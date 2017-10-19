«Бензиннаш»: почему лихорадит Крым

Специально для Крым.Реалии

Крымские власти и руководство российской ФАС грозятся штрафовать нефтетрейдеров, заводить уголовные дела и выдавливать с рынка. Причина – высокие цены на бензин и дизтопливо на полуострове. Помогут ли административные меры «отрегулировать» рынок?

На прошедшем в Ялте всероссийском семинаре-совещании на тему «Тарифное регулирование в 2017 году и задачи органов государственного регулирования на 2018-2025 годы» при обсуждении вопроса о ценах на нефтепродукты на полуострове Сергей Аксенов заявил, что теперь за нефтетрейдерами Крыма установят пристальное наблюдение. «Позиция будет очень жесткая. Мало того, мы будем способствовать заведению более крупных игроков рынка, если мы не придем к соглашению с нефтетрейдерами Крыма».

Участвовавший в совещании глава Федеральной антимонопольной службы России Игорь Артемьев сказал: «Все эти сетевые компании являются монополистами и, соответственно, подчиняются законам о защите конкуренции. Если мы выявим нарушение ценовых правил, то на них может быть наложен штраф от 1 до 15 процентов годового оборота. Если мы узнаем о картельном сговоре – это будет до семи лет лишения свободы».

Картельный сговор, логистика и санкции

На дороговизну бензина и дизтоплива в Крыму жалуются как местные жители, так и туристы из соседней России. Разница в среднем составляет от 4 до 6 рублей на каждом литре.

«Основной фактор ценообразования в Крыму – логистика, – говорил августе нынешнего года начальник управления нефтегазового комплекса, газификации и топливных ресурсов Министерства топлива и энергетики Крыма Вадим Жданов. – Она дает удорожание бензина в регионе примерно на два рубля на каждый литр, по сравнению с Краснодарским краем. Тем не менее, средняя разница в цене у нас составляет 1,55 рубля по АИ-92, 1,4 рубля – по АИ-95 и 1,88 рубля – по дизельному топливу».

Министр Жданов, рассказывая о двух рублях, то ли не владел ситуацией, то ли лукавил. И тогда, и сейчас разница была гораздо больше. К примеру, на 17 октября 2017 года по данным сервиса natrakte.ru:

Город АИ-95 (руб./л) Дизтопливо (руб./л) Севастополь 42,85 39,90 Краснодар 39,85 36,05 Москва 37,50 34,50

Как известно, по России топливо от нефтеперерабатывающих заводов поставляется железнодорожным транспортом из Рязанской, Самарской областей и из Уфы до Краснодарского края. Дальше есть два пути поставок в Крым: либо железнодорожными цистернами через паромную переправу, либо морским транспортом к Феодосийскому нефтетерминалу. И первый, и второй способ поставки весьма зависимы от погодной обстановки в Черном море. К тому же, из-за санкций, наложенных на Крым западными странами и Украиной, не многие танкеры решаются заходить в порты полуострова.

До аннексии в Крыму работали и «Лукойл», и «Тюменская нефтяная компания», но, понимая опасности для своего международного бизнеса, они быстро свернули здесь деятельность.

С крымскими властями найти общий язык не удалось – и инвестор, промыкавшись полтора года, от проекта отказался

Чтобы как-то получить прибыль с отжатой у Украины территории, крупные игроки российского нефтяного рынка направили в Феодосию инвестора – фирму-прокладку, которой санкции побоку. ООО «Лигоф» было готово вложить в реконструкцию морского порта 5,4 миллиарда рублей и действовало в интересах компании, которая собиралась заняться перевалкой нефти и нефтепродуктов. За счет прямых поставок в феодосийский порт планировалось снизить стоимость дизельного топлива и бензина. Однако с крымскими властями найти общий язык не удалось, и инвестор, промыкавшись полтора года, от проекта отказался.

Все эти события как бы развязали руки не боящимся санкций местным нефтетрейдерам. А ведь грех не воспользоваться возможностью заработать на разнице цен и отсутствии конкуренции.

Нефтетрейдеры пытались показать ФАС, кто в Крыму хозяин

На днях Арбитражный суд Крыма доказал факт картельного сговора крупнейших крымских поставщиков нефтепродуктов. Речь идет о пяти крупнейших нефтетрейдерах Крыма: ООО «Кедр», ООО «Крым Ойл», ООО «Ритэйл юг», ООО «Торговый дом «ТЭС», АО «Компания нефтетрейдинг». По данным ФАС России, цены у всех были увеличены на одинаковую сумму. Вне зависимости от поставщика, у которого осуществлены закупки нефтепродуктов, его отпускной цены и величины собственных издержек предприятия. «Картельщиков» оштрафовали в общей сумме на 129 миллионов рублей.

Примечательно, что антимонопольщики обнаружили картельный сговор в середине лета, а когда наложили штрафные санкции на компании – грянул августовский «бензиновый кризис». Почти неделю Крым лихорадило, за бензином выстраивались очереди автомобилей в сотни метров. Так нефтетрейдеры пытались показать ФАС, кто в Крыму хозяин.

Регулируемый рынок?

Между тем, лето уже давно прошло, но цены на топливо для автомобилей продолжают расти медленно и уверенно. А «пужалки» крымских властей и желание зарегулировать и без того убогий рынок нефтепродуктов вряд ли приведут к хорошим результатам.

Как считают эксперты, розничный рынок автомобильного топлива в России рынком по сути не является. Доминирующее положение на нем занимают крупные вертикально интегрированные нефтяные компании (ВИНК): «Роснефть», «Газпром нефть», «Лукойл», «Татнефть» и другие. Цены на топливо ограничивает Федеральная антимонопольная служба и монополисты ограничения соблюдают.

Из-за санкций нефтяные компании на полуостров не заходят

Стоит отметить, что через биржу в России проходит смехотворное количество нефтепродуктов. Компании-монополисты обязаны отправлять на торги лишь 10% производимого бензина, 5% дизтоплива, 10% авиакеросина и 2% мазута. А Крым только там и закупается и поэтому страдает первым. Из-за санкций ВИНК напрямую на полуостров не заходят.

Генеральный директор «Аналитики товарных рынков» Михаил Турукалов говорит, что перебои с отгрузками нефтепродуктов с тех или иных НПЗ периодически возникают в сезон повышенного спроса. По его словам, «Роснефть» не имеет сбытовых предприятий в Крыму. Крымский рынок обеспечивается в основном за счет биржевых объемов нефтепродуктов. Топливо на бирже закупают как владельцы крымских сетей АЗС, так и трейдеры, которые затем поставляют товар их контрагентам в Крыму. Покупать бензин у «Роснефти» выгодно, так как у нее одни из ближайших к Крыму НПЗ. «Лукойл» опасается санкций и отказывается поставлять топливо в Крым, даже закупленное у него на бирже, объясняет эксперт.

В этих условиях потуги крымских властей регулировать нерегулируемые процессы выглядят смешными, если не глупыми. Возможно, это просто способ для Сергей Аксенова поквитаться с бывшим главой «Черноморнефтегаза», а ныне владельцем крупнейшей на полуострове сети автозаправок «ТЭС» Сергеем Беймом. У них всегда были разногласия, и бензин тут ни при чем.

Геннадий Кравченко, крымский обозреватель (имя и фамилия автора изменены в целях безопасности)

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В материале используется терминология, принятая на аннексированном Россией полуострове