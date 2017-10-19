«Кремль хочет «заморозить» конфликт на Донбассе»

Международные издания пишут о том, как продвигается дело с реализацией идеи по миротворцам ООН на Донбассе и о чем думал Кремль, когда озвучивал эту идею в прошлом месяце. Также есть публикации об украинском олигархе Дмитрии Фирташе, которого называют типичным бизнесменом эпохи «бурных» 1990-х. И пишут также о решении Европейского суда в Люксембурге оставить в силе санкции ЕС против экс-президента Виктора Януковича, заморозившие его активы.

Влиятельный американский журнал Newsweek помещает статью исследователя из Королевского института международных отношений в Лондоне Мэтью Булега о предложении российского президента Владимира Путина по миротворцам ООН на Донбассе.

«С новым планом о направлении поддерживаемой ООН миссии по достижению мира Кремль пытается обратить идею Украины против нее же самой ‒ с помощью быстрых изменений в мирном процессе и будущем мандате за «победу» накануне президентских выборов марта 2018 года», ‒ пишет автор статьи.

Идею о направлении миротворцев ООН еще в мае 2015 года озвучил президент Украины Петр Порошенко. Но ее отвергли – после месяцев бесплодных переговоров и несогласованности между Киевом и Москвой относительно сути и мандата такой миссии. Москва хочет разместить миссию вдоль линии соприкосновения, тем временем Киев настаивает, что миротворцы должны быть дислоцированы на всей контролируемой боевиками территории и на российско-украинской границе.

Мотивы Москвы, пишет автор, таковы: устранить возможность окончательного принятия полного пакета деоккупационных законов, попытаться заморозить конфликт и изолировать так называемые «народные республики» от остальной Украины.

Москва, по мнению исследователя, также пытается возложить на Киев финансовое и политическое бремя содержания и реинтеграции неконтролируемых ним территорий.

Пытаясь изменить тактику, однако, трудно понять, как Кремль спасет свое реноме и сможет подать это как политическую победу внутри самой России.

«Многие вопросы остаются без ответа. Например, амнистия для боевиков-сепаратистов, местные выборы, стабилизация после завершения конфликта и восстановление Донбасса. Время покажет, сможет ли «великодержавная» политика преодолеть эти «детали» ‒ в ущерб Украине и в интересах России», ‒ резюмирует автор статьи.

Американский журнал Forbes пишет об украинском олигархе Дмитрие Фирташе, который, как говорится в статье, является олицетворением всего того, что не так в Украине.

Украинский предприниматель засветился имущественными связями с Полом Манафортом, бывшим главой избирательного штаба президента США Дональда Трампа. Это является вишенкой на торте и так «подмоченной репутации» Фирташа в США – там его записали в компанию «друзей Путина» и требуют его экстрадиции, согласно решению суда в Чикаго по взяточничеству, читаем в статье.

Дмитрий Фирташ принадлежит к узкому кругу «закулисных деятелей», контролирующих рычаги власти в Украине. «Даже сейчас, когда он живет за границей», ‒ отмечает журнал.

На выгоду президенту Порошенко, говорится в публикации, все коррупционные истории с Фирташем произошли при предыдущем президенте Викторе Януковиче, который был близок к Фирташу и был политическим союзником президента Путина.

Forbes отмечает, что Фирташ является органической частью темново бизнеса в Украине, скорее напоминающего период до 1991 года и «бурные» 1990-е.

«Это было время «дикого капитализма» ‒ а иначе трудно его описать ‒ и именно таким был порядок ведения бизнеса. Правительственные чиновники давали своим бизнес-партнерам хорошие сделки для их корпораций, которые «правили бал» в энергетике, коммунальном секторе, в телекоммуникационной отрасли и в СМИ. Фирташ делал то, что и другие в значительной степени, и дальше делает то же. А те, кто следит за рынком в Украине, говорят, что Фирташ все еще является силой, с которой надо считаться», ‒ читаем в американском журнале.

Сайт телерадиокомпании Deutsche Welle пишет, что Европейский суд решил не размораживать активы бывшего президента Украины Виктора Януковича.

Янукович сделал новую попытку добиться отмены санкций, наложенных ЕС в 2014 году, подав апелляцию в Европейский суд, расположенный в Люксембурге. Он пытался убедить суд, что уголовное дело против него в Украине является ангажированным, поэтому санкции должны быть сняты, читаем в статье. Но Европейский суд оставил решение о санкциях и замораживании активов в силе.

ЕС ввел санкции против Януковича и его сына Александра на фоне обвинений в хищениях и финансовых злоупотреблениях, за которые оба предстали перед уголовным преследованием в Украине. В апреле этого года Украина начала процесс возвращения примерно 1,5 миллиарда долларов, которые, как считается, украли Янукович и его сын.

«Эти деньги были украдены у украинского народа. Они были извлечены из кармана каждого украинца», – говорил президент Украины Петр Порошенко о конфискованных средствах Януковича.

«Порошенко сам является украинским олигархом, который заработал состояние в кондитерском бизнесе и пообещал искоренить коррупцию, когда приходил к власти», ‒ отмечает Deutsche Welle.

Янукович, напоминает статья, был отстранен от власти в результате Майдана и санкции впервые были введены на год (с марта 2015 года по март 2016 года), но с тех пор они регулярно продолжаются.