Смерть Александра Коржича обсуждает вся Беларусь. Тело солдата срочной службы обнаружили 3 октября в подвале здания медицинской роты в воинской части в Печах, где парень успел прослужить всего 4,5 месяца.

​Сперва в Следственном комитете страны говорили, что "признаков криминального характера следствием не обнаружено".

Но позже выяснились подробности, не укладывающиеся в официальную версию: по словам близких Александра, он жаловался на дедовщину, рассказывал, что в части у него вымогают деньги, но просил не вмешиваться. Говорил, разберется сам.



После резонанса в обществе пресс-секретарь президента заявила, что дело находится "на личном контроле" Александра Лукашенко, а из нового отчета Следственного комитета выяснилось, что тело Коржича нашли со связанными шнурком ногами и надетой на голову майкой.

Это не первое самоубийство в части. Менее полугода назад, 31 марта, повешенным был найден еще один военнослужащий, Артем Бастюк. Его родные утверждали, что над ним издевались в части сослуживцы и называли конкретные фамилии. В мае семья даже была на приеме у министра обороны Беларуси, который обещал "разобраться в ситуации", но, несмотря на это, дело было закрыто и открыто вновь лишь после смерти второго солдата.

"Версия следствия, что это самоубийство, – просто глупости. Не будет человек таким образом уходить из жизни, завязывать себе ноги и надевать на голову майку", – считает Сергей, друг Александра Коржича. Его мнение разделяют другие друзья и родные погибшего. Все они требуют тщательного расследования и наказания виновных в смерти солдата.

На десятый день после смерти солдата его матери Светлане Коржич позвонила пресс-секретарь президента.

"Она сказала мне, что расследование ведется, что приняты все самые строгие меры. Но какие это меры? Отстранили командира части от работы! – возмущается женщина. – Для чего собирать таких убийц в этой армии?"

На сегодняшний день из Вооруженных сил Беларуси уволены несколько должностных лиц, в том числе командир части, где произошла трагедия.

Прапорщик Артур Вирбал, который непосредственно контактировал с Александром, отправлен в СИЗО: именно у него нашли банковскую карту солдата. Вместе с ним задержаны и двое сержантов воинской части. Но родные Вирбала, в том числе его жена, убеждены в невиновности прапорщика и утверждают, что задержанных офицеров "хотят сделать в деле Коржича крайними".

"Вы сами понимаете: какого-либо полковника не посадят. Они все хотят выйти из этой истории чистенькими. Я знаю своего мужа: он о своих солдатах говорил, что это его дети. Что он за них горой стоял, защищал всегда", – говорит жена задержанного прапорщика.

Дело погибшего в марте Артема Бастюка вновь открыто.

Но родители, которые сегодня приезжают в Печи проведать своих детей-призывников, с журналистами общаются неохотно.

"Солдаты погибшего не знали, а про дедовщину сказал, что у нас этого и в помине нет", – передает разговор с сыном один из родителей.

"Нет, о дедовщине там никто не разговаривает", – замечает еще один родственник.

"Понимаете, они просто боятся о чем-либо говорить", – честно признается женщина, которая просит не показывать ее лица в кадре. В военной части в Печах все еще служит ее сын.