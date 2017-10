В Вашингтоне золотая осень. Идеальный сезон для туризма, в том числе и делового. Появилась и становится все более массовой новая категория ходоков-миллиардеров из вот уже столько лет встающей с колен путинской России. Все они выучили наизусть знаменитый параграф 241 "Акта противодействия агрессии со стороны правительств Ирана, Российской Федерации и Северной Кореи", все в один голос cообщают доверительно, что лично они с самого начала были категорически против аннексии Крыма, и деликатно интересуются, где и кому можно было бы предложить очень крупное вознаграждение за невключение их имен в доклад Финансовой разведки Конгрессу США об активах "влиятельных политических фигур, олигархов и руководителей государственных компаний Российской Федерации, близких к режиму в Кремле".

Заботиться об удобствах приезжающих соотечественников, даже самых падших из них – моя моральная обязанность как политического беженца и бывшего члена Координационного совета оппозиции. Поэтому я терпеливо разъясняю им особенности американской политической и правовой системы, в которых они столь же невежественны, как депутаты Госдумы, отметившие 9 ноября прошлого года шампанским избрание "нашего" президента Дональда Трампа. "Акт о противодействии", почти единогласно принятый Конгрессом и крайне неохотно подписанный 2 августа 2017 года "нашим Трампом", – уже запущенный, неумолимый и необратимый механизм санации криминальных "русских активов" общей стоимостью приблизительно в триллион долларов. Доклад должен быть представлен не позднее 2 февраля будущего года. Работа над ним, включая составление полного списка владельцев и бенефициаров русского триллиона в Америке, а также "определение степени коррумпированности этих лиц", интенсивно ведется сейчас администрацией США под внимательным оком Конгресса. Попытаться приостановить этот процесс или как-то вмешаться в него в сегодняшней ситуации в США – политическое самоубийство для любого американского деятеля, включая Трампа и российского орденоносца Рекса Тиллерсона.

На самом деле, 180 дней – некая фигура речи. Безусловно, все ключевые персонажи и их активы были оперативно установлены уже давно, и сейчас остается только назвать эти имена публично, а затем применить к ним стандартные американские законы, касающиеся отмывания капиталов, нажитых преступным путем. Политический Вашингтон – город утечек, неофициальные списки достаточно хорошо известны. Но российскому читателю нет нужды ломать себе голову над этим биномом Ньютона. По сути, закон от 2 августа – объявление вне закона как преступного сообщества всего высшего российского руководства, хранящего в Соединенных Штатах награбленные в России сокровища. Полный список – Who Is Who российской клептократии, включая первых лиц государства. Как только эти люди будут официально названы в докладе Конгрессу, ситуацию невозможно будет повернуть вспять, потому что законы и судебные процедуры начнут действовать независимо от желания отдельных политиков.

Почему же законы об отмывании капиталов не применялись раньше? Потому что до поры до времени, пока действия российской верхушки ограничивались разграблением собственной страны, эта ситуация устраивала Запад, никогда не отличавшийся кристальной принципиальностью. Если называть вещи своими именами, то Запад был в какой-то степени соучастником этих неблагих деяний. Но опьяненным бешеными деньгами выходцам из питерских подворотен и лубянских кабинетов захотелось еще и "геополитического величия" для себя и своих "неодворянских" династий. И потребовали они у американской золотой рыбки не только статуса богатейших людей Запада, но и новой "ялтинской сделки", признающей их властелинами полмира и закрепляющей в их владении целые народы и государства.

Вы не представляете, какое количество людей совершенно искренне вспомнят, что они лично с самого начала были категорически против аннексии Крыма!

Методичное закачивание в экономику Запада украденных в России огромных средств сочеталось у этих субъектов со страстным желанием нагадить тому же Западу, и прежде всего США, везде, где только возможно. Этот когнитивный диссонанс российской внешней политики и погубил их. В любом случае прежней посткоммунистической России с установками ее лидеров – воровать здесь, а династически и гедонистически наслаждаться высшими стандартами потребления на Западе – уже не будет. Такая форма клептократического бытия требовала активного и далеко не бескорыстного сотрудничества с Кремлем западных элит. И российское государство, и его отношения с Западом будут организованы теперь как-то по-другому.

Как именно? Это будет зависеть от креативности сторон и во многом от того, как решится судьба конфискованного американскими властями у российских олигархов и чиновников триллиона. Первой задачей будет избежать казуса Скрынник.

Расследование против г-жи Елены Скрынник, бывшего министра сельского хозяйства России, было начато в Швейцарии в 2013 году. Местная прокуратура арестовала 60 миллионов долларов на счетах экс-министра в рамках расследования дела об отмывании денег, полученных преступным путем. Но в августе 2017 года это дело было закрыто, доступ к арестованным ранее банковским счетам Скрынник был восстановлен еще в феврале. Прокуратура заявила, что Россия не оказала правовую помощь следствию, поэтому не удалось обнаружить достаточных доказательств фактов отмывания денег, прежде всего не удалось обнаружить потерпевшего. А кто же потерпевший в случае русского триллиона в США? Очевидно, российское государство и российский народ. Но казус Скрынник обнажил удивительный парадокс: юридическими представителями потерпевших на сегодня являются ограбившие их чекисты и чиновники, которые овладели государством и превратили само государство в инструмент своих действий.

Честный американский полицейский, конфисковавший у преступника украденный кошелек, безусловно, должен вернуть его владельцу. Но что делать, если преступник заявляет, что он и есть полномочный представитель владельца? Я вижу следующий выход из этой коллизии. Конгресс США публикует полученный им детальный (имена, адреса, номера счетов) доклад о владельцах и бенефициарах русского триллиона, делая его достоянием российской и мировой общественности. Власти США заявляют о готовности в кратчайший срок передать все арестованные активы во владение России при соблюдении элементарных мер предосторожности: принятия в РФ закона о тотальной и пожизненной люстрации всех чиновников-олигархов, похитивших эти средства. Что не исключает, разумеется, возможности их дальнейшего уголовного преследования как в России, так и в США в соответствии с законодательством обеих стран.

В большой политике, к сожалению, редко случается, чтобы принимаемое решение было бы одновременно и нравственным, и прагматичным. Возвращение народу России вывезенного его собственными вождями триллиона стало бы примером именно такого решения. Оно будет означать также молчаливое признание американскими властями ответственности своих предшественников за равнодушие, с которым те многие годы наблюдали за деятельностью на территории США высших представителей российской власти.

Разумеется, в США напомнят, что изначально санкции ЕС и США против Кремля были введены для того, чтобы остановить российскую агрессию в Украине. Поэтому, продолжат они, вопрос о возвращении России блудного триллиона следует отложить до полного восстановления территориальной целостности Украины, гарантом которой, согласно дюжине подписанных ею договоров, является сама Российская Федерация. А пока неплохо было бы определенную часть этих средств направить Украине в качестве моральной и экономической компенсации.

При всей логичности этих доводов подобный подход представляется мне неверным политически и психологически. Ограбление России и агрессия против Украины – разные преступления, хотя они совершены (и это не случайность, а глубочайшая закономерность) практически одними и теми же физическими лицами.

Вот что ваш покорный слуга говорил по этому поводу 1 марта 2014 года: «​Обращение В. В. Путина в Совет Федерации за санкцией на ввод ограниченного контингента российских войск в Украину было объявлением войны независимому государству, суверенитет и территориальную целостность которого Россия обязалась гарантировать согласно Будапештскому меморандуму. В этой безумной войне могут погибнуть тысячи и десятки тысяч русских и украинцев. Остановить авантюру кремлевских клептократов, воспринимающих Февральскую антикриминальную революции в Украине как угрозу их личной пожизненной власти, может очень простая мера стран ЕС, Швейцарии, Лихтенштейна и США. Власти этих стран могут во исполнение их собственного законодательства обнародовать и заморозить активы высших должностных лиц РФ и их бизнес-партнеров в западных финансовых институтах. Эта мера откроет глаза многим, в том числе и в России, на истинные мотивы категорического неприятия Кремлем Украинской революции, сбросившей власть бригады Януковича – клона кремлевской клептократии»​.

Нам не дано предугадать, как наше слово отзовется. Мое через три с половиной года отозвалось, наконец, чеканными формулировками параграфа 241. Позволю в связи с этим дать еще несколько скромных советов постороннего.

Украденное должно быть возвращено владельцу без всяких предварительных политических условий. Необходимо только одно обязательное техническое условие – деньги не должны снова попасть к тем, кто их украл. Новое российское руководство сможет самостоятельно без внешнего экономического давления решить экзистенциальный для России вопрос о ее отношениях с Украиной. Включая серьезную братскую финансовую поддержку Украины в деле преодоления последствий путинской агрессии. Тем более что появятся необходимые для этой благородной миссии свободные средства. Вы не представляете, какое количество людей совершенно искренне вспомнят, что они лично с самого начала были категорически против аннексии Крыма! В том числе и большинство крымчан.

Коренным образом изменятся и российско-американские отношения. Россияне высоко оценят решающую роль американского правосудия в деле возвращения украденных у них огромных активов, аккумулировавших труд, лишения, страдания, героизм нескольких поколений.

Андрей Пионтковский, политический эксперт

