Проект «Крымский Голливуд» российского актера Михаила Пореченкова, разыскиваемого в Украине по подозрению в террористической деятельности, может завершиться, так и не начавшись. Инвестиционное соглашение между российским правительством Крыма и фирмой Пореченкова «Крым кино», которая планировала создать в Симферополе собственную киностудию, разорвано. В чем причина и какова дальнейшая судьба проекта, выясняли Крым.Реалии.

Снимать фильмы на полуострове Михаил Пореченков начал в 2015 году и обещал организовать в Крыму российский аналог «Голливуда».

Крым – замечательное место, которое может стать российским Голливудом

«Крым – замечательное место, которое может стать российским Голливудом. Здесь может сниматься огромное количество проектов. Здесь двух киностудий, если оживет еще Ялтинская, мало. Студии могут быть еще в Феодосии, в Керчи, да где угодно. И места все равно не будет хватать, потому что сюда уже хотят ехать и снимать, а условий, павильонов нет. Чем больше студий будет, тем лучше», – говорил актер.

Когда он заявил о намерении создать на полуострове свою киностудию, российские власти Крыма пообещали ему всяческую поддержку. Но спустя несколько месяцев выяснилось, что реализовать его инвестпроект не удалось – на сегодняшний день все обязательства по нему аннулированы.

Проект «стратегического значения»

В апреле 2016 года подконтрольные России власти Крыма заключили инвестсоглашение с крымской фирмой Пореченкова «Крым кино». В рамках проекта под будущую киностудию «Крым кино» были отданы в аренду на 25 лет помещения бывшего завода железобетонных изделий в Симферополе общей площадью 2,4 тысячи кв. метров.

«Приняли решение содействовать Пореченкову в этом проекте, потому что он настоящий патриот. В Крыму любят его и его фильмы, рассказывающие о том, как нужно любить и защищать Родину. Нам важно чувствовать поддержку России и таких личностей, актеров с большой буквы, как он», – заявлял тогда еще глава подконтрольной России администрации Симферополя Геннадий Бахарев.

Созданием киностудии Михаил Пореченков занялся вместе с российским режиссером театра и кино Виталием Павловым, крымским предпринимателем Олегом Гармашем, а также депутатами подконтрольного России крымского парламента, «единороссами» Сергеем Бородкиным и Игорем Аржанцевым. Все они являются собственниками ООО «Крым кино». Инвесторы планировали снимать на симферопольской киностудии собственные фильмы, а также сдавать комплекс в аренду для других съемочных групп.

Фирма «Крым кино» намерена была вложить в свой проект 59,5 миллионов рублей и создать 113 рабочих мест

По данным Министерства экономического развития подконтрольного России правительства Крыма, фирма «Крым кино» намерена была вложить в свой проект 59,5 миллионов рублей и создать 113 рабочих мест.

Проект строительства киностудии в Симферополе значится в «законе» Крыма о стратегии социально-экономического развития до 2030 года в числе «приоритетных и перспективных ключевых проектов, имеющих стратегическое значение для социально-экономического развития Крыма». Он присутствует в графе «Наиболее важные приоритетные и перспективные проекты, направленные на развитие человеческого потенциала».

Планировалось, что работы по организации полноценной киностудии в Симферополе завершатся к 2020 году.

«В таких условиях делать киностудию невозможно»

Но уже через несколько месяцев выяснилось, что проект «стратегического значения» больше не действителен. На данный момент инвестсоглашение по проекту Пореченкова и его компаньонов разорвано, о чем свидетельствует соответствующая пометка в реестре инвестпроектов Крыма.

Министр экономического развития подконтрольного России правительства Крыма Андрей Мельников заявил РБК, что контракт был расторгнут по инициативе инвестора. «Видимо, (инвесторы – КР) хотели приземлиться на более-менее подготовленную инфраструктуру», – цитирует его издание.

Один из владельцев киностудии Виталий Павлов подтвердил Крым.Реалии, что фирма «Крым кино» вынуждена была пойти на разрыв инвестсоглашения, поскольку оказалось, что разместить киностудию на площадях, предоставленных ей в аренду, невозможно.

Собственники – люди, которые при Украине купили эти помещения – не захотели идти ни на какие уступки

«Поначалу, когда мы смотрели эти помещения, нам сказали, что там один собственник. Мы с ним встречались и на словах договорились вопрос решить. Но когда мы хотели начинать строительство павильонов, оказалось, что есть еще один собственник. И когда мы начали смотреть документы в реестре, выяснилось, что там раскуплено много площадок в шахматном порядке. Какая-то странная история. И собственники – люди, которые при Украине купили эти помещения – не захотели идти ни на какие уступки. В таких условиях делать там киностудию невозможно», – рассказал он.

Имена собственников этих площадей Павлов уточнить не смог. Но заверил, что планы по созданию киностудии в Крыму не отменяются и будут реализованы в случае появления другой подходящей площадки.

Между «Мосфильмом» и «Голливудом»

На данный момент фирма «Крым кино» ищет другие крымские площадки для создания киностудии. Продюсер «Крым кино» Иван Худяков говорит, что альтернативный земельный участок должен располагаться рядом с гостиницей и аэропортом «Симферополь».

Мы хотим взять другое место. Хотелось бы павильон иметь, площадку на воздухе и так далее

«Мы хотим взять другое место, чтобы там была транспортная доступность. Нам нужно, чтобы была гостиница рядом и от аэропорта «Симферополь» было ближе ехать. Чем больше земли нам выделят, тем лучше. Вы же знаете, сколько «Мосфильм» занимает. Мы не претендуем на такие масштабы, конечно, но хотелось бы павильон иметь, площадку на воздухе и так далее», – говорит он.

Владельцы «Крым кино» утверждают, что съемки фильмов на полуострове продолжатся, несмотря на отсутствие своей киностудии.

На данный момент Пореченков успел снять на полуострове два фильма: «Чудо в Крыму» и «Первоклашки в Крыму». Главные роли в них актер играет сам. Показы обеих картин он приурочил к годовщинам российской аннексии полуострова. В этом году актер анонсировал съемки третьего фильма с рабочим названием «Крым. Рай. Искушение Евы».