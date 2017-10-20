Первого российского мэра Алушты Игоря Сотова отправили под домашний арест. Следственный комитет России подозревает его в халатности и превышении полномочий. Корреспондент Крым.Реалии выяснял, в чем именно обвиняют Сотова и что по этому поводу думают его бывшие коллеги и общественность.

Крымское управление Следственного комитета России 18 октября сообщило о том, что​ Игоря Сотова отправили под домашний арест. Когда именно и какой суд принял это решение – не уточнили. По информации Следкома, такая мера пресечения была избрана по ходатайству следователя.

В ведомстве добавили, что экс-главе российской администрации Алушты инкриминируют ч. 3 ст. 285 Уголовного кодекса России (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия) и ч. 1 ст. 293 (халатность).

Скандал вокруг детсада

Обвинения, выдвинутые Сотову, строятся на двух эпизодах. Первый состоит в том, что экс-мэр заключил договор на покупку квартир для муниципалитета у частного подрядчика, не имея на это права.

«По данным следствия, в 2015 году при реализации государственной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2014-2015 годы на территории Республики Крым» обвиняемый, являясь главой администрации города Алушта, принял решение о выделении подрядной организации для реализации этой программы земельного участка, обремененного правами третьих лиц, на который, кроме того, в связи с проходящими судебными спорами, еще и был наложен запрет на совершение действий по изменению его первоначального состояния», – говорится в сообщении Следкома.

​По версии следствия, Сотов дал указание подчиненному заключить со строительной компанией «СК Регион» договор на приобретение жилых помещений, хотя подрядчик не имел право осуществлять строительство. В качестве аванса строительная компания, по информации Следкома, получила около 15 миллионов рублей. В результате, по версии следствия, многоквартирный жилой дом так и не построили, а квартиры, оплаченные из бюджета, в муниципальную собственность не попали.

Второй эпизод из уголовного дела против Игоря Сотова связан со строительством в Алуште детского сада – оно длится уже два года. Следствие утверждает, что тот же подрядчик – «СК Регион» – выполнял работы на этом объекте с нарушением строительных норм и условий контракта (в том числе по вине экс-мэра).

Модульный детский сад на 100 мест, расположенный рядом с действующим детсадом «Солнышко», начали строить в октябре 2015 года. По данным алуштинской администрации, на его возведение из бюджета перечислили 49 миллионов рублей (или 98 процентов от необходимой суммы). Однако работы так и не завершили – из-за несоответствия объекта строительным нормам.

В конце 2016 года был задержан начальник управления ЖКХ Алушты Александр Молоков. Следком обвинил его в том, что он якобы получил взятку от подрядчика – за содействие в заключении договора на строительство детсада. А в конце сентября этого года арестовали и двоих руководителей строительной компании «СК Регион» – по той же причине. Теперь очередь дошла до Игоря Сотова, который в момент заключения договора на строительство детсада был главой городской администрации.

Аксенов: «Вреда для Республики нет»

Игорь Сотов является уроженцем Беларуси. В 1986-м он окончил Львовский политехнический институт по специальности «промышленно-гражданское строительство» и по распределению был направлен в Алушту.

«Сразу попал в систему ЖКХ мастером комбината городского благоустройства, занимался обслуживанием пляжей, автостоянок. Потом стал главным инженером, а в 2002 году – начальником коммунального предприятия «Управление городского хозяйства», – говорил сам Сотов в интервью «Крымской газете».

Главным «завхозом» Алушты он проработал в общей сложности 12 лет – с 2002 по 2014 годы. В 2010-м Игорь Сотов баллотировался в горсовет от «Партии регионов» и стал депутатом.

В сентябре 2014 года в аннексированном Крыму прошли местные выборы уже по российскому законодательству. После этого в городах полуострова назначили глав администраций. Должность мэра Алушты досталась Игорю Сотову. Он продержался на ней больше двух лет. В декабре 2016 года назначенный Россией глава Крыма Сергей Аксенов сказал, что алуштинский мэр должен уйти в отставку.

«Исходя из договоренностей, которые у нас были, с точки зрения выполнения поручений президента РФ, правительства России, моих и главы Госсовета Владимира Константинова, мы пришли к решению. Два главы администрации – Алушты и Бахчисарайского района – будут искать новое место работы», – заявил он.

Причем Аксенов тогда объяснил, что к Сотову нет никаких претензий с точки зрения нарушения законодательства, и он останется работать во власти.

«Это ротация. Здесь нет никаких коррупционных схем и вреда для Республики», – сказал российский глава Крыма.

Новой главой городской администрации стала Галина Огнева, которая при Игоре Сотове была председателем горсовета и его ближайшим партнером. Спустя три месяца после отставки Сотов вернулся в мэрию на должность заместителя Огневой, но вскоре опять уволился.

Положение нынешней главы администрации Алушты также является нестабильным. В конце августа Сергей Аксенов заявил, что в городе существуют «колоссальные вопросы с эффективностью власти», и поручил своему заму Виталию Нахлупину «взять город под внешнее управление».

Оппоненты Сотова за решеткой

Сама Галина Огнева заявляет, что Игорь Сотов допустил «промахи в административном управлении», но сделал это не по злому умыслу.

«Он хороший человек, он порядочный, нормальный человек, но как административный работник он допустил в своей работе не то чтобы халатность – где-то не до конца досмотрел те или иные направления административной работы», – сказала Галина Огнева Крым.Реалии.

По ее мнению, пока суд не признал причастность Сотова к финансовым нарушениям, обвинять его преждевременно.

«Идут разговоры о том, что были растраты или неправильное распределение бюджета. Но это все еще нужно доказать, потому что детский сад стоит. Да, может быть, не по тем сертифицированным документам, о которых идет речь, но он есть в наличии», – сказала глава администрации.

Чиновники Игорь Сотов и Галина Огнева были главными объектами критики со стороны журналиста Алексея Назимова и депутата Павла Степанченко. Последние уже больше года находятся под арестом. Против алуштинских оппозиционеров возбудили уголовное дело по статье «вымогательство». По версии следствия, они якобы требовали денежную сумму с членов «Единой России» за снятие критических публикаций о них. Правозащитники называют преследование Назимова и Степанченко политически мотивированным.

Соратники алуштинских оппозиционеров считают показательным, что их товарищей по сомнительному обвинению отправили в СИЗО, а Игоря Сотова, подозреваемого в серьезных должностных преступлениях, – под домашний арест.

«Идет суд, и, скорее всего, их осудят. А Сотов – под домашним арестом. Общество разделено на две стороны. На богатых – олигархов и предпринимателей – и тех, которые за правду. Тех, у кого копейки в кармане нет, но они будут до последнего добиваться правды. Это разве нормально? Это ненормально! Дискриминация полная!» – сказала Крым.Реалии общественница из Партенита Виктория Машинович.

Позиция самого Игоря Сотова по поводу выдвинутых ему обвинений пока неизвестна. Следком заявляет, что следственные действия в отношении него продолжаются.