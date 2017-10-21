Специально для Крым.Реалии

В Севастополе заложили очередную «капсулу времени» – с предложением вскрыть в 2067 году. А через месяц, в ноябре 2017 года, в городе-герое вскроют капсулы-послания от комсомольцев 1967-го и 1995 годов, веривших, что их потомки будут жить при коммунизме. Но история иногда делает удивительные повороты.

17 октября 2017 года участники региональной программы ХIХ Всемирного фестиваля молодежи и студентов приняли участие в закладке капсулы времени в Севастополе. Послание для будущих потомков заложили во дворе Севастопольского государственного университета, сообщила пресс-служба вуза.

В торжественном мероприятии участвовали 50 человек. Саму капсулу заложила участница из Иордании Любе Зидан. Предполагается, что будущее поколение вскроет капсулу ровно через 50 лет – в 2067 году. В послании молодые люди призвали укреплять дружбу народов, предотвращать войны и расизм, много читать и путешествовать, любить свои семьи и детей.

По иронии судьбы, именно в нынешнем году в день столетнего юбилея военного переворота, называемого в СССР и в России Великой Октябрьской Социалистической Революцией, в Севастополе должны вскрыть капсулу с посланием от комсомольцев далекого 1967 года. Если вспомнят, конечно.

1967-й, год 50-летия революции и веры в светлое будущее

Весь 1967 год страна готовилась с размахом встретить 50-летний юбилей революции. К такой дате старались подгадать как можно больше ярких событий. В октябре до Венеры долетела станция «Венера-4», газеты хвастались помощью социалистическому Вьетнаму и сбитыми американскими самолетами, а в Севастополе сдали 500 квартир общей площадью более 40 тысяч квадратных метров. «Для трудящихся», как тогда было принято писать. А еще в СССР учредили орден Октябрьской революции и юбилейные монеты выпустили – чтобы помнили.

В номере газеты «Слава Севастополя» от 7 ноября 1967 года – речь генсека Леонида Брежнева на две страницы, а на третьей – небольшая заметка «Здравствуй, сотый!» – открытое письмо в XXI век от комсомольцев севастопольской швейной фабрики.

Начиналось оно так: «Мы обращаемся к вам, комсомольцы 2017 года, в необычный день – великий день на планете, с которого начался новый отсчет мировой истории… И вы, отмечая сотую годовщину Великого Октября, обязательно вспомните 7 ноября 1917 года и тех, кто делал революцию, – гениального Владимира Ильича, плеяду достойных революционеров ленинской закалки».

А заканчивалось письмо так: «Вы будете жить при коммунизме, но все равно на земле хватит дел для всех».

Капсулу с посланием комсомольцам 2017 года заложили несколько позже – заметка об этом за подписью секретаря Нахимовского райкома ЛКСМУ И. Силинг в той же городской газете появилась только 1 декабря. Она называлась «Комсомольцы Корабельной – народ боевой. Разговор с потомками». В ней говорится, что в канун 50-летия Октября представители комсомольской организации Нахимовского района замуровали в торец дома по улице Рабочей бронзовую капсулу с необычным письмом. На плите написано: «Комсомольцам 2017 года. Вскрыть в канун 100-летия Советской власти. Комсомольцы 1967 года». Само же письмо охарактеризовано как «взволнованный рапорт нашим будущим внукам о нашем замечательном времени». Рассказывается о социалистическом соревновании, о борьбе коллективов за право носить имя 50-летия Советской власти и получить переходящее знамя и тому подобное.

Табличка на доме, расположенном на пересечении улиц Рабочей и Розы Люксембург, висит и поныне. Здание – ничем не примечательная пятиэтажка, которых в этом районе построено сотни, в основном с участием Севморзавода и для его рабочих. На первом этаже на месте бывшего гастронома расположился супермаркет Novus, в приватизированных и выведенных из жилого фонда квартирах – частный нотариус и еще какие-то организации.

В газетной заметке говорится, что табличку прикрепили к торцу здания, выходящему на улицу Рабочую, однако сейчас она расположена на его фасаде – на улице Розы Люксембург. Впрочем, это и неудивительно – за 50 лет и не такое могло произойти. Страны – и той не стало.

1995-й, попытка коммунистического ренессанса

Если говорить о капсулах времени, то в Севастополе их достаточно много. Мне лично удалось найти пять заложенных в разное время – причем с одной табличка бесследно исчезла. А может, и сама капсула. Но обо всем по порядку.

На улице Ленина в Севастополе в сквере находится памятник «Мужеству, стойкости, верности комсомольской», посвященный комсомольцам города – участникам боев за Севастополь в 1941-1942 годах, а также тем, которые восстанавливали разрушенный город в послевоенные годы. Создан на средства комсомольцев города и открыт 29 октября 1963 года. Памятник уникальный прежде всего тем, что сделан из органического стекла и тонирован под бронзу. Утверждают даже, что первый в мире из такого материала.

У подножия памятника была помещена капсула с посланием комсомольцев 1960-х годов комсомольцам 1990-х годов. Она была раскрыта 5 мая 1995 года. В том же году заложили новую капсулу. Ее предстоит раскрыть комсомольцам 7 ноября 2017 года.

Для чего вскрывали первую капсулу – сейчас уже никто не помнит. Как сообщают очевидцы, «ребята стояли с факелами из консервных банок, речи произносились, цветы, музыка...» Начиналось письмо так: «Здравствуйте, дорогие потомки! Как мы вам завидуем – вы живете при Коммунизме!».

Тут нелишним будет вспомнить, что коммунистическая партия Указом Президиума Верховного Совета Украины была запрещена 30 августа 1991 года по обвинению в организации государственного переворота 19-21 августа того же года. И восстановлена в 1993 году уже как новосозданная политическая организация. Севастополь всегда считался «красным» регионом. Коммунисты тут имели большинство в городском совете вплоть до 2002 года. И, возможно, в 1995-м акция с капсулой была лишь одной из попыток сохранить свое влияние.

На сохранившихся фотографиях (фото 1, фото 2) видно, что людей на мероприятии достаточно много. Скорее всего, большинство из них – бывшие члены КПСС.​

И еще послания потомкам

Достаточно загадочна история с капсулой, замурованной в административном здании бывшего НПО «Муссон» (ранее – радиозавод им. В.Д. Калмыкова). До 1993 года – крупнейшее промышленное предприятие города. Завод выпускал радиоаппаратуру УКВ и КВ связи для ВМФ, гражданского флота, бытовую технику. Единственный завод в экс-СССР, где выпускались станции спутниковой связи «Волна», «Волна-М», «Айсберг». Имел собственное конструкторское бюро, цех по производству в/ч гибридных устройств.

Мне не удалось найти сведений, когда она была заложена и чему посвящена, но в 2013 году жители города обратили внимание, что табличка с завода, ставшего торгово-развлекательным центром «Муссон», бесследно исчезла и опубликовали соответствующую фотографию.

31 декабря 2000 года, в канун нового тысячелетия, на площади Нахимова у памятника 200-летию основания города была заложена очередная капсула с посланием к потомкам – на этот раз в 2100-й год. Текст послания гласит: «Глядя на 100 лет вперед, мы видим Севастополь одним из главных портов Причерноморья, крупным мировым центром культуры и туризма, городом военных моряков».

На этом эпопея памятных капсул в городе-герое не закончилась. В декабре 2002 года здесь же, на площади Нахимова в стену только что построенного Дома Москвы заложили капсулу – послание морякам-черноморцам и жителям Севастополя 2022 года. В указанном сроке многое непонятно, как и в самом здании, которое было возведено на центральной площади города без необходимых разрешений и даже землеотвода, зато при содействии тогдашнего мэра российской столицы Юрия Лужкова. В соответствии с действовавшим тогда соглашением между Украиной и Россией Черноморский флот должен был покинуть севастопольскую базу в 2017 году. В этой связи послание в 2022 год выглядело не только странным, но и вызывающим.

В 2010 году послание для будущих поколений решил заложить в капсуле времени комитет ветеранов войны и вооруженных сил. Вскрыть обращение предполагалось во время 100-летия победы в Великой Отечественной войне – в 2045 году. Разместить закладку хотели у Вечного огня на площади Нахимова или памятника Солдату и Матросу. Но вопрос завис где-то на стадии согласований властями – и капсула от ветеранов осталась лишь идеей.

Возможно, в Севастополе есть еще сколько-то капсул времени: где-нибудь в стене детского сада, школы или «предприятия социалистического труда». Ведь послание потомкам – это мечта о том, что будущее будет именно таким, каким его представляют сегодня. Что СССР и советская власть будут существовать вечно, а коммунизм обязательно построят. Что Севастополь будет крупнейшим портом Причерноморья. Или что аннексия Крыма – это навсегда. Только вот у истории зачастую противоположное мнение.

Елена Майко, историк, крымчанка (имя и фамилия автора изменены в целях безопасности)

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