Поддерживаемая Соединенными Штатами вооруженная группировка "Демократические силы Сирии" заявила во вторник об освобождении сирийского города Ракка, находившегося под контролем террористической группировки ИГИЛ более трех с половиной лет. Командование международной коалиции объявило о том, что 90 процентов города Ракка очищено от джихадистов. Падение города, служившего столицей так называемого халифата, скорее всего, знаменует конец ИГИЛ в качестве экзистенциальной угрозы странам региона и начало этапа, чреватого новыми конфликтами, говорят американские эксперты.

Сирийский город Ракка, столица провозглашенного группировкой ИГИЛ халифата, пал всего через три месяца после освобождения иракской армией второго по величине города Ирака Мосул. Экстремистская организация, насчитывавшая в своих рядах всего год назад десятки тысяч боевиков, контролировавшая огромные территории в Ираке и Сирии, финансировавшая свои операции продажей нефти, больше не представляет экзистенциальной угрозы региону. Она, скорее всего, перейдет в подполье и будет заявлять о себе террористическими атаками. Однако исчезновение ИГИЛ как общего врага может дать выход назревавшим в тени общей борьбы конфликтам.

Как пишет The New York Times, падение Ракки угрожает трениями между курдами, которые составляют основу "Демократических сил Сирии", освободившими город, и арабами. Первая проблема – кто будет управлять городом, который был одним из центров сопротивления режиму Башара Асада. Подобные проблемы уже возникли в Ираке, где арабское и туркменское население Киркука приветствовало вступление в город иракской армии и уход курдских подразделений, контролировавших Киркук в течение трех лет.

Необходимость борьбы с ИГИЛ привела к созданию вынужденных, искусственных союзов и альянсов, например, к фактическому сотрудничеству между США и Ираном. Многие эксперты, цитируемые американскими средствами информации, ожидают, что следующая конфликтная ситуация возникнет в результате попыток властей Ирака и Сирии вернуть территории, оказавшиеся под контролем курдских сил. Такая перспектива создает сильную головную боль для Соединенных Штатов, которые были ближайшими союзниками иракских курдов с начала девяностых годов и тесно взаимодействовали и с сирийскими, и с иракскими курдами во время кампании против ИГИЛ.

Нам не нравится, что произошли столкновения, но мы не принимаем ни чью сторону

В понедельник президент США Дональд Трамп заявил, что США выдерживают нейтралитет в противостоянии властей курдской автономии и иракских федеральных властей. "Нам не нравится, что произошли столкновения, но мы не принимаем ни чью сторону", – сказал президент, в то время как сенатор-республиканец Джон Маккейн, глава комитета Сената по делам вооруженных сил предупредил иракское правительство о "суровых последствиях" в случае использования предоставленного им американского вооружения против сил курдов.

Курдский вопрос может стать причиной нового конфликта в Ираке и Сирии, считает Марк Катц, профессор университета имени Джорджа Мейсона в Вирджинии, специалист по Ближнему Востоку:

Иракская армия не отличалась высокой боеспособностью, и любой серьезный конфликт с курдами обойдется очень дорого Багдаду

– Я думаю, там будет новый конфликт, там существует потенциал для продолжительного конфликта. Просто в силу того, что для курдов сохранение контроля над территориями – это экзистенциальный вопрос. Ирак уже давно де-факто расколот. Курды живут в своем государстве, и сколь бы главные игроки в регионе ни настаивали на принципе неприкосновенности существующих границ, курды, скорее всего, не откажутся от своего намерения, мало того, попытаются сохранить за собой часть территорий, перешедших в их руки во время войны с ИГИЛ. Вряд ли Багдаду удастся разрешить эту проблему силовыми методами, потому что иракская армия не отличалась высокой боеспособностью, и любой серьезный конфликт с курдами обойдется очень дорого Багдаду, а Иран, оказавший мощную поддержку иракскому правительству в борьбе с ИГИЛ, скорее всего, не захочет втягиваться в продолжительную войну в Ираке.

Ситуация в Сирии также чревата новыми конфликтами, говорит Марк Катц. У администрации Трампа, по его словам, нет ясной стратегии действий в Сирии, но она вряд ли откажется от поддержки сирийских курдов, которые были самыми надежными союзниками США в кампании против ИГИЛ. Как ни парадоксально, но Москва также может быть заинтересована в поддержке курдов, потому что в реальности ее позиции в Сирии не столь уж сильны. Ее слово и желания далеко не так весомы в Дамаске, как желания Тегерана:

Кремль играет во всем этом вторую скрипку, и если он не может оказать влияние на Дамаск, кого, грубо говоря, заботит мнение Москвы

– Я думаю, что в данный момент Путин заинтересован в политическом разрешении сирийского конфликта. Но в то же время ни Дамаск, ни Тегеран не делают ничего для наведения мостов с сирийской оппозицией. Да, Путин утвердил военное присутствие России в Сирии, но чего он этим добился, если Россия, по сути, выступает лишь в роли союзника Дамаска и Тегерана? Пока мы видим, что Иран значительно распространил свое влияние в Сирии, что является серьезным поводом для беспокойства со стороны ведущих региональных игроков. Кремль играет во всем этом вторую скрипку, и если он не может оказать влияние на Дамаск, кого, грубо говоря, заботит мнение Москвы, – говорит Марк Катц.

Многие американские наблюдатели опасаются, что противоречия между главными региональными игроками, Ираном, Саудовской Аравией, Турцией, вкупе с попытками курдов добиться независимости гарантируют новый всплеск нестабильности.