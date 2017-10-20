Дорога в «ДНР»: как проходят КПВВ на Донбассе

Чтобы попасть в Донецк или другой оккупированный город, украинцам уже четвертый год приходится сталкиваться с длинными пешими и автомобильными очередями на блокпостах. Однако находятся и те, кто зарабатывают на долгом ожидании и на переездах в целом. На блокпостах делают кофе и чай, продаются различные продукты питания, а также дорогостоящие места в очереди, перевозчики на каждом шагу предлагают свои услуги. Сколько времени нужно на переход линии разграничения, в чем разница пешей и автомобильной очереди, какие расценки и проверки? Радио Донбасс.Реалии поделится наблюдениями: какова она, дорога через КПВВ.

Сейчас в Донецкой области действует 4 автомобильно-пеших контрольных пункта въезда-выезда (КПВВ): «Майорск» (направление Горловка – Бахмут), «Марьинка» (направление Донецк – Курахово), «Новотроицкое» (направление Донецк – Мариуполь), «Гнутово» (направление Донецк – Мариуполь). Пропускные операции на них осуществляться с 7:00 до 18:30. В выходные дни на блокпостах относительно немного машин, есть возможность пройти за 6-7 часов ожидания. В то время как в будни не все желающие могут одолеть пункт пропуска за один день, приходится ночевать на линии разграничения. Так говорят супруги Людмила и Владимир, которые часто ездят из Донецка в Бахмут.

Со стороны «ДНР» они могут закрыть проезд в сторону «Майорска» в пять часов, на полтора часа раньше

«В будние дни ситуация самая страшная, если ты не относишься к категории перевозчиков или льготников, – рассказывают они. – Очень проблематично пройти все процедуры за период времени, который на это отводиться, то есть, с семи до полседьмого. Со стороны «ДНР» они могут закрыть проезд в сторону «Майорска» в пять часов, на полтора часа раньше, аргументируя это тем, что со стороны Украины идет большой поток машин, а они же должны пройти «таможенный контроль» на въезд в «республику». И поэтому они перекрывают нам выезд, а работают на въезд. Из-за этого часть людей, рассчитывая, что они пройдут за лишний час времени, остаются на ночевку или разъезжаются по домам».

Людмила и Владимир также рассказывают, что на утро, когда заканчивается «комендантский час», на блокпостах начинается «сумасшедшая гонка за место» без соблюдения какой-либо очередности, правил дорожного движения. Связано это с тем, что на ночь боевики формирований «ДНР» отгоняют всех, кто не успел пройти «паспортный контроль», далеко на территорию Горловки, и их очередь не сохраняется.

Каждый водитель старается обогнать впереди стоящего и стать первым

«Каждый водитель старается обогнать впереди стоящего и стать первым. Неоднократно бывали случаи, когда машины бились зеркалами, бамперами», – говорят супруги.

«Льготная такса»

Многие водители откровенно жалуются на большое количество частных перевозчиков, которые создают дополнительные линии очередей, а некоторые из них, похоже, имеют определенные «льготные таксы», ведь проезжают блокпосты первыми.

Весь интернет, если открыть «перевозки Донецк», пестрит объявлениями перевозчиков с услугами перевозки без остановок

«Весь интернет, если открыть «перевозки Донецк», пестрит объявлениями перевозчиков с услугами перевозки без остановок, без выхода на блокпостах, без очередей. О чем это говорит? Это говорит о тотальной коррупции на каждом блокпосту, как на «днровском», так и на украинском», – говорит Радио Донбасс.Реалии другой дончанин, часто пересекающий линию.

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Кроме того, на пунктах пропуска сформировался новый бизнес – это продажа места в очереди. Чтобы «быть поближе» водителям предлагают заплатить от 300 до 500 гривен.

В пешей очереди

Иная ситуация в пеших очередях...

Перед открытием пропускного пункта «Новотроицкое» в Волновахе первыми стоят те, кто приехал на вокзал города поездом.

До военных действий поезд с направлением «Львов-Мариуполь» приезжал в Донецк, сейчас же он завершает свой путь в городе Волноваха. На вокзале людям, который вышли из вагонов, наперебой предлагают свои услуги таксисты. Набрав четыре человека в салон и собрав по 50 гривен с каждого, водитель отвозит пассажиров на украинский блокпост. На нем военные поверхностно осматривают вещи, проверяют документы и выдают талон, который позже передается водителю автобуса. От первого украинского до промежуточного (или нулевого) блокпоста ходит автобус с ценой поездки 15 гривен с человека.

Условия недалекого путешествия оставляют желать лучшего, ведь автобус отъезжает только полностью забитым.

В лучшем случае ты станешь удобно и комфортно

«На промежуточном блокпосту водитель набирает людей по мере заполнения – сидячие все заняты и плюс человек пятьдесят стоит. В лучшем случае ты станешь удобно и комфортно. Желательно ехать с минимальным количеством сумок, потому что больше не людей, а сумок в автобусе. Часто из-за сумок ты зажат, ни выйти, ни зайти», – объясняет студентка Анастасия. После сессии она приезжает в родной город на лето или на зимние праздники.

Отдельная проверка для молодежи до 35-ти

На «таможне» «ДНР» по приказу людей в форме из автобуса выходят те, кто младше 35 лет. Обычно это не больше 5-7 человек. Просматривают паспорт, читают прописку.

Если прописка других регионов, у людей в форме появляется много вопросов «почему, зачем едешь?

«Если прописка донецкая, и ты въезжаешь в город, то меньше вопросов, логично, что ты едешь домой. Если прописка других регионов, у людей в форме появляется много вопросов «почему, зачем едешь?». Я наблюдала не раз, как едут студенты, и если у них нет прописки, требуют или студенческий билет, или другой документ, который бы пояснял, как они связаны с Донецком. Была у меня ситуация, когда в «будке» «военный» задавал разные вопросы, начиная от того, «что я делаю «в Украине», «есть ли у меня там родственники», «где работают мои родители», «где они находятся в данный момент». Потом попросил дать телефон. Он посмотрел мои фотографии. Слава богу, ничего такого не было, но я там сидела хороших двадцать минут», – рассказывает девушка.

Часто в такие моменты студентке приходиться выходить из салона одной, остальные в автобусе – пенсионеры. Девушка говорит, что они едут через линию разграничения за продуктами, лекарствами, получением или переоформлением пенсий и других социальных выплат.

«Рублевая зона»

Пока молодые люди выходят из автобуса, водитель собирает паспорта у остальных пассажиров и относит их на проверку к «служителям «республики». Через время паспорта возвращают, и один из инициативных пассажиров, громко озвучивая фамилии, передает документ своему обладателю. Автобус едет дальше.

После прохода всех блокпостов люди пересаживаются на автобусы и маршрутные такси в соответствии с нужными им направлениями: «Донецк», «Харцызск», «Шахтерск», «Енакиево»... Здесь вступает в силу «рублевая зона». За проезд в Донецк водитель берет 100 рублей. В среднем вся процедура занимает от 2 до 6 часов.