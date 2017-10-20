Нет ничего полезнее для правильного понимания себя, чем взгляд со стороны. Как Крым освещался в мировых медиа, что было вынесено в заголовки, а чему не уделили должного внимания – в традиционном обзоре Крым.Реалии.

«Тогда в Крыму, или Как ошибался Милош Земан», – рассказывает чешский журнал Reportér magazín. «Я посетил в центре Симферополя ежегодную траурную акцию крымских татар. Каждый год на центральной площади Ленина они напоминали о депортации в Центральную Азию в 1944 году, где им пришлось оставаться до конца 80-х годов. Однако в центре Симферополя стояли бронетранспортеры, полицейские автомобили, а вместо (крымских – КР) татар пришли люди в шлемах с автоматами и нашивкой «Спецназ» на черных куртках. Траурную демонстрацию запретили, потому что крымскотатарский парламент Меджлис не согласился с тем, чтобы на акции звучал российский гимн в знак признания новой власти на полуострове. У российского гимна такая же мелодия, как у советского – сопровождавшего депортацию семьдесят лет назад. Меджлис также не согласился на то, чтобы выступали представители нового крымского правительства. «Почти половина (крымских – КР) татар нейтрально отнеслась к аннексии, а у некоторых были даже позитивные ожидания. Но после такого уже никто из (крымских – КР) татар их не поддержит», – сказала мне тогда, в мае 2014 года, одна крымскотатарская учительница, которая наблюдала за действиями полиции в центре города. Подобные слова я слышал впоследствии и от других (крымских – КР) татар, с которыми разговаривал. Они были правы. Попытки расколоть, а затем сломить Меджлис и заменить его параллельным органом, который стал бы официальным представителем татар, провалились. Крымские татары из-за насильственных действий российской оккупационной власти превратились в практически гомогенную силу, отвергающую аннексию».

«Глава FDP Линднер: «Мы не должны править», – интервью с Кристианом Линднером под таким заголовком опубликовало немецкое издание Die Presse. «На мой взгляд, в отношениях с Россией нам недостает последовательности и готовности к диалогу. В настоящий момент у нас продвигают проекты трубопроводов и при этом жалуются на нарушения международного права. Отсутствует готовность ужесточить санкции, если не будет изменений в агрессивной, авторитарной, имперской политике Кремля, но также отсутствует готовность говорить. Вы не можете поставить все в зависимость от Крыма. Нарушение международного права неприемлемо. Однако это тяжелейший конфликт, и не стоит ждать какого-либо прогресса. Поэтому я призываю к активизации диалога и вновь приглашаю Путина за стол G7 – говорить с ним, а не о нем».

«Крым – не предел российских черноморских амбиций», – полагает американское издание Вloomberg. «С точки зрения геополитической конкуренции, Черное море имеет ключевое значение с древних времен, восходящее еще к путям древних греков вдоль его берегов. (Где, по общему мнению, проходил маршрут аргонавтов, ищущих Золотое руно.) На протяжении веков греки, римляне, османы, грузины, армяне, румыны, болгары и другие королевства, большие и малые, населяли его берега и соперничали за его богатые морские коммуникации. Для России, в частности, на Черном море, особенно на Крымском полуострове, живут старые призраки. В середине 19-го века силы Османской империи, Великобритании, Франции и других союзных европейских держав победили царскую Россию там, в результате чего полтора миллиона русских умерло – в основном, от болезней и ран. Крым, который стал частью Украинской Советской Республики в 1954 году, остается центром напряженности между Россией и Западом, который сейчас воплощен в НАТО. Россия официально аннексировала его, контролирует значительную часть Юго-Восточной Украины через посредников и часто размышляет о дальнейших аннексиях для создания «сухопутного моста» между ней и полуостровом. Это не просто геополитика: существуют значительные экономические стимулы для России, чтобы бросить вызов НАТО и ее партнерам. В дополнение к недавно открытым запасам нефти и газа, идея прибыльных трубопроводов, которые в конечном итоге могут соединить так называемые Три моря – Адриатическое, Балтийское и Черное – привлекательна для Москвы. Россия отчаянно хочет иметь возможность контролировать Черное море экономически в мирное время, оставаясь готовой доминировать в регионе в случае конфликта с Западом».

«Президент Чехии Милош Земан торгует Крымом», – пишет польская газета Rzeczpospolita. «Россия может выделить любую компенсацию для Крыма, как в финансовой, так и в натуральной форме. Может быть, это нефть или газ. Это просто мое личное предложение и ничье больше», – сказал президент Чехии Милош Земан, выступая перед Парламентской ассамблеей Совета Европы (ПАСЕ). В противном случае попытка вернуть Крым в Украину может закончиться «европейской войной». «Мы должны избежать этого», – сказал он. Глава МИД Украины ответил, что чешский президент «участвует в постановочном спектакле». «Те, кто пригласили его выступить, знали, что он скажет», – написал в своем профиле в одной из социальных сетей Павел Климкин. Было и официальное сообщение украинского Министерства иностранных дел, которое признало высказывание президента Чехии «циничным». «Таким образом, чешский президент побуждает Путина к очередной агрессии и аннексии территорий других стран. Торговля Крымом – это не идея Земана, а лишь придуманная в Москве стратегия, дать ход которой Кремль пытается через своих союзников на Западе», – заявила Оксана Сыроид, вице-спикер Верховной Рады. Однако и российских политиков высказывание Земана не слишком восхищает. «Земан хотел оказать России услугу, но это предложение неуместно. Почему мы должны платить Украине за Крым, если все произошло легально? Если бы мы согласились выплатить какую-либо компенсацию, то это означало бы признание нами вины», – в свою очередь, заявил российский политолог Алексей Мухин, глава прокремлевского Центра политической информации».