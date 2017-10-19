42-летний Максим Дроздов работает фрезеровщиком на заводе в Краснодаре и пишет ироничные стихи на острые политические темы. 18 октября он узнал, что его обвиняют в экстремизме (ч.1 ст. 282 УК РФ). В основу обвинения легли два стихотворения, которые он опубликовал во "Вконтакте" – в паблике "Патриотическое творчество. На небе Бог, на Земле Государь Владимир Путин".

Одно из этих стихотворений –​ про сожжение учительницы, которая заявила школьникам, что Бога нет, за что была объявлена еретичкой и сожжена на околице деревни.​ По мнению краснодарских следователей, оно "возбуждает ненависть к религиозной группе "атеисты". Дроздов разместил его в день сожжения Жанны д'Арк вместе с соответствующей картинкой.

О чем второе стихотворение, написанное, кстати, не им, а другим автором, но опубликованное в том же патриотическом паблике, – Дроздов рассказать не может, поскольку с него и его адвоката взяли подписку о неразглашении.

Выйдя поздно вечером после очередного допроса, Максим Дроздов рассказал Радио Свобода, как был активистом-яблочником, а стал поэтом – и получил уголовное дело и непонимание со стороны близких.

– На самом деле, товарищей из органов напрягли несколько стихотворений из патриотического паблика, но предъявляют мне сейчас два из них. В этом паблике публикуются троллинговые стихотворения, то есть группа высмеивает мракобесие в любом его виде – как правых, так и левых. Как говорится, утром в газете – вечером в куплете. То есть появляется какая-то новость и доводится до абсурда, до гротескного вида. Вел этот паблик товарищ, который и в "Новороссию" ездил, и в Сирию. Но все это было неважно, потому что писали туда многие, а сам паблик как бы жил своей жизнью. Все понимали, что это троллинг, стеб. Уж не знаю, чем мое стихотворение про еретичку не понравилось. Я сам всегда никакую рознь не поддерживал, для меня все люди братья. Поэтому, конечно, ни о каком разжигании и речи не шло, когда я его писал. Стихотворение повествовало о нашем условном будущем, где, вполне возможно, будет воссоздана инквизиция. То есть от лица героя, который это пишет, говорится, что он надеется на возрождение инквизиции, надеется на наказание атеистов. Кстати, мы к этому, считай, уже пришли – из-за истерики вокруг "Матильды", с угрозами кинотеатрам, уничтожением автомобилей. Получается, что в чем-то я даже и угадал. Судя по тому, что мы сегодня шагаем непонятно куда, я думаю, что через пару поколений, как написано в стихотворении, возможно, инквизиция и вернется.

– Кто на вас написал заявление в Следственный комитет, кого оскорбила "еретичка"?

– А я не знаю. Первый раз меня еще в июле вызывали. Про стихи спрашивали. Я им рассказал, что вот так вижу ситуацию. Сотрудники вроде как с пониманием отнеслись, я думал, что на этом все и кончится. Но оказалось, что нет. Оказывается, уголовное дело еще 4 октября возбудили, но мы узнали об этом только вчера. Я когда-то давно стихотворение на тему доносов сочинил, оно пророческим в отношении меня оказалось. Называется "На борьбу с крамолой".

"Гражданин! Строчи доносы

на знакомых и друзей.

Пусть у органов вопросы

к ним возникнут поскорей.



Другу нравится Навальный

И Явлинский по нутру?

Он запостил пост охальный

на Фейсбуке по утру?



Пусть его печёнку смело

разметут по мостовой!

Пусть возбудят сразу дело

и закончит он тюрьмой!



Кто над Путиным смеётся?

Кто контр-санкциям не рад?

Там в ВК кому неймётся,

Кто устроил гей-парад?



Кто скучает по хамону?

Кто там ходит по Болотной?

Кто российскому закону

Предпочтёт международный?



Ходорковский и Гудковы,

Шлосберг, Яшин, Поткин, Минкин...

Все они давно готовы

По Руси справлять поминки!

Так что если ты Россию

Любишь так же, как и я,

Не стесняйся тратить силы –

Есть работа для тебя:



Поскорей строчи доносы

На знакомых, на друзей.

Пусть у органов вопросы

К ним возникнут поскорей"...

– Давно стихи пишите?

– С детства. Но тогда времена другие были и стихи тоже другие. Но наши времена, когда мракобесие так расцвело во всех сферах, вдохновило меня на другие строки. То есть я смотрел на то, что вокруг происходит, и думал, как бы довести это совсем до абсурда. Ту же самую идею ненависти, например. Помните, как Сорокина все читали, у него было, как родители съедают свою дочь, как книги сжигали, скандал еще был, когда он все это написал (Эти эпизоды были описаны в романе Владимира Сорокина "Голубое сало", в 2002 году активисты прокремлевского движения "Идущие вместе" во главе с Василием Якеменко соорудили на Театральной площади большой унитаз из пенопласта. Конструкция предназначалась для самиздатовских брошюр с цитатами из "Голубого сала". – РС). Казалось, это невозможно, это абсурд. А бред тот совсем не бредом оказался, потому что в итоге стал правдой (зимой прошлого года сообщалось о сожжении книг в библиотеках Воркуты. – РС). Поэтому, объяснял я следователям, меня вдохновляет мракобесие, которое творится здесь.

Но как бы то ни было, за слова сажать нельзя! Надо сажать за дела. А за дела у нас как раз почему-то не сажают.

"Оптимальный кандидат – это Ходорковский"

– На заводе знают, что против вас уголовное дело за стихи возбудили? Как там к вам относятся?

​– Коллектив у нас аполитичный. А знакомые, товарищи мои, с которыми я общаюсь, в курсе происходящего, и все поддерживают. И все, кто меня знают, знают мои убеждения. Я в "Яблоке" состою, голосую всегда за него и за Григория Алексеевича [​Явлинского]. Хотя оптимальный кандидат, на мой взгляд, это Ходорковский, но его не допустят до выборов. Как и Навального, хотя я на его акции не ходил и вообще это не мой кандидат.

– Вот Ксения Собчак решила стать президентом, заявила, что будет в выборах участвовать.

– Вы шутите? (Смеется.) Ну это же бред какой-то... Значит, опять за Григория Алексеевича буду голосовать.

– Вы хорошо зарабатываете?

– Оклад 22 500 рублей, плюс премии до 60% бывают. Зарплаты, естественно, стали падать. Не только у меня, у всех вокруг. И доходы уменьшились, а цены на все выросли. И недовольство растет у людей, которые никогда в жизни не интересовались политикой. Мы втроем с женой и сыном живем на мою зарплату, мы не жалуемся. Но если сравнивать, как жила моя семья пять-шесть лет назад, то разница ощутима. Но не финансовая сторона меня беспокоит, это уж точно, а бред, который вокруг творится.

– Вы хоть раз отдыхали за границей?

– Нет, ни разу. Я как – сколько там таких россиян? – 86%, ни разу нигде не был (по данным "Левада-центра", у 72% россиян нет загранпаспорта. – РС). Рыбалка, дача, море – у нас тут оно недалеко. Живу, как среднестатистический гражданин нашей страны.

"В принципе, в каждом произведении можно найти "экстремизм". Эта статья настолько размытая, что при желании можно посадить любого"

Я иронически отношусь к своему творчеству. Я ни в коем случае не поэт, это просто шутка. Я вообще не думал, что мои стихи известны станут. Хотя сегодня на допросе мне в шутку сказали: "Вот если б их издали, то хоть знал бы, за что сидишь". Вот отрывок из "Незнайки" Носова тоже проверяли на экстремизм. Это ж наш, краснодарский парень, перепостил его, я с ним общаюсь. 31-я глава из детской книжки Носова... Но в принципе, в каждом произведении можно найти "экстремизм". Эта статья настолько размытая, что при желании можно посадить любого. Процитировал Родари или Леонида Филатова – получил уголовное дело, почему нет? Вон Филатов называл министров ворами, это же чистый экстремизм. Я, как вы поняли, полон пессимизма по этому поводу. Когда меня спрашивают, на что ты надеешься, отвечаю: да ни на что. Сопротивляться бессмысленно. После последних выборов я вообще плюнул и сказал, что хватит – нравится так жить, так и живите. Стихотворение про Незнайку я тоже написал.

После 2011 года, когда мы собирали подписи за Явлинского, я во всем разочаровался. Потому что я был в качестве наблюдателя от "Яблока" на участке и знал, какие были цифры после подсчета голосов. А потом увидел, какие цифры нарисовали. Они очень сильно расходились от того, что я видел своими глазами. И если бы тогда, когда я был наблюдателем в моей родной школе, все прошло бы честно, по крайней мере одного разочаровавшегося точно не было бы. Но когда я буквально через два дня прочитал официальные данные Центризбиркома и сравнил с теми, которые я лично видел на избирательном участке… В общем, я пошел по судам, пытался доказать, потому что у нас на руках были эти доказательства, показывал протоколы, а мне в ответ показывали другие протоколы. Я им: "Как же так, ребята?" А они мне – мы тебя за клевету привлечем. Вот это все меня тогда и подкосило.

– У вас стихотворение есть хорошее на тему патриотизма, так и называется "Патриот".

– Да, оно одно из моих любимых.

"Патриот. Звучит смело и гордо,

И почетно звучало всегда.

Только эти проклятые морды

Дай мне, Боже, не зрить никогда!

На экране ужасные лица

Вся безумная, жуткая рать.

Преклоняются перед убийцей

Ну и сами спешат воевать.

Ложь на площади весело бесится,

Ложью дьявольски светят глаза.

Патриот в церкви истово крестится,

Но сам тут же плюёт в образа...

Ему мир полюбить – чего проще?

Он за Родину хочет убить.

Мне милее рядышком роща,

Где я только учился ходить...

Мне милее тот куст винограда,

Что когда-то посажен был дедом.

Я хочу быть собой. Мне так надо –

Мне плевать, кто пойдет за мной следом.

Вам парады, что мир сотрясают?

Вам бы взад и Форт Росс, и Аляску!

Мне же – видеть, как сын засыпает

Под вечернюю добрую сказку.

В вас история будто застыла,

Снятся вам то заводы, то пушки.

Мне же снится любовь, что дарила

Та девчонка у горной речушки.

Я считаю своей только землю,

Что я сам же полил своим потом.

Не терплю. Не хочу. Не приемлю!

Мне не нравится быть патриотом"...

"И действительно самое страшное для обычного среднестатистического человека – когда ты понимаешь, что ты один, что адвокат тебе не по карману и никто тебя не поддерживает"

– Вас дома поддерживают?

– Дома меня не поддерживает никто, сразу говорю. И это, наверное, одна из причин, которая сдерживает недовольных людей. Знаете ведь Владимира Егорова из Торопца, активиста "Яблока", который сейчас сидит? Человек растоптан, никто его не поддерживает. Родная партия не поддержала, семья не поддержала, он брошен всеми на произвол судьбы. Простой хороший русский мужик, которого достало местное воровство. И вот он оказался один на один с проблемой. И самое страшное, действительно самое страшное для обычного среднестатистического человека, – когда ты понимаешь, что ты один, что адвокат тебе не по карману, и никто тебя не поддерживает, и обратиться не к кому. А тебе при этом говорят: "На допрос завтра в 9". И я очень благодарен нашим активистам, которые помогли мне с адвокатом. Для меня эта ситуация физически очень неприятна, а психологически – в принципе ничего.

– Вы понимаете, что вас могут тоже посадить в СИЗО?

– Я надеюсь, что до этого не дойдет, это уж совсем было бы бредом. Но я понимаю, что наказание в любом случае будет. Понимаю прекрасно, что меня не оправдают, никакого оправдания просто быть не может, и да, я отдаю себе отчет в том, что я, наверное, буду сидеть. Мне дома говорят: "Зачем оно тебе надо? Сиди и молчи. Будь как все". Но сидеть и молчать уже не получается. Наверное, нас все-таки передавили. Если бы не было детей, я бы, наверное... Понимаете, мне говорят: "У тебя же дети, сиди и молчи". А как раз дети и не дают молчать. Потому что ты понимаешь, что твоей ребенок при такой системе, как сейчас, не станет ни кем, нет у нас социальных лифтов. Когда у нас было хорошо в стране с финансовой стороной, так называемые "тучные годы", нам говорили: "Ребят, у вас холодильник полный, но вы не сильно-то радуйтесь. Вы думайте о том, что вы завтра заболеете. И тогда у вас вообще ничего не будет: ни холодильника, ни квартиры – абсолютно ничего". И это ведь правда. Я не борюсь за какую-то там мифическую либеральную идею. Я борюсь за своих детей. Я хочу, чтобы они жили в другой стране, и эта страна называется Российская Федерация. Я хочу, чтобы у нас в полиции не пытали и не убивали людей, – вот за это я и борюсь.