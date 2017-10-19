Киев – С начала лета Украина получила 18 новых фигурантов политических дел в России и аннексированном ею Крыму, сообщает «​Медийная инициатива за права человека»​. Об одном из них – Романе Терновском, которого российские силовики подозревают в сотрудничестве с запрещенным там «Правым сектором» – стало известно утром 18 октября. Таким образом, правозащитники насчитывают более 60 украинцев, задержанных по политическим мотивам, из них 23 лицам уже вынесли приговоры. Некоторые из них нуждаются в немедленной медицинской помощи. В частности, речь идет о студенте Павле Грибе, имеющем тяжелую хроническую болезнь, к нему так и не пустили украинских медиков.

Принимал участие в митингах на территории Украины и пропагандировал «Правый сектор» в интернете – так звучат обвинения Следственного комитета России в адрес украинца Романа Терновского, о задержании которого в Ростове-на-Дону ведомство сообщило утром 18 октября.

Официальный представитель консульской службы украинского МИД Василий Кирилич говорит, что эта информация есть только в заявлении Следкома, а российские дипломаты официально ничего не сообщали Украине.

«Оперативные действия консулов в деле уточнения информации, при каких обстоятельствах задержан указанный гражданин Украины, пока не дали результата. Эти оперативные действия были, так сказать, телефонными разговорами с представителями Следственного комитета. В то же время Генеральное консульство Украины направило ноту в компетентные органы Российской Федерации с требованием безотлагательно информировать об обстоятельствах и причинах задержания, месте содержания, а также о предоставлении консулам разрешения на его посещение», – отмечает он.

В то же время в самом «Правом секторе» заявляют, что Терновский ни членом партии, ни членом организации не был.

Об этом Радіо Свобода рассказал представитель «Правого сектора» Артем Скоропадский, отметив, что сам лично не знаком с задержанным.

«Он где-то два года назад был у наших харьковских «правосеков», был, что называется, сторонником. Уже где-то год с ним никакой связи не было, с нашими он не общался, и как он попал в Россию, что делал, чем занимался, нам, к сожалению, неизвестно».

Политическое дело «в квадрате»

Сегодня известно о трех людях, задержанных недавно по подозрению в связях с «Правым сектором» – это Николай Дадеу, содержащийся в следственном изоляторе Краснодара, Александр Шумков, находящийся в СИЗО Брянска, и новый задержанный, о котором сообщил Следком, отметила Мария Томак, координатор «Медийной инициативы за права человека».

По ее информации, по состоянию на сегодняшний день, единственное, что связывает этих людей – всем трем инкриминируют участие в деятельности организации, которая признана в России экстремистской еще с 2014-го, никаких насильственных действий им пока не инкриминируют.

Между тем по так называемым делам «Правого сектора» преследуются не только украинцы, замечает правозащитница. В частности, она говорит о задержании в марте этого года российского гражданина Дениса Бахолдина.

Россия сфабриковала дело Сенцова, затем на основании этого дела запретила «Правый сектор», а теперь на основании этого запрета клепает уголовные дела

​«Россия сначала сфабриковала дело Сенцова, затем на основании этого дела запретила «Правый сектор», а теперь на основании этого запрета клепает уголовные дела. То есть это – политическое дело «в квадрате», по-моему», – убеждена Томак.

Она называет общим трендом последнего времени задержания российскими силовиками украинцев и крымских татар по статьям об «экстремизме» или «терроризме». По данным правозащитницы, с лета этого года стало известно о 17 новых фигурантах таких дел.

Нам сказали, что деньги на лекарства пошли на питание – врач

Одному из самых молодых из них – 19-летнему Павлу Грибу – тем временем грозит серьезная опасность из-за состояния его здоровья, отмечает Мария Томак. Недавно из Краснодара, где содержат молодого человека, вернулись украинские врачи, которых так и не допустили в СИЗО, чтобы осмотреть его.

Хирург Василий Притула, который лечит Павла с четырех лет в больнице «Охматдет», говорит, что перед арестом парня готовили к операции.

По его словам, Павел Гриб страдает хроническим заболеванием – портальной гипертензией, и если не обеспечивать ему постоянное поддерживающее лечение, может возникнуть серьезное внутреннее кровотечение.

На эти деньги не лекарство покупали, а эти деньги, по сути, пошли на питание

​«Мы узнали со слов консула, что были переданы деньги в следственный изолятор, и им сказали, что они закупили лекарства от печени. Но адвокат узнал, что это лекарство к нему не дошло. Когда мы потом уже общались, будучи в СИЗО с должностными лицами, то те сказали, что на эти деньги не лекарство покупали, а эти деньги, по сути, пошли на питание», – говорит Притула.

18 октября суд в Краснодаре оставил Павла Гриба под стражей до 4 января следующего года, отмечает его отец Игорь Гриб. Он предоставил журналистам текст письма от российского адвоката Павла Андрея Сабинина, в котором тот говорит о болезненном внешнем виде своего подзащитного и жалобах на самочувствие, одновременно отмечая, что администрация СИЗО отказывается получать лекарства извне и намерена лечить юношу тем, что у них есть в наличии.

В случае кровотечения те врачи, которые находятся в Краснодаре, даже если они и начнут оказывать какую-либо помощь, не смогут этого сделать

​«В Украине только несколько медицинских учреждений способны оказать помощь, такая же ситуация в Российской Федерации. В случае кровотечения те врачи, которые находятся в Краснодаре, даже если они и начнут оказывать какую-либо помощь, в силу своей квалификации (потому что это специфическое заболевание) не смогут этого сделать», – говорит отец Павла.

Европейский суд по правам человека дважды призывал Россию допустить украинских врачей к задержанному Павлу Грибу, чтобы те могли его осмотреть и провести необходимые анализы. Однако, по словам Игоря Гриба, парню якобы провели осмотр российские медики, однако полной информации о результатах их работы у семьи нет.

Как отметил представитель консульской службы МИД Василий Кирилич, украинский консул смог увидеть Павла Гриба только один раз в сентябре – его обязали общаться с парнем на русском языке и избегать темы условий его содержания. Сейчас украинские дипломаты направили россиянам еще одну ноту с требованием повторной встречи.

24 августа 19-летний Павел Гриб выехал в Беларусь на встречу с девушкой-россиянкой, с которой до этого общался только через соцсети, после чего, по словам отца, исчез. Позже стало известно, что юноша находится в СИЗО в Краснодарском крае, и ему инкриминируют совершение преступления по статье о терроризме.