google Search, сервис электронной почты Gmail и рекламную сеть DoubleClick.

РБК в своем расследовании сообщает, что на продвижение в соцсетях, в основном на покупку рекламы в Facebook, "тролли" потратили примерно 120 тысяч долларов. Еще примерно 80 тысяч достались местным американским активистам, которые помогали проводить десятки офлайновых мероприятий, даже не подозревая при этом, с кем имеют дело.

Заведующий кафедрой новых медиа и теории коммуникации факультета журналистики МГУ Иван Засурский не берется судить, насколько эффективно российские тролли вмешиваются в американскую политику – он полагает, что на реализацию этого проекта могли потратить гораздо меньше, чем писали в отчетах:

"Русский способ ведения бизнеса предполагает, что далеко не все деньги доходят до реализации цели, которая поставлена. Поэтому я с большой осторожностью отношусь к любым отчетностям, которые могли быть представлены заказчику. Потому что у нас в России есть традиция – всегда преувеличивать эти цифры. Обычно все зарабатывают на разнице между тем, что на самом деле сделано, и тем, за что отчитались. Это наша бизнес-модель. В основном все зарабатывают на расходах, на издержках. Я не удивлюсь, если все эти миллионы абсолютно не подтвердятся, если все эти люди за миллионы долларов между собой переписывались, я тоже не удивлюсь".

По мнению Ивана Засурского, влияние российских троллей на исход президентских выборов в США преувеличено:

"Не важно, сколько денег вы в это инвестируете, но Дональд Трамп – это американец, и за него голосовали американцы. Все версии, которые сейчас расследуются, немножко идут в ключе такого медийного пузыря, медиасобытия, и одновременно все становится под сомнение: и то, что машины как-то неправильно считали, может быть, и хакнули, и то, что там в каких-то особенно важных штатах были какие-то кампании, и то, что русские были тут, участвовали здесь. Мне кажется, все-таки есть определенная проблема с тем, как Америка воспринимает себя, и многим в США гораздо проще смириться с тем, что их побили коварные русские, чем признать, что большинство американцев хотели Трампа. Потому что это для многих людей его победа – это действительно страшный удар".

Политолог Екатерина Шульман в существовании российской фабрики троллей и ее миллионных бюджетах не сомневается, но вот результаты их вмешательства в американскую политику ей также не кажутся значительными:

"Сумели ли они повлиять – это вопрос несколько метафизический, поскольку мало понятна материя влияния. Глядя из России, трудно поверить, чтобы хоть с бюджетом в 100 тысяч долларов, хоть с бюджетом в 2 миллиона долларов, путем публикации фейковых или не фейковых новостей, раздутия до гигантских размеров каких-то подлинных микроновостей или какими-то другими методами можно действительно значимо повлиять, то есть решить исход выборов в такой стране, как США. А та цель, в которой обычно признаются всякие анонимные высокопоставленные "тролли", которые общаются с прессой – не обеспечить конкретный результат, а что называется, подорвать доверие к демократическим институтам. Насколько это можно сделать изнутри, на самом деле, тоже понять затруднительно. Я всегда стою на той позиции, что в любом политическом процессе в любой стране внутренние факторы всегда будут неизмеримо значительнее внешних. Это касается и России, в которой тоже нельзя из-за рубежа ничего организовать, это касается, по моему мнению, и США".

Интернет-эксперт Антон Меркуров полагает, что история влияния российских троллей на выборы в США раздута СМИ, и не верит, что сотрудники Евгения Пригожина способны на эффективную работу с высокими результатами:

"Не могут 20 питерских гопников за два миллиона долларов подорвать электоральную систему США. Трампа привели к власти не мифические "питерские тролли". С другой стороны, благодаря усилиям Пригожина и этой питерской гопоты, подняли крик, что Россия, которая отстает по всем показателям, по ВВП и прочим, стала главной угрозой для США. И там сейчас обсуждаются "русские хакеры", как они повлияли на выборы, и прочее. Сейчас в Австрии к власти пришел молодой левый чувак, и там серьезно в газетах обсуждают, как Россия подрывает их устои. С одной стороны, говорить о том, что 90 троллей могут купить на 100 тысяч рекламы и подорвать электоральный процесс, было бы странно. А с другой стороны, в это так поверили, что просто удивительно".

Всю деятельность "троллей", результаты которой обнародовали журналисты, Антон Меркуров называет "фейком", но опасным:

"С общественной и медийной точки зрения это, конечно, вред и ужас. А то, что какой-то повар Путина занимается такими вещами, это особенно противно. Деньги попилили, отчеты показали, Пригожин потратил на это 2 миллиона, а еще от кого-нибудь, наверное, десяточку получил, но на практике ничего не произошло. То есть все поверили, что Россия вмешалась в выборы, устроила акции протеста и прочее, на практике ничего не было, но это такой хайп, что все поверили. В этом ужас всей текущей истории".

Президент США Дональд Трамп хочет скорейшего завершения расследований случаев возможного вмешательства Кремля в американский избирательный процесс, проводимых комиссиями Конгресса и независимым прокурором. Об этом президент США заявил в понедельник, 16 октября. По словам Трампа, пришло время закончить расследования, потому что все это "надоело американцам". Специальным прокурором Робертом Мюллером не было обнаружено "совершенно никаких признаков сговора" между людьми из его предвыборного штаба и российскими представителями, подчеркнул Дональд Трамп.

Одной из задач Роберта Мюллера является выявление потенциальных контактов между людьми из окружения Дональда Трампа в бытность его кандидатом в президенты и людьми, близкими к Кремлю. Американские разведслужбы пришли к выводу, что Кремль проводил кибероперации с целью вмешательства в американскую предвыборную кампанию. Оппоненты Дональда Трампа подозревают, что люди из его штаба могли сотрудничать с Кремлем.