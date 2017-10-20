Прага – В Чешской Республике 20 и 21 октября пройдут парламентские выборы, которые могут привести в законодательный орган силы, скептически настроенные по отношению к Евросоюзу, Украине, а также ее территориальной целостности и евроинтеграции. А фаворитом на выборах является движение, возглавляемое вторым из самых богатых людей Чехии, это дает не очень хороший пример странам, которые хотят деолигархизировать свою политическую систему.

Чешские выборы еще недавно казались не слишком интересными для внешнего мира, но с их приближением интерес партнеров Праги в Евросоюзе значительно возрос.

Эти выборы переполнены парадоксами. С одной стороны, страна демонстрирует одни из самых высоких темпов экономического роста в содружестве – в этом году ВВП Чехии должно вырасти на вполне приличные 3,6 процента. Чехия имеет наименьшую безработицу в Евросоюзе, а двигатель ее экономики – автомобильная отрасль – демонстрирует рост производства и экспорта уже несколько лет подряд.

Страна отличается стабильностью, почти не принимает беженцев по квотам, является безопасной и уже прочно закрепилась в ЕС и НАТО.

Но именно вопросы коррупции, терроризма, миграции, членства в Евросоюзе доминируют во время избирательной кампании.

В выборах участвует 31 партия, и 7-8 из них имеют шансы преодолеть 5-процентный барьер, что может свидетельствовать о сильной разобщенности избирательных симпатий чехов.

Кто впереди?

Согласно опросам, первым по количеству полученных голосов может оказаться «Движение недовольных граждан» (АНО – «да» по-чешски), возглавляемое Андреем Бабишем – олигархом, ушедшим в политику. Ему 63 года, он родился в Словакии, имеет бизнес в аграрном и химическом секторах, а также в медиа.

По данным журнала Forbes, состояние Бабиша – 3,6 миллиарда долларов, а агентство Bloomberg считает его еще богаче и утверждает, что у него 4,1 миллиарда долларов. В любом случае, Бабиш богаче президента США Дональда Трампа.

Но Бабиш вынужден был уйти в отставку ранее в этом году с должности министра финансов из-за обвинений в коррупции относительно якобы злоупотреблений фондами Евросоюза, а сейчас против него даже возбуждено уголовное дело.

Именно Бабиша на посту премьер-министра хотел бы видеть президент Чехии Милош Земан.

Но немногие из тех, кто проходит в парламент, хотели бы сформировать коалицию с движением АНО, если во главе правительства будет именно Бабиш.

Также в парламент проходят правящие ныне социал-демократы, крайне правая партия «Свобода и прямая демократия» с чешским японцем Томио Окамурой во главе, коммунисты, популярная среди молодежи Партия пиратов, проевропейская партия «ТОП 09» во главе с Карлом Шварценбергом и несколько других.

Что для Евросоюза?

И хотя сам Бабиш старается сильно не критиковать Евросоюз и Брюссель, его партию причисляют к евроскептическим. Эта сила, а также ряд других против введения евро в Чехии. В выборах также участвуют и партии, вообще выступающие за «Чехзит» – выход Чехии из содружества.

Зато «ТОП 09» видит потребность в реформировании Евросоюза, но считает, что и сами чехи должны измениться.

АНО Бабиша вместе с несколькими партиями, имеющими шанс попасть в парламент, выступает против квот ЕС на иммигрантов.

Следовательно, некоторые европейские обозреватели уже успели отнести чешское голосование в ряд выборов, прошедших в Европе за последний год, где мог произойти – но не состоялся – триумф евроскептиков, включая парламентские выборы в Нидерландах, президентские выборы во Франции или недавние выборы в Германии.

Учитывая, что Бабиш очень лояльно говорит о лидере правящей в Польше партии «Право и справедливость» Ярославе Качиньском и о венгерском премьере Викторе Орбане, которые имеют сложные отношения с Брюсселем, не исключено, что после выборов Чехия может тоже усилить евроскептические настроения внутри Евросоюза, если АНО будет ключевой партией в будущей коалиции.

Вероятный будущий премьер-министр отвернется от Брюсселя... Странные такие тенденции у Бабиша

«Вероятный будущий премьер-министр отвернется от Брюсселя... Странные такие тенденции у Бабиша, потому что, с одной стороны, он черпает дотации из ЕС, а с другой – говорит, что Брюсселю нечего вмешиваться в чешскую политику», – отмечает профессор Нью-Йоркского университет в Праге Иржи Пеге.

Что для Украины?

Тема Украины прямо не поднималась во время избирательной кампании в Чехии. Но лакмусовой бумажкой в украинском вопросе является тема отношения к санкциям Евросоюза против России.

За активную поддержку санкций, а также за активное осуждение российской агрессии против Украины лидеру «ТОП 09» Шварценбергу запрещен въезд в Россию, как и некоторым чешским евродепутатам от его партии.

Бабиш старается избегать темы санкций, но кое-кто в его партии ставит под сомнение их эффективность.

А лидер крайне правых Окамура относительно санкций заявил Радіо Свобода следующее: «Мы считаем, что санкции не имеют смысла. Они неэффективны, потому что, конечно, Россия просто заменила европейских бизнес-партнеров другими партнерами из Китая, Индии и других стран. Мы потеряли российский рынок».

В парламент проходит также Компартия Чехии и Моравии, в свое время выступавшая против ратификации Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом.

Окамура с «Прямым действием» и коммунисты, как писали СМИ, имеют связи – в том числе и возможное финансирование – с Кремлем.

Также во время выборов важен и фон, созданный выступлением на сессии ПАСЕ на прошлой неделе чешского президента Милоша Земана, который поставил под сомнение санкции, а также предложил Украине «поторговаться» за Крым с Россией и получить компенсацию либо деньгами, либо нефтью или газом.

Правительство и многие чешские политики отмежевались от таких заявлений, но это создало определенный фон для избирательной кампании, ведь Земан выступил в Страсбурге за 10 дней до выборов.

Чехия не будет указывать Украине, что она должна или не должна делать с Крымом

«Это его появление было очень неудачным, он не представлял позицию правительства», – пояснил Радіо Свобода лидер чешских социал-демократов, которые, по социологическим опросам, проходят в парламент, Любомир Заоралек.

«Чехия не будет указывать Украине, что она должна или не должна делать с Крымом», – отметил Заоралек, добавив, что причины, побудившие ввести санкции Европейского Союза против России, не исчезли.