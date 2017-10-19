Несколько "кадыровцев" заявились на днях в дом семьи Тазуркаевых в Катыр-Юрте Ачхой-Мартановского района Чечни​ с требованием выдать одну из дочерей для расправы. Особую драматичность ситуации придает то, что среди пришедших двое являются дядями девушки. Речь идет об Адаме и Якубе Тазуркаевых.

В медийном пространстве эта фамилия появилась давно. Кавказ.Реалии рассказывают о пути братьев: от участия в НВФ и последующего ареста до поступления в ряды 141-го специального моторизированного полка имени Героя Российской Федерации Ахмат-Хаджи Кадырова.

Впервые сообщения о братьях Тазуркаевых появились 25 ноября 2003 года. Правозащитный центр "Мемориал" сообщал, что во время задержаний в селе Катыр-Юрт захватили братьев Тазуркаевых: "Адам Тазуркаев был выброшен в Катыр-Юрте на ул. Садовая. Его брата, Якуба Тазуркаева, наряду с другими задержанными в этом населенном пункте людьми, доставили в управление ФСБ по Ачхой-Мартановскому району и содержали там до вечера того же дня".

Ни ФСБ, ни МВД не предъявили тогда обвинений братьям, и их вскоре освободили. Но уже через год, как сообщало агентство Regnum, в ходе проведения спецоперации в Ачхой-Мартановском районе Чечни органами правопорядка были задержаны два активных члена подполья, оказавшие сопротивление при аресте: Тазуркаевы Якуб и Адам.

"По имеющимся в правоохранительных органах данным, задержанные боевики причастны к многочисленным терактам, совершенным на территории республики. Бандиты водворены в изолятор временного содержания", – писало тогда агентство.

Неясно, чем в последующие годы занимались братья. Но в 2009 году имя одного из них, Якуба, всплыло в связи с гибелью одного из командиров вооруженного подполья в Чечне Амира "Абу-Муслима" (Юнади Батаева). Тазуркаев упоминается в СМИ в качестве пособника этой группы "Абу-Муслима".

В 2010 году имя Якуба уже связывают с более серьезным преступлением – расстрелом полицейских. Издание "Утро.ру" информировало, что Тазуркаев открыл огонь по автомобилю с сослуживцами, приняв их за боевиков. Ему грозило тюремное заключение сроком до семи лет, или ему как минимум должны были предъявить служебное несоответствие, закрывавшее бы ему дорогу в полицию навсегда. По этому инциденту было возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 293 УК России (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух или более лиц).

Но Тазуркаев вновь выходит сухим из воды. Более того, и ему, и его брату Адаму глава Чечни Рамзан Кадыров через год после происшествия выдал деньги в качестве материальной поддержки (распоряжение №130-рг от 27 сентября 2011 года). Якубу было выдано 711 617 рублей, в то время как Адам получил около 605 тысяч рублей.

В 2016 году появляется информация об убийстве ими своей племянницы (по другой версии – двоюродной сестры). О причинах убийства ничего не известно; мать говорит лишь на камеру, что девушка была оговорена, и она теперь опасается за судьбу уже другой своей внучки.

Из видео, поступившего в редакцию Кавказ.Реалии, становится ясно, что братьями взят в заложники родной племянник. Они готовы освободить его в обмен на сестру. По словам родных девушки, "кадыровцы" подозревают ее в намерении выехать в Сирию, чтобы присоединиться к боевикам.

Пока неясно, является ли налет инициативой самих братьев или акция санкционирована командованием полка.

В самом полку немало людей, в чьих биографиях можно встретить упоминания об их прошлом в рядах боевиков. Многие из них попадали в плен к российским федеральным структурам в начале второй чеченской войны, а через некоторое время объявлялись в рядах "кадыровцев".

Практика "чеченизации" конфликта, при которой центр делегировал полномочия на поддержание порядка любой ценой чеченским властям и которая особенно расцвела с приходом к власти Рамзана Кадырова, предполагала привлечение людей с таким прошлым на службу в местные правоохранительные органы.